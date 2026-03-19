المركزي الأردني يثبت الفائدة واحتياطياته تصل إلى 28 مليار دولار

- أعلن البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75% للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، مع متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية في ظل حالة عدم اليقين. - احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغت 28.2 مليار دولار، تغطي مستوردات المملكة لمدة 9.9 أشهر، مع انخفاض نسبة الدولرة إلى 17.7%، مما يعكس الثقة بالدينار الأردني. - شهد الاقتصاد الأردني تحسنًا تدريجيًا في 2025، مع نمو الصادرات بنسبة 10.1% وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 27.7%، مما يعزز متانة الاقتصاد الوطني.

أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، حيث قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، مع تثبيت باقي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية دون تغيير. ويأتي هذا القرار، بحسب بيان صادر عن البنك، في إطار التزامه بالحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز الاستقرار المصرفي والمالي، وصون جاذبية الدينار الأردني، وضمان التوافق المناسب بين هيكل أسعار الفائدة المحلية ونظيراتها في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قرر، أمس الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع توجهات السياسة النقدية العالمية في ظل حالة عدم اليقين. وأكدت اللجنة مواصلة متابعة التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لا سيما في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الراهنة، وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني.

كما أعربت عن ثقتها بمتانة الاقتصاد الأردني وقدرة السياسات الاقتصادية على التعامل بمرونة مع مختلف التحديات، مؤكدة جاهزية البنك لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي. وبلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية نحو 28.2 مليار دولار مع نهاية فبراير/شباط 2026، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب 9.9 أشهر، ما يوفر هامش أمان مريحاً في مواجهة الصدمات الخارجية، وفقاً للبنك.

وفي السياق ذاته، انخفضت نسبة الدولرة إلى 17.7% خلال يناير/كانون الثاني 2026، ما يعكس الثقة بالدينار الأردني، ويدعم فعالية السياسة النقدية. كما بقي معدل التضخم عند مستويات معتدلة، مسجلاً 1.11% خلال الشهرين الأولين من عام 2026. ووفق أحدث البيانات، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 7.8 مليارات دولار، فيما بلغ خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 1.2 مليار دولار. كما ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.5% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 4.5 مليارات دولار، واستمرت في تحقيق أداء إيجابي خلال يناير/كانون الثاني 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11.9% لتبلغ نحو 373.6 مليون دولار.

وسجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 10.1% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 14.9 مليار دولار. كذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 27.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليصل إلى نحو 1.5 مليار دولار. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الأردني واصل تحقيق تحسن تدريجي خلال عام 2025، حيث ارتفع معدل النمو من 2.56% في عام 2024 إلى نحو 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، مع توقعات بالحفاظ على هذا المستوى خلال العام ككل، بما يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواصلة النمو في ظل التحديات الإقليمية والدولية.