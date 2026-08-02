المجر تغلق مفاعلاتها النووية لأول مرة منذ 44 عاماً

- أغلقت المجر محطة "باكش" النووية لأول مرة منذ 44 عاماً بسبب انخفاض منسوب نهر الدانوب، مما يهدد إمدادات الكهرباء في البلاد. - أشار رئيس الوزراء المجري إلى أن موجة الحر والجفاف أدت إلى تراجع مستويات المياه، مما اضطر السلطات إلى إغلاق المحطة بالكامل، مع متابعة الوضع لضمان استقرار الإمدادات. - يأتي الإغلاق في ظل موجات حر تؤثر على محطات الطاقة في أوروبا، ولم تحدد المجر مدة الإغلاق أو حجم واردات الكهرباء المطلوبة لتعويض النقص.

تغلق المجر، اليوم الأحد، مفاعلات محطة "باكش" النووية بالكامل للمرة الأولى منذ بدء تشغيلها قبل 44 عاماً، بعد أن أدى الانخفاض القياسي في منسوب نهر الدانوب إلى تعذر توفير كميات كافية من المياه اللازمة لتبريد المفاعلات، في خطوة غير مسبوقة تهدد بإحداث ضغوط على إمدادات الكهرباء في البلاد. وأعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أن أحد آخر مفاعلين عاملين في المحطة سيتوقف عند الساعة 1:30 صباحاً، ما سيخفض إنتاج المحطة إلى نحو 240 ميغاواط فقط، على أن تغلق المحطة بالكامل خلال اليوم الأحد، في أول توقف كامل منذ دخولها الخدمة قبل 44 عاماً.

وقال ماغيار إن استمرار انخفاض منسوب نهر الدانوب، الذي تعتمد عليه المحطة في عمليات التبريد، فرض اتخاذ القرار بعد تراجع مستويات المياه إلى مستويات قياسية نتيجة موجة الحر والجفاف التي تضرب البلاد منذ أسابيع. وتعد محطة "باكش" المحطة النووية الوحيدة في المجر، وتضم أربعة مفاعلات نووية تنتج مجتمعة نحو نصف احتياجات البلاد من الكهرباء، ما يجعلها الركيزة الأساسية لمنظومة الطاقة الكهربائية. وكانت السلطات قد بدأت خلال الأيام الماضية خفض إنتاج المفاعلات تدريجياً مع استمرار انخفاض منسوب النهر، حيث خرج مفاعلان من الخدمة أولاً، قبل أن يتقرر إيقاف المفاعلين المتبقيين بعد استمرار تراجع المياه، لينخفض إنتاج المحطة إلى 240 ميغاواط قبل تنفيذ الإغلاق الكامل.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء المجري أن انخفاض منسوب الدانوب لم يقتصر تأثيره على تشغيل المحطة النووية، بل تسبب أيضا في اضطرابات في حركة الملاحة النهرية والأنشطة السياحية، في ظل استمرار موجة الجفاف ونقص الأمطار. وكان ماغيار قد حذر في تصريحات سابقة من أن المحطة قد تضطر إلى التوقف الكامل إذا استمر انخفاض منسوب النهر، مؤكداً أن الحكومة تتابع تطورات الوضع بشكل مستمر، وتعمل على ضمان استقرار إمدادات الكهرباء خلال فترة التوقف. وتخضع محطة "باكش" لمعايير تشغيل صارمة تفرض خفض الإنتاج أو إيقاف المفاعلات عندما لا تتوافر كميات كافية من مياه التبريد أو عندما ترتفع درجات حرارة المياه إلى مستويات قد تؤثر في سلامة التشغيل أو البيئة.

اقتصاد دولي الجفاف يهدد بإطفاء المفاعل النووي الوحيد في المجر بالكامل

ويأتي قرار الإغلاق في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية موجات حر متكررة أثرت في تشغيل محطات الطاقة، خصوصاً المحطات النووية التي تعتمد على الأنهار في تبريد المفاعلات. وكانت فرنسا وسويسرا قد خفضتا إنتاج عدد من مفاعلاتهما خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع درجات حرارة الأنهار أو انخفاض تدفق المياه. وتنتج محطة "باكش" نحو 40% من الكهرباء في المجر، فيما تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع لتوسعتها بإضافة مفاعلين جديدين بدعم روسي، بهدف الحفاظ على دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني خلال العقود المقبلة.

ولم تعلن الحكومة المجرية أو شركة تشغيل المحطة حتى الآن المدة المتوقعة لاستمرار الإغلاق، كما لم تكشف عن حجم واردات الكهرباء التي قد تحتاجها البلاد لتعويض النقص في الإنتاج، إلا أن رئيس الوزراء أكد أن إعادة تشغيل المفاعلات ستظل مرتبطة بعودة منسوب نهر الدانوب إلى مستويات تسمح بتوفير مياه التبريد وفقاً لمعايير السلامة النووية. ويعد الإغلاق الكامل لمحطة "باكش" سابقة في تاريخ قطاع الطاقة المجري، إذ لم تشهد المحطة توقفاً شاملاً منذ بدء تشغيلها مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ما يجعل هذا التطور أحد أبرز تداعيات موجة الحر والجفاف على قطاع الطاقة الأوروبي خلال العام الجاري.