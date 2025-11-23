المؤتمر العالمي للجوال لأول مرة في قطر يومي 25 و26 نوفمبر

- تستضيف الدوحة مؤتمر "MWC25" بتنظيم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول ووزارة الاتصالات القطرية، ويشمل 50 جلسة فكرية و10 موائد مستديرة وأجنحة وطنية لعدة دول، مع مشاركة 40 متحدثاً في منصة "4YFN" لريادة الأعمال. - يعزز المؤتمر مكانة قطر كمركز للحوار حول مستقبل التكنولوجيا ضمن الأجندة الرقمية 2030، بمشاركة أكثر من 200 متحدث لمناقشة أحدث الاتجاهات في الاتصالات والذكاء الاصطناعي. - يتوقع توقيع اتفاقيات استراتيجية في التكنولوجيا والاتصالات، مع استعراض 23 مبادرة وطنية وتجارب تفاعلية، بمشاركة جامعة قطر كشريك أكاديمي.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، اليوم الأحد، عن اكتمال الاستعدادات النهائية لاستضافة المؤتمر العالمي للجوال "MWC25" الدوحة، الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول "GSMA" بالشراكة مع الوزارة يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وسيستضيف مؤتمر "MWC25" (المعني بمنظومة شبكات الهواتف المحمولة) المؤتمر الوزاري، الذي من المتوقع أن يضم حوالي 50 وفداً رسمياً من وزراء ورؤساء هيئات تنظيمية وممثلين عن منظمات دولية، ما يؤكد مكانته منصةً حواريةً استراتيجيةً تجمع صناع القرار تحت سقف واحد. كما سيشهد تنظيم 50 جلسة فكرية ريادية، تتضمن الكلمات الرئيسية ضمن محاور المؤتمر، والقمم المتخصصة، إلى جانب ما يقارب 10 موائد مستديرة مغلقة على مستوى وزاري، ما يجعله ملتقى شاملاً يجمع بين الحوار والتجربة العملية. كما ستُقام أربعة أجنحة وطنية، وهي جناح قطر، وجناح فلسطين، وجناح تركيا، وجناح كوريا، فضلاً عن مشاركة 40 متحدثاً بارزاً في منصة "4YFN" المخصصة لريادة الأعمال. وستقدم 50 شركة ناشئة عروضاً تقديمية، فيما ستستعرض أكثر من 40 شركة قطرية ناشئة حلولها الرقمية.

صيرورة الفعاليات التكنولوجية

ويأتي تنظيم مؤتمر "MWC25" الدوحة استكمالاً لمسيرة الفعاليات التكنولوجية الكبرى التي تستضيفها دولة قطر، وترسيخاً لموقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً للحوار حول مستقبل التكنولوجيا والاتصالات، إذ يجسد أحد المسارات الرئيسية في تنفيذ الأجندة الرقمية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام، وتعزيز الابتكار ركيزةً لتمكين التنمية الشاملة وتحقيق التحول نحو مجتمع رقمي متكامل، كما يمثل محطة مهمة لتعزيز مكانة الدوحة مركزاً للحوار العالمي حول السياسات الرقمية والتطورات التكنولوجية الحديثة، حيث سيجتمع أكثر من 200 متحدث من صناع القرار وقادة التكنولوجيا ورواد الأعمال، 75% منهم من خارج دولة قطر، لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، واقتصادات المستقبل.

اتفاقيات في الأفق

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر توقيع مجموعة من الاتفاقيات والإعلان عن شراكات استراتيجية في مجال التكنولوجيا والاتصالات بين جهات حكومية وخاصة وشركات عالمية رائدة، ما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده المؤتمر بوصفه منصةً لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تشارك في تنظيمه مجموعة من الشركاء والرعاة الرئيسيين من مختلف القطاعات، تشمل ثلاثة شركاء رسميين للحدث، و20 راعياً رسمياً و30 شريكاً إعلامياً.

أجنحة قطر

من جهة أخرى، يستعرض جناح دولة قطر في المعرض المصاحب 23 مبادرة وطنية مميزة بطريقة تفاعلية ومبتكرة، تجسد ريادة الدولة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار الحكومي، وتبرز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء منظومة رقمية متكاملة تعكس تطلعات الأجندة الرقمية 2030.

ويضم الجناح مشاركة عدد من الجهات الوطنية الرائدة، تشمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المواصلات، ووزارة البلدية، وجامعة قطر، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وقطر للسياحة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ووكالة ترويج الاستثمار، وشركة الديار القطرية بالإضافة إلى ابتكارات متميزة للنادي العلمي القطري، بينما يقدم جناح "GSMA" تجارب مميزة في الواقع الافتراضي بالشراكة مع جامعة خليفة في أبوظبي.

كما توفر "GSMA Open Gateway" و"Elmo" فرصة استثنائية للزوار لقيادة سيارة في الصحراء عن بعد عبر مقصورة تحكم متطورة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات. وستتوفر تجارب تفاعلية مميزة على أرض المعرض، حيث سيتمكن الزوار من خوض سباق يحاكي أزمنة سائقي "الفورمولا 1" على حلبة لوسيل في قطر، عبر مجموعة من أجهزة المحاكاة، وذلك قبيل انطلاق جائزة قطر الكبرى.

وتشارك جامعة قطر بوصفها الشريك الأكاديمي الأول على الإطلاق في فعاليات "MWC"، في خطوة تُبرز حضور المؤسسات الوطنية القطرية في دعم الحراك المعرفي للمؤتمر وإيصال رسائله إلى الجمهور. كما تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية بفاعلية واسعة عبر سبع جلسات نقاشية وأربع جلسات مائدة مستديرة مغلقة إلى جانب مشاركة رواد أعمال وشركات ناشئة من حاضنة الأعمال الرقمية ومبادرة مسرّعة "تسمو" وبرنامج "واصل".