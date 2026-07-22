"المانشسترية".. خطة بيرنهام لإنعاش بريطانيا

- آندي بيرنهام يقود تحولاً في نهج حزب العمال نحو تعزيز الأقاليم والاستثمار الوطني، مستلهماً من فلسفة "المانشسترية" التي تركز على توزيع السلطة والاستثمار الإقليمي. - يواجه بيرنهام تحديات في إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والأمن الاقتصادي، دون السعي لاتفاقات اقتصادية جديدة. - يطرح بيرنهام برنامجاً اقتصادياً جديداً لمواجهة الركود، يشمل الاستثمار في البنية التحتية وتأميم صناعة الصلب، بهدف معالجة التركز المفرط للسلطة والثروة في لندن.

يرى الخبير في الاقتصاد السياسي الأوروبي ماتياس ماتيس، والباحث المشارك في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي بنيامين هاريس، في تحليل نشره المجلس، أن تولي آندي بيرنهام رئاسة الحكومة البريطانية هذا الأسبوع يمثل تحولاً في مركز ثقل حزب العمال، من نهج تكنوقراطي مركزي تقوده دوائر وستمنستر، إلى سياسة تركز على الأقاليم والاستثمار والتجديد الوطني. وبذلك يصبح بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة السابع خلال عقد واحد.

أما بالنسبة لواشنطن وبروكسل، فيثير الخبيران سؤالاً: هل يمثل بيرنهام استمراراً للنهج السابق، ولكن بلكنة إنجليزية "شمالية" جديدة، أم أنه ينذر بتحول ذي تداعيات أكبر؟ ويعود هذا الغموض إلى أن بيرنهام يُعد شخصية نادرة في السياسة البريطانية، إذ إنه سياسي مخضرم أعاد تشكيل صورته ليصبح أشبه بمرشح مناهض للمؤسسة السياسية.

"المانشسترية" في لندن

يصف بيرنهام فلسفته الاقتصادية والداخلية بمصطلح "المانشسترية"، التي تقوم على قناعة بأن المشكلة الأساسية في المملكة المتحدة تكمن في شدة تركّز السلطة في الحكومة المركزية، ما أدى إلى حرمان الأقاليم من الاستثمارات الاقتصادية والنفوذ السياسي. وقد تعهد بقلب مسار ما يقرب من عقدين من النمو الاقتصادي الضعيف منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، عبر توظيف رؤوس الأموال العامة والخاصة في تطوير النقل والإسكان والبنية التحتية.

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ومن أبرز مبادراته إنشاء مقر يحمل اسم "رقم 10 داونينغ ستريت- الشمال" في مدينة مانشستر، لتنسيق عملية نقل الصلاحيات إلى الأقاليم، إلى جانب إطلاق برنامج طموح للإسكان الاجتماعي، واستعادة السيطرة على مرافق الخدمات العامة، وتأميم صناعة الصلب، وتوسيع خدمات الرعاية الاجتماعية. والأهم من ذلك، سعى بيرنهام إلى طمأنة الأسواق، حيث تعهد بالالتزام بسقوف الاقتراض الحكومي الحالية، واتباع سياسة انضباط مالي، والعمل على خفض فاتورة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

العلاقات مع أوروبا: ديناميكية جديدة دون إعادة ضبط للعلاقات

بالنسبة لأوروبا، يؤكد الخبيران ماتيس وهاريس أن المفارقة الأساسية تكمن في أن بيرنهام يُعد، على الصعيد الشخصي، أكثر رؤساء الوزراء البريطانيين تأييداً للقارة منذ عهد توني بلير، لكنه على الأرجح سيتحدث عن أوروبا أقل مما فعل كير ستارمر.

وكان بيرنهام قد صرّح عام 2025 بأنه يأمل أن تعود بريطانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أنه خلال حملته في الانتخابات التكميلية بدائرة ميكرفيلد، وهي دائرة صوتت بقوة لصالح خروج البلاد من التكتل (بريكست)، شدد على أنه لا يدعو إلى العودة في الوقت الراهن.

ولم ينجز بعد أول مهمة على جدول أعماله، فقد تأجلت القمة الثانية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي كانت مقررة يوم 22 يوليو/تموز الجاري في بروكسل، عقب استقالة ستارمر، ما أدى إلى إرجاء حزمة من الاتفاقات التي جرى التوافق عليها من حيث المبدأ، لكنها لم توقَّع رسمياً بعد.

وأثار تأجيل القمة توتراً بين الطرفين، إذ سادت في لندن شكوك بأن بروكسل تعمدت الانتظار حتى يتولى بيرنهام، المعروف بمواقفه الأكثر تأييداً لأوروبا، رئاسة الحكومة قبل استكمال عملية إعادة ضبط العلاقات. وستكون إعادة تحديد موعد القمة وإتمام الاتفاقات أولى الاختبارات السياسية التي يواجهها بيرنهام.

أما بعد ذلك، فمن المرجح أن تشهد العلاقات بين أوروبا والمملكة المتحدة إعادة صياغة هادئة للأولويات، أكثر من كونها تحولاً جذرياً. وتتمثل أولويات بيرنهام المعلنة في تعزيز التعاون الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والأمن الاقتصادي، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة الأزمات.

اقتصاد دولي بيرنهام يطمئن الأسواق بتأكيد الالتزام المطلق بالانضباط المالي

واللافت أن هذه الأولويات لا تتضمن السعي إلى إبرام اتفاقات اقتصادية جديدة مع التكتل، كما أن الخطوط الحمراء التي وضعها حزب العمال ستظل قائمة، بما في ذلك رفض الانضمام إلى الاتحاد الجمركي، أو السوق الأوروبية الموحدة، أو استعادة حرية تنقل الأشخاص بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويأتي صعود آندي بيرنهام إلى رئاسة الوزراء في لحظة اقتصادية حرجة بالنسبة للمملكة المتحدة، التي تعاني من ركود شبه مزمن في الإنتاجية، ومعدلات نمو ضعيفة لم تتعافَ بالكامل، رغم مرور نحو عقدين من الزمن. وتكمن الفلسفة الاقتصادية التي يطرحها والمعروفة بـ"المانشسترية"، في تشخيص مختلف لأزمة بريطانيا:

بدلاً من حصر المشكلة في السياسات المالية أو التنظيمية وحدها، يرى بيرنهام أن جذر الخلل يكمن في التركز المفرط للسلطة والثروة في لندن ووستمنستر، على حساب الأقاليم الصناعية التقليدية في الشمال والمناطق الأخرى التي تضررت من تراجع القطاعات الصناعية الكبرى عبر عقود.

هذا التشخيص يعكس تجربته الشخصية كعمدة لمانشستر الكبرى، حيث جرّب نموذجاً تنموياً قائماً على تفويض الصلاحيات المالية والإدارية للمدن والأقاليم.

يقوم برنامجه الاقتصادي على مزيج من الاستثمار العام في البنية التحتية والنقل والإسكان، إلى جانب توظيف رأس المال الخاص، مع خطوات ذات طابع تدخلي أكثر وضوحاً كتأميم صناعة الصلب، واستعادة السيطرة على مرافق الخدمات العامة، وهي سياسات تمثل ابتعاداً عن النهج الليبرالي الذي ساد لعقود في السياسة البريطانية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)