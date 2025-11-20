- تستضيف قطر مؤتمر MWC25 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يركز على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، ويجمع بين المعرض وقادة الفكر والشركات الناشئة وصنّاع السياسات. - تتضمن أجندة المؤتمر محاور مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الذكية، مع جلسات حول الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ويشهد إطلاق منصة 4YFN وبرنامج GSMA الوزاري. - بفضل بنيتها التحتية واستثماراتها، تُعد قطر وجهة مثالية للمؤتمر، مما يعكس التزامها بالتحول الرقمي وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس.

يمثل المؤتمر العالمي للجوال MWC25، الذي تستضيفه قطر لمدة خمس سنوات متتالية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حدثًا بارزًا، وتنطلق النسخة الافتتاحية منه يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. الرئيسة التنفيذية للتسويق في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لارا ديوار أكدت في مقابلة مع "العربي الجديد" أن أجندة المؤتمر تُركّز على البحث في الكيفية التي يساهم بها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في إحداث ثورة في قطاعات مختلفة.

هنا نص المقابلة..

ما الموضوعات الرئيسية والابتكارات التكنولوجية التي ستتناولها النسخة الافتتاحية التي تحتضنها الدوحة؟

يتميز مؤتمر MWC بطابعه الفريد، إذ يجمع بين المعرض وقادة الفكر والشركات الناشئة وصنّاع السياسات في مساحة واحدة تتدفق فيها الابتكارات وتُبرم فيها الصفقات. إنه منصة مثالية تضم الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين والرؤساء وصنّاع القرار في بيئة استثنائية تُحرّك عالم الأعمال. واستنادًا إلى سلسلة فعاليات الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول العالمية، تنطلق النسخة الأولى من MWC25 الدوحة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتكون بذلك أحدث منصة للاتصال والابتكار والتحوّل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما سيشهد المؤتمر الإطلاق الإقليمي لمنصّة 4YFN، وهي منصّة الجمعية الدولية للهاتف المحمول الرسمية للشركات الناشئة، حيث ستجتمع الشركات العالمية الناشئة لعرض رؤاها وبناء شراكات مستدامة مع مجتمع المستثمرين. كما سيُعقد برنامج GSMA الوزاري، وهو منتدى رفيع المستوى يُنظَّم بدعوات حصرية، ويجمع أبرز القادة في مجال سياسات الاتصالات العالمية وتنظيمها. وسيُقام البرنامج في الدوحة ليجلب معه أثره الاستراتيجي من MWC برشلونة، حيث يُنظَّم سنويًّا أكبر تجمع عالمي لصنّاع السياسات وقادة القطاع الذين يدعمون الاقتصاد الرقمي.

وستتمحور النقاشات حول ثلاثة محاور أساسية تشكّل ملامح مستقبل التكنولوجيا والأعمال، وهي: دور الذكاء الاصطناعي محرّكاً للتطوير، والاقتصادات الذكية والصناعات المترابطة، وستُطرح هذه الموضوعات وتُفصّل خلال الجلسات الرئيسية والقمم المتخصصة التي ستغطي موضوعات متعددة تشمل: الذكاء الاصطناعي التفاعلي، الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اقتصاد الذكاء الاصطناعي، التنقل الذكي، قمة البوابة المفتوحة، الأمن السيبراني، مراكز البيانات الذكية، مستقبل شبكات الجيل الخامس، الأقمار الصناعية والشبكات الفضائية، إنترنت الأشياء، التكنولوجيا المالية والتجارة.

كيف تعكس أجندة المؤتمر التحوّلات الرقمية الحالية؟

تتبنى الأجندة نهجًا تقدميًّا في التحولات الرقمية والتكنولوجيا الناشئة. وتحت عنوان دور الذكاء الاصطناعي محرّكاً للتطوير، ستبحث الحلقات النقاشية دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الاقتصادات وتعزيز بنى تحتية أكثر ذكاءً من خلال الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي التفاعلي وتطبيقات الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وبناءً على ذلك، فإن الاقتصادات الذكية ستستكشف كيف تتيح شبكات الجيل الخامس وشبكات الجيل السادس الناشئة والسعي لتحقيق السيادة التكنولوجية نموًّا أكثر كفاءة واستدامة.

ما هو مستوى المشاركة المتوقّع من شركات التكنولوجيا وصنّاع القرار، وما أهم النقاط التي يمكن للمشاركين توقعها من الحدث؟

نتطلّع في مؤتمر MWC25 الدوحة إلى استقبال نخبة من كبار التنفيذيين وصنّاع السياسات والمبتكرين في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم بأسره. وباعتبارها النسخة الافتتاحية، فإننا نتوقع اهتمامًا كبيرًا ومشاركة واسعة من الجهات الإقليمية والدولية. ويُعدّ المؤتمر حدثًا يجمع العديد من الأطراف المعنية تحت سقف واحد، من الرؤساء التنفيذيين ومؤسسي الشركات إلى الرؤساء ورؤساء الدول.

وإلى جانب استعراض أحدث التكنولوجيا، يعود الزوار عامًا بعد عام لشحذ طاقاتهم وبناء العلاقات وإجراء محادثات من شأنها أن تدفع بعجلة الصناعة إلى الأمام. وفي إطار رسالة GSMA الساعية إلى إطلاق العنان لقوة الاتصال، سيقدم مؤتمر الدوحة، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رؤى قيّمة لمعرفة كيف يمكن لتعزيز التكنولوجيا أن يساهم في نمو الأعمال بما ينعكس إيجابيًّا على المجتمع. كما سيعمّق المؤتمر فهم الحضور حول دور الاتصالات والابتكارات والشراكات في إحداث تغيير حقيقي في مختلف القطاعات والحكومات والمجتمعات والاقتصادات.

ما العوامل أو المعايير التي اختارت لأجلها الرابطة دولة قطر لتستضيف هذا المؤتمر العالمي الكبير لأول مرة في الشرق الأوسط؟

بفضل دوافعها وطموحاتها والقدرات الاستثمارية العالية والبيئة التنظيمية التي تدعم الابتكار، تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر الأسواق الرقمية تميزًا وحيوية في العالم حاليًّا، وتقف دولة قطر في طليعتها. إذ توفّر قطر بنيةً تحتيةً عالمية المستوى ومنظومةً ابتكاريةً متنامية، إلى جانب التزام وطني راسخ بالتحوّل الرقمي. إنها الوجهة المثالية لالتقاء مجتمع التكنولوجيا الموجود في المنطقة. وتتمثل رؤيتنا في دمج مؤتمر الجوال في الدوحة ليصبح جزءًا محوريًّا من الدور المتنامي لدولة قطر بوصفها مركزاً للابتكار الرقمي، ولنسلط بذلك الضوء على التحول الرقمي في الشرق الأوسط في مجالات الذكاء الاصطناعي وتوسيع شبكات الجيل الخامس والمدن الذكية.

كيف ترى الجمعية الدولية لشبكات المحمول مساهمة قطر باعتبارها عامل تمكين إقليمي لقيادة الابتكار الرقمي في المنطقة؟ وكيف ترى دورها في تسريع وتيرة التحول الرقمي إقليميًّا وعالميًّا؟ وما الرسالة التي تودّون توجيهها إلى روّاد الأعمال والمبتكرين؟

تُشكّل رؤية قطر الوطنية 2030 إطارًا لبناء مجتمع رقمي من الطراز الأول، فيما تُمثّل الأجندة الرقمية 2030 خريطة طريق استراتيجية تهدف إلى جعل دولة قطر مركزًا عالميًّا للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. ويعود ذلك إلى بنيتها التحتية عالمية المستوى، واستثماراتها القوية في الابتكار، وسياساتها التطلعية. وبذلك نسلط الضوء على الدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والتنقّل الذكي. كما يعكس دمج قطر للذكاء الاصطناعي ضمن أجندتها الوطنية التزامها بتحقيق السيادة التكنولوجية والتنويع الاقتصادي والابتكار المستدام.

وأود أن أقول لرواد الأعمال والمبتكرين إنها فرصتهم ليكونوا جزءًا من منظومة سريعة التطور، تشكّل مستقبل الابتكار الرقمي في المنطقة وخارجها. وأود أن أدعوهم إلى الانضمام إلى الحوارات التي ستُعقد خلال مؤتمر الدوحة، للتواصل مع قادة التكنولوجيا العالميين واستكشاف كيف يمكن لأفكارهم أن تزدهر ضمن المشهد الرقمي الديناميكي والمتنامي في قطر. وستتضمن الفعالية معرضًا عالميًّا للشركات الناشئة يسلّط الضوء على مجموعة مختارة من الشركات الناشئة التي تقود الابتكار في مجالات تشمل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا العميقة وتكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا الصحية.

كما سيعمل شريكنا في هذا الحدث، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، على تسليط الضوء على الابتكار المحلي من خلال قيادة وفد يضم مجموعة من الشركات القطرية الناشئة والواعدة ضمن فعاليات 4YFN. ومن منظور دولي، يسرّنا أن نستضيف وفودًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وفريق GSMA Mobile for Development (M4D)، في دلالة على الجاذبية الدولية الواسعة للفعالية. كما نتطلّع إلى مشاركة شركات ناشئة متميزة تستضيفها كل من شركة كوريا للاتصالات (Korea Telecom) وتركيا ضمن جناحيهما على أرض المعرض.

وبناءً على النجاح الكبير لمشاركة مركز برشلونة للابتكار (BIHUB) في فعالية 4YFN25 برشلونة، سيستضيف نادي برشلونة لكرة القدم (FC Barcelona) مساحة مخصصة ضمن فعالية 4YFN الدوحة من خلال مركز الابتكار التابع له (BIHUB)، مما يوفّر للشركات الناشئة ضمن شبكته منصةً عالميةً لعرض مشاريعها المبتكرة.

كما أن مؤسسة موبايل ورلد كابيتال برشلونة (Mobile World Capital Barcelona)، وهي مؤسسة خاصة تعود بالنفع العام وتقود الابتكار الرقمي على مدار العام مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، وهي أحد أعمدة مؤتمر MWC برشلونة، ستشارك بوفد متميز يضم شركات منبثقة (spin-offs) تقدّم حلولًا مبتكرة تشمل تقنيات تبريد متقدمة وأجهزة طبية متطورة وبرامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إلى أيّ مدى تتوافق خطط المؤتمر وشراكاته مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر مع رؤية قطر الوطنية 2030؟

نحن نفخر بشراكتنا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تعكس هذه الشراكة رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُركّز على الابتكار والتحول الرقمي وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، باعتبارها عوامل رئيسية لتقدم البلاد. كما نتشارك الطموح ذاته، وهو إنشاء منصة عالمية المستوى تُبرز الريادة التكنولوجية، وتعزز التعاون الدولي، وتدعم أهداف قطر في أن تصبح مركزًا إقليميًّا ودوليًّا للابتكار الرقمي. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد كان لرؤيتهم ونهجهم التقدميّ دور أساسي في رسم ملامح هذه الرحلة المشتركة.

كيف يمكن لاستضافة المؤتمر في الدوحة أن تؤثر في مستقبل قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

يمكن لاستضافة المؤتمر العالمي للجوال في الدوحة أن تشكّل لحظةً فارقةً في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تجمع هذه الاستضافة نخبةً من القادة العالميين والمبتكرين وصنّاع السياسات في مكان واحد، مما يخلق منصة قوية لتبادل الأفكار وبناء الشراكات ورسم ملامح مستقبل الاتصال الرقمي،ويُعدّ هذا القطاع محورًا أساسيًّا للنمو الإقليمي. فوفقًا لتقرير رابطة GSMA للاقتصاد القائم على الأجهزة المحمولة عام 2024، فمن المتوقع أن يساهم قطاع الهواتف المحمولة بمبلغ 360 مليار دولار أميركي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحلول نهاية العقد الحالي.

وستواصل دول مجلس التعاون الخليجي قيادة تقدم الاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تصل تغطية شبكات الجيل الخامس إلى 95% من سكان دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030، مما يضعها في صدارة العالم في تطوير شبكات الجيل الخامس. لذا فإنّ استضافة مؤتمر MWC في الدوحة من شأنها أن تعزز من هذا الزخم وتستقطب مزيدًا من الاستثمارات الجديدة والابتكارات والتعاون العابر للحدود.

كيف تقيِّمون المشهد الرقمي والتكنولوجي في قطر؟

يشهد المشهد الرقمي والتكنولوجي في قطر تطورًا سريعًا. فخلال زياراتي إلى قطر، أُعجبتُ كثيرًا بمدى تطور بنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية. ففي مدن مثل لوسيل ومشيرب، يمكنك أن ترى الدمج الواضح لتكنولوجيا الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مختلف جوانب الحياة اليومية. فبدءًا من إدارة المرور والنفايات إلى أنظمة الطاقة والاستجابة للطوارئ، تعمل جميعها من خلال شبكات ذكية مترابطة، مما يجعل الدوحة واحدة من أكثر البيئات الحضرية والمدن تطوّرًا في المنطقة.

وبفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الذكية، تمكّنت قطر من تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس. ولقد لمسنا هذا الأثر بوضوح في مؤتمر برشلونة 2025، حيث إن أكثر من 80% من الجهات المشاركة في المعرض قد حجزت مساحاتها لعام 2026 في أثناء فعاليات المؤتمر نفسه.

سيرة ذاتية

تشغل لارا ديوار منصب الرئيس التنفيذي للتسويق في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، كما تشرف على إدارة العضوية. تُعدّ قائدة عالمية بخبرة تزيد عن عشرين عامًا في قطاعات محورية تسهم في رسم ملامح العالم المعاصر. قبل انضمامها إلى GSMA، عملت في منظمة "ورلد فيجن" (World Vision) حيث شغلت مناصب عدة، من بينها رئيس قسم التسويق والتطوير وقائدة للشراكات. وفي هذا الدور، تولّت مسؤولية إدارة السمعة المؤسسية لمؤسسة تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، تعمل في 100 دولة وتوظّف أكثر من 38 ألف موظف. كما شغلت مناصب تنفيذية في كلٍّ من مجموعة كروس رودز الإعلامية، ومصرف جيمسون، وشركة "دايركت إنرجي"، ومجموعة "توماس كوك".