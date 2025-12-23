المالية الإسرائيلية: عشرات المليارات تكلفة تجدد الحرب مع إيران

- حذرت وزارة المالية الإسرائيلية من أن تجدد القتال مع إيران قد يكلف إسرائيل عشرات المليارات، مما يفرض زيادة العجز أو تجاوز الميزانية أو خفض تمويل الوزارات، بسبب الضغط الاقتصادي الناجم عن الحرب. - تقارير أميركية وإسرائيلية تشير إلى طلب تل أبيب دعم الولايات المتحدة في حرب جديدة مع إيران، وسط توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي وتعويضات الأضرار. - الخيارات المتاحة تشمل زيادة العجز أو تجاوز الميزانية أو تخفيضات كبيرة في ميزانيات الوزارات، مع مخاطر سياسية في عام انتخابي.

حذر كبار المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية من أن تجدد القتال مع إيران قد يكلف إسرائيل عشرات المليارات، ما يجبرها على زيادة العجز، أو تجاوز ميزانيتها مرة أخرى، أو خفض تمويل الوزارات، للعام الثالث على توالي بسبب الضغط الاقتصادي الناجم عن الحرب الطويلة، وفق ما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الثلاثاء. وحذر المسؤولون بوزارة مالية الاحتلال بحسب الصحيفة ذاتها، من أن جولة أخرى من الأعمال العدائية مع طهران ستكلف المؤسسة الدفاعية عشرات المليارات من الشواكل وستتطلب من الحكومة دفع مليارات أخرى تعويضاً عن الأضرار المتوقعة للممتلكات والبنية التحتية، في حال تعرُّض إسرائيل لقصف صاروخي كثيف.

جاء هذا عقب نشر تقارير أميركية وإسرائيلية تتحدث عن مطالبة حكومة تل أبيب من الولايات المتحدة دعمها في جولة حرب جديدة مع إيران بحجة إجراء طهران مناورات صاروخية وتوقع ضربة استباقية لإسرائيل، بحسب موقع "أكسيوس" وشبكة (NBC). وحذر مسؤول كبير في وزارة المالية في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء من أنه "يجب دراسة الحرب الجديدة مع إيران بجدية من منظور اقتصادي، فالضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد قد يكون هائلاً"، مشيراً إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي وتعويضات واسعة النطاق عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالأسر والشركات.

وأكد المسؤول الذي لم يذكر اسمه، أن هذه النفقات الباهظة الجديدة ستضع الحكومة أمام ثلاثة خيارات غير مرغوب فيها، هي: زيادة عجز الميزانية العامة، أو تجاوز ميزانية الدولة مجدداً، كما حدث خلال العامين الماضيين حتى قبل الموافقة النهائية على ميزانية 2026، أو فرض تخفيضات كبيرة في ميزانيات الوزارات الحكومية، وربما فرض ضرائب جديدة. وأشار المسؤولون إلى أن الخيار الأخير سيكون محفوفاً بالمخاطر السياسية في عام انتخابي، حيث ستجري انتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

وقدر موقع "Straight Arrow News" في يونيو/ حزيران الماضي، تكلفة التقديرات الاقتصادية لشهر حرب مع إيران، بأنه يمكن أن يكلف إسرائيل نحو 12 مليار دولار في الإجمال، بما يشمل الإنفاق العسكري، وإعادة تعبئة المخزون، وخسائر الإنتاج، وما يليها من أعباء على المالية العامة. وفي أعقاب الحرب مع إيران، التي جرت الصيف الماضي، تجاوزت وزارة المالية إطار الميزانية بقرابة 10 مليارات دولار (30.8 مليار شيكل)، وفرضت تخفيضات على ميزانيات عدة وزارات، ويخشى المسؤولون من أن جولة أخرى من الحرب مع إيران قد يكون لها تأثير اقتصادي أكبر.

وكانت تقارير إسرائيلية وخبراء قد أكدوا أن الاقتصاد الإسرائيلي دفع ثمناً باهظاً للحرب مع إيران، التي استمرت 12 يوماً، في يونيو/ حزيران الماضي، حيث وصلت تكلفة الحرب إلى مئات الملايين من الدولارات، بفعل الضربات الصاروخية وتضرر الاقتصاد، وأن نفقات الحرب الإجمالية بلغت 12 مليار دولار، تشمل خسائر عسكرية واقتصادية وتعويضات وإعادة بناء، منها 1.5 مليار دولار تكلفة اعتراض 530 صاروخاً باليستياً إيرانياً، وفق وزارة الأمن الإسرائيلية.

(الدولار= 3.19 شواكل)