- استثمار رائد في مصر: وقعت الحكومة المصرية عقدًا مع شركة المانع القابضة القطرية لإنشاء مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام في منطقة السخنة بقيمة 200 مليون دولار، وهو الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. - شراكة استراتيجية مع شل: نجحت شركة المانع في توقيع عقد توريد طويل الأجل مع شركة شل العالمية، لشراء منتجات المشروع كاملة، مع بدء التوريد بنهاية 2027. - فرص عمل وتنمية اقتصادية: المشروع سيوفر بين 300 إلى 500 فرصة عمل مباشرة في المرحلة الأولى، مع زيادة الإنتاجية إلى 600 ألف طن سنويًا في المراحل اللاحقة، مما يعزز من مكانة السخنة كمركز إقليمي لتصدير الوقود المستدام.

وقعت الحكومة المصرية اليوم الأحد عقدا مع شركة المانع القابضة القطرية لمشروع بقيمة 200 مليون دولار لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، في بيان لمجلس الوزراء المصري، إن شركة المانع جاءت باستثمار هو الأول من نوعه في مصر، وهو إنتاج وقود الطائرات المستخلص من عملية تكرير زيوت الطعام المستعملة، لافتاً إلى أن المنتجات تشمل وقود الطائرات المستدام (HVO) "البيوبروبين" (BioPropane)، و"البيونافثا" (BioNaphtha)، وأضاف أن شركة المانع القطرية "نجحت في توقيع عقد توريد طويل الأجل مع شركة "شل" (Shell) العالمية لوقود الطائرات، لشراء منتجات المشروع كاملة، على أن يبدأ توريد الوقود المستدام للطائرات بنهاية عام 2027"، مشيرا إلى أنه "خلال 18 شهراً سيكون مصنع الشركة جاهزاً لتصدير أول شحنة من مصر".

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المانع القابضة القطرية، عبدالعزيز المانع، أن الشركة من خلال شركة "غرين سكاي" ستنشئ أول مصنع كبير الحجم لإنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في منطقة السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح أن المصنع سيتم إنشاؤه على ثلاث مراحل، إذ تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه 200 مليون دولار، وتصل الطاقة الإنتاجية لهذه المرحلة إلى 200 ألف طن سنوياً، وسيتم خلال هذه المرحلة توفير من 300 إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وما يزيد على 3000 فرصة عمل غير مباشرة في الأعمال اللوجستية والخدمات وسلاسل الإمداد.

وأشار المانع إلى أنه مع اكتمال المشروع في مرحلتيه الثانية والثالثة ستتم زيادة القدرة الإنتاجية إلى ثلاثة أضعاف المرحلة الأولي خلال خمس سنوات، لتصل إلى 600 ألف طن سنويًا، مما يرفع إجمالي الاستثمارات المباشرة التراكمية إلى أكثر من 500 مليون دولار، وستصل فرص العمل التي سيتم توفيرها إلى ما يتراوح بين 1000 و2000 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب ما يزيد على 7000 فرصة عمل غير مباشرة، مؤكدا أن المشروع يستهدف تحويل منطقة السخنة إلى مركز إقليمي لتصدير وقود الطائرات المستدام، حيث من المستهدف تصدير كامل الإنتاج بما يعادل نحو 15 مليار دولار على مدار عشر سنوات.

وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأحد، اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ضم عبدالعزيز المانع وعددا من مسؤولي الشركة القطرية، وحضره رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية أحمد جمال، ونائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج مصطفى شيخون. وأعرب مدبولي عن ترحيبه بشركة المانع القطرية القابضة في مصر، واستثماراتها في مجال إنتاج وقود الطائرات المستدام، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمارات الأجنبية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.