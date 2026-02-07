المركزي الأردني: البنوك قدمت ملياري دولار قروضاً خلال 11 شهراً

- منحت البنوك الأردنية قروضًا وتسهيلات بقيمة 1.4 مليار دينار في العام الماضي، مما رفع إجمالي التسهيلات إلى 36.2 مليار دينار، مع زيادة ملحوظة في التسهيلات للقطاع الخاص والحكومة المركزية. - شهدت أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية تباينًا، حيث ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض، بينما انخفضت كلف الاقتراض بعد تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة. - أبقت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الرئيسي دون تعديل، مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 26 مليار دولار، مما يغطي مستوردات المملكة لمدة تسعة أشهر.

قال البنك المركزي الأردني إن البنوك المحلية منحت العام الماضي قروضًا وتسهيلات للقطاعات الاقتصادية والأفراد في الأردن بمقدار 1.4 مليار دينار "حوالي ملياري دولار" ليرتفع إجمالي التسهيلات إلى 36.2 مليار دينار وفقًا لبيانات صادرة عن البنك قبل أيام. وبحسب البيانات التي اطلع عليها "العربي الجديد"، فقد ارتفع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية من قبل شركات الإيداع الأخرى، أي البنوك، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمقدار 1.4 مليار دينار بزيادة 4.1%، عن المستوى المسجل في نهاية عام 2024.

وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية، وفقًا للجهة المقترضة في نهاية نوفمبر الماضي، ارتفعت التسهيلات الممنوحة لكل من القطاع الخاص المقيم بمقدار 771.2 مليون دينار، والحكومة المركزية بمقدار 421.6 مليون دينار، والشركات العاملة غير المالية بمقدار 164.2 مليون دينار، والقطاع الخاص غير المقيم بمقدار 76 مليون دينار. وفي المقابل، انخفضت التسهيلات الممنوحة للشركات المالية الأخرى بمقدار 11 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة في نهاية عام 2022.

وفي سياق أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية، فقد شهدت تفاوتًا العام الماضي؛ حيث ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بمقدار أربع نقاط أساس عن مستواها المسجل في نهاية الشهر السابق. فيما أظهرت البيانات انخفاضًا على أسعار العديد من أوجه الاقتراض خلال العام الماضي. وزاد إقبال الأفراد والقطاعات الاقتصادية على الاقتراض من البنوك، لكن كلف الاقتراض شهدت ارتفاعًا قبل عدة سنوات قبل أن تعاود الانخفاض اعتبارًا من العام الماضي، بعد تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة، تماشيًا مع قرارات البنك المركزي الأميركي.

وأبقت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الأول لعام 2026 نهاية الشهر الماضي، على سعر الفائدة الرئيسي وبقية أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية من دون تعديل. وأكد البنك أن القرار جاء استنادًا إلى تعزز الاستقرار النقدي في المملكة، وبما يضمن المحافظة على اتساق هيكل أسعار الفائدة المحلية مع نظيراتها في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وبحسب البنك، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى أكثر من 26 مليار دولار في نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2026، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تسعة أشهر.

(الدينار الأردني =1.41 دولار)