- رفضت المحكمة العليا الأميركية طلب ترامب بعزل ليزا كوك من مجلس الاحتياط الفيدرالي، مما يعزز استقلالية البنك المركزي ويعتبر انتصاراً مرحلياً ضد محاولات التأثير السياسي على سياساته. - بدأت القضية باتهامات ترامب لكوك بارتكاب "احتيال عقاري"، لكن كوك نفت ذلك ورفعت دعوى قضائية، مما أدى إلى قرارات قضائية لصالحها، مؤكدة حقها في الدفاع والبقاء في منصبها. - تأتي القضية في وقت حرج للفيدرالي الذي يناقش تخفيض أسعار الفائدة، مما يبرز أهمية بقاء كوك لضمان استقرار القرارات النقدية.

في تطور قضائي لافت، رفضت المحكمة العليا الأميركية طلب الرئيس دونالد ترامب عزل حاكمة مجلس الاحتياط الفيدرالي

ليزا كوك فوراً، لتبقى في منصبها على الأقل حتى يناير/كانون الثاني المقبل، حين يُنظر في القضية بشكل موسع. القرار يمثل انتكاسة جديدة لمساعي ترامب لإحكام قبضته على مؤسسات الدولة المستقلة، وفي مقدمتها البنك المركزي الأميركي الذي لطالما اعتُبر صمام أمان الاقتصاد الوطني.

وبدأت القصة في أغسطس/آب الماضي، حين أعلن ترامب عزله كوك على خلفية اتهامات بارتكابها "احتيالاً عقارياً" في ولايتي ميشيغن وجورجيا عام 2021. لكن كوك نفت هذه المزاعم، فيما أظهرت وثائق قروض عقارية تناقض الرواية التي استندت إليها إدارة ترامب. وبحسب بلومبيرغ، ردّت كوك سريعاً برفع دعوى قضائية ضد الرئيس معتبرة أن إقالتها خالفت الدستور وقانون الاحتياط الفيدرالي الذي لا يسمح بعزل الأعضاء إلا "لسبب وجيه" وبشروط محددة، وهو ما عزز موقفها أمام القضاء الفيدرالي.

وأصدرت القاضية الفيدرالية جيا كوب، في سبتمبر/أيلول المنصرم، قراراً أولياً لصالح كوك، معتبرة أن ترامب انتهك حقها في الدفاع عن نفسها ومنحها مهلة البقاء في منصبها. محكمة الاستئناف أكدت القرار لاحقاً، ما دفع وزارة العدل لتقديم طلب عاجل إلى المحكمة العليا بالتدخل. غير أن الأخيرة رفضت، الأربعاء، التدخل الفوري، لتبقى ليزا كوك حاكمة في مجلس الاحتياط الفيدرالي وتشارك في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة، بما في ذلك الاجتماع المرتقب في 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول.

ليزا كوك ومعركة استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي

ومثّل القرار ارتياحاً لدوائر اقتصادية عديدة تخشى من محاولات البيت الأبيض التأثير في سياسات الفيدرالي. فاستقلالية البنك المركزي تُعتبر تقليداً راسخاً ساهم في تعزيز الثقة الدولية بالدولار وفي حماية الاقتصاد الأميركي من ضغوط سياسية قصيرة المدى. وفي هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي السابق في الاحتياط الفيدرالي في سان فرانسيسكو تيم ماهيدي: "هذه ليست نهاية المطاف، لكنها انتصار مرحلي لاستقلالية الفيدرالي".

وشدد ترامب وفريقه في البيت الأبيض على أن العزل "قانوني وضروري"، فيما اعتبر المتحدث الرسمي كوش ديساي أن الرئيس استخدم صلاحياته "بموجب القانون". لكن مجموعة من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخزانة والاحتياط الفيدرالي من الحزبين تقدّموا بمذكرة للمحكمة دعوا فيها إلى إبقاء كوك في منصبها، مشيرين إلى أن الأبحاث أثبتت أن البنوك المركزية المستقلة تحقق نتائج اقتصادية أفضل على المدى الطويل.

وتأتي قضية ليزا كوك في وقت حرج، إذ يناقش الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة مجدداً في ظل تباطؤ النمو وضغوط الأسواق، ما يضاعف أهمية بقاء كوك في موقعها لتأمين استقرار القرارات النقدية. والقضية مرشحة للتأثر بملف آخر تنظر فيه المحكمة العليا يتعلق بإقالة ترامب عضو لجنة التجارة الفيدرالية ريبيكا كيلي سلوتر. فالمحكمة حددت جلسة في ديسمبر/كانون الأول القادم لمناقشة صلاحيات الرئيس في عزل المسؤولين، وهو ما قد ينعكس مباشرة على قضية ليزا كوك التي شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة.