- دعا مصرف سورية المركزي المواطنين لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالليرة السورية الجديدة قبل نهاية يوليو، حيث ستفقد الفئات القديمة قيمتها الإبرائية بعد انتهاء المهلة. تجاوزت نسبة الاستبدال 66% على مستوى البلاد. - أعلن حاكم مصرف سورية المركزي تمديد مهلة الاستبدال لمدة 30 يوماً إضافية حتى نهاية يوليو، مشيراً إلى أن هذه الفترة تمثل "الفرصة الأخيرة" للمواطنين لاستبدال الأوراق النقدية القديمة. - بدأت السلطات السورية خطة استبدال العملة القديمة في ديسمبر 2025، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي والثقة بالاقتصاد السوري، مع تصميم جديد يعكس الهوية الوطنية.

دعا مصرف سورية المركزي المواطنين إلى الإسراع في استبدال الأوراق النقدية القديمة بإصدارات الليرة السورية الجديدة قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل، وأكد أن الفئات القديمة ستفقد صفتها الإبرائية ولن تعود صالحة للتداول بعد انتهاء الفترة الممنوحة. وأوضح المصرف في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن نسبة استبدال الليرة السورية القديمة تجاوزت 66% على مستوى البلاد، وحذر في الوقت ذاته من أن العملة القديمة ستفقد قيمتها الإبرائية مع انتهاء المهلة المحددة.

وكان حاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان قد أعلن في نهاية مايو/أيار الفائت، تمديد مهلة استبدال الليرة السورية القديمة بالجديدة، وقال في منشور على حسابه في منصة "إكس" إن العملية حققت معدلات إنجاز مرتفعة منذ انطلاقها في مطلع العام الجاري. وأضاف رسلان أن المصرف قرر تمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة 30 يوماً إضافية اعتباراً من الأول من يوليو/تموز، وحتى 31 من الشهر نفسه، معتبراً أن هذه الفترة تمثل "الفرصة الأخيرة" للمواطنين الذين لم يتمكنوا بعد من استبدال ما بحوزتهم من أوراق نقدية قديمة.

ودعا الحاكم المصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية إلى الامتناع عن إعادة ضخ أي فئات نقدية قديمة في الأسواق خلال الفترة المتبقية من عملية الاستبدال، والالتزام بتسليم المتعاملين الليرة السورية الجديدة حصراً في عمليات السحب والصرف والتسليم النقدي.

وكانت السلطات السورية قد بدأت تنفيذ خطة استبدال العملة القديمة عقب إعلانها في ديسمبر/كانون الأول 2025 سحب الأوراق النقدية المتداولة سابقاً واعتماد الليرة السورية الجديدة بديلاً رسمياً اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2026. وفي إطار العملية، أعلن مصرف سورية المركزي في فبراير/شباط الماضي أن نسبة الاستبدال بلغت آنذاك نحو 35% من الكتلة النقدية المستهدفة، بعدما جرى سحب أكثر من 13 تريليون ليرة من أصل نحو 42 تريليون ليرة كانت متداولة في الأسواق.

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كما أشار المصرف إلى أن عمليات إتلاف الأوراق النقدية القديمة تُنفذ بإشراف الجهاز المركزي للرقابة المالية، ضمن إجراءات تهدف إلى منع إعادة تداولها وتعزيز الثقة بالعملة الجديدة. وفي نهاية العام الفائت كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن تفاصيل العملة السورية الجديدة، في إعلان رسمي وصفه بأنه خطوة محورية ضمن إستراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد السوري، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام، وأشار إلى أن التصميم الجديد للعملة يعكس هوية وطنية جامعة تقوم على الرمزية المرتبطة بالطبيعة والجغرافية السورية، والابتعاد عن تقديس الأشخاص، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الثقة والنمو الاقتصادي.