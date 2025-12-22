الليرة التركية أمام اختبار صعب في 2026

- تواجه الليرة التركية تحديات اقتصادية في عام 2026، مع ضغوط من زيادة الحد الأدنى للأجور وعودة كتل نقدية من سورية، مما يهدد استقرار العملة ويختبر برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد خسائر الليرة بنسبة 21% في العام السابق. - قامت الحكومة التركية بتعديل تعميم حماية العملة للتحوط من مخاطر زيادة المعروض النقدي، في ظل توقف سورية عن التعامل بالليرة التركية، مما قد يزيد الضغط على سعر الصرف. - يرى الخبراء أن سحب الليرة من التداول في سورية سيكون تدريجيًا، ويعتقد المحللون أن برنامج الإصلاح لم يحقق أهدافه، لكن يمكن للمصرف المركزي التدخل عند الحاجة، مع الاعتماد على زيادة الاستثمار الأجنبي والصادرات والسياحة لتحسين الاقتصاد.

تدخل الليرة التركية عام 2026 وهي محاطة بعوامل ضغط غير اعتيادية، لا تتعلق بمسار السياسة النقدية أو تطوّرات التضخم فحسب، بل بتداخل متغيّرات داخلية وخارجية مرشحة لإعادة اختبار قدرتها على الاستقرار. فبين زيادة مرتقبة في الحدّ الأدنى للأجور تضخّ سيولة جديدة في السوق، واحتمال عودة كتل نقدية من سورية بعد وقف التعامل بالليرة التركية في مناطق شمال غربها، تجد الحكومة التركية نفسها أمام تحدٍ مزدوج قد يحدّد اتجاه العملة خلال العام المقبل، ويضع برنامج الإصلاح الاقتصادي أمام اختبار فعلي.

استشعرت الحكومة التركية مبكراً الآثار المتوقعة لحدثَين يُرجّح أن يهزا سعر صرف الليرة مع مطلع العام الجديد، بما قد يزيد خسائرها المتراكمة، التي بلغت نحو 21% خلال العام الماضي، ويعرقل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء على مستوى سعر الصرف أو التضخّم، الذي تحسن الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات مسجلاً 31.07%. ويتمثل الحدث الأول في توقف سورية عن التعامل بالليرة التركية في مناطق شمال غربي البلاد، ما يعني عودة كتل نقدية كبيرة إلى السوق التركية، الأمر الذي قد يخلّ بتوازن العرض والطلب ويؤدي، على الأرجح، إلى مزيد من الضّغط على سعر الصرف. أما الحدث الثاني فيتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، الذي يتوقع أن يضيف ضغطاً على الليرة، نتيجة ضخ مبالغ كبيرة في السوق توازي تقريباً نسبة التضخم السنوي.

وتجلى استشعار حكومة حزب العدالة والتنمية لهذه المخاطر، أول أمس السبت، عبر تعديل رسمي جديد على تعميم حماية الليرة التركية، في خطوة تهدف إلى التحوّط لمخاطر زيادة المعروض النقدي، وقياس قدرة السوق على امتصاصه. وأصدر البنك المركزي التركي تعديلاً جديداً على تعميم حماية قيمة الليرة التركية، ونشر في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويركز التعديل على تحديث الإجراءات التنظيمية المتعلقة بحماية العملة، وتحسين قدرة المؤسّسات المالية على امتصاص الصدمات المحتملة في السيولة، في ظلّ الضغوط المتصاعدة على الليرة التركية نتيجة التطورات الاقتصادية الأخيرة.

السيادة النقدية

وترى الحكومة السورية أن تعميم التعامل بالليرة السورية ووقف التعامل بالعملات الأجنبية، بما فيها الليرة التركية، يهدف إلى توحيد النقد المتداول واستعادة السيادة النقدية، فيما يرى اقتصاديون أتراك أن هذه الخطوة، وإن كانت حقاً سيادياً لسورية، قد تؤثر على سعر صرف الليرة التركية، لأنها تأتي في توقيت حرج تشهد فيه العملة التركية ضغوطاً متزايدة، كما يقول الخبير الاقتصادي مسلم أويصال.

وكانت محافظة إدلب قد أصدرت في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري تعميماً يقضي بحصر التعامل بالليرة السورية في المعاملات المالية، بعد اعتماد التعامل بالليرة التركية إلى جانب السورية منذ عام 2020، ضمن مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ.

وشمل التعميم جميع المؤسّسات العامة والخاصة والمصارف ومحطات الوقود والأفران ومكاتب الصرافة، مع التشديد على إظهار أسعار الصرف بوضوح داخل المكاتب. ويقول صاحب مكتب صرافة في إدلب، عبد الرحمن درويش، إنّ التعامل بالليرة التركية لا يزال قائماً في المحافظة، لكن الجديد هو عودة الليرة السورية للتداول بعد هجرها لسنوات بسبب انهيار قيمتها، محذراً من أنّ الخلل سيقع إذا منع التعامل بالليرة التركية على نحوٍ كامل ومفاجئ. ويشير درويش إلى أنّ الليرة التركية سُحبت بوصفها مؤشّرَ تسعير من تطبيق "شام كاش"، واستُبدلت باليورو إلى جانب الدولار والليرة السورية، موضحاً أن التطبيق معتمد من وزارة المالية السورية لتحويل الأموال والرواتب منذ مايو/أيار الماضي.

سحب تدريجي لليرة التركية

من جانبه، يرى الاقتصادي إبراهيم محمد أنّ سحب الليرة التركية من التداول لن يكون سهلاً، مرجحاً أن يجري تدريجياً بالتوازي مع طرح نقد سوري جديد، لإنهاء الانقسام النقدي وتعدّد العملات، بما يعزّز الثقة بالليرة السورية واستقرارها. ويضيف أن حجم الكتلة النقدية التركية في السوق السورية كبير لكنّه غير مضبوط، نتيجة التحويلات المستمرة من اللاجئين في تركيا، مؤكداً أن حصر تداولها جغرافياً شمال غربي سورية يسهل سحبها تدريجياً. وفي المقابل، يؤكد مسلم أويصال أن وقف التعامل بالليرة التركية في سورية لن يجري دفعةً واحدة، مرجحاً ألّا يكون لعودة النقد التركي أثر كبير على سعر الصرف، خلافاً لما يروّج.

وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مطلع الشهر المقبل عاملَ ضغط إضافياً على الليرة التركية، التي خسرت نحو 21% من قيمتها خلال 2025، إذ بلغ سعر الصرف الأحد 42.8 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ 35.4 ليرة مطلع العام. ويقول المحلل طه عودة أوغلو إنّ المفاوضات داخل لجنة تحديد الأجور لا تزال مستمرة، دون حسم نسبة الزيادة المتوقعة، مرجحاً أن تكون قريبة من معدل التضخم البالغ 31%. ويضيف أن الزيادة التي تشمل نحو 7 ملايين عامل قد لا تحدث أثراً كبيراً على السيولة، مرجحاً امتصاصها خلال فترة قصيرة، مع عدم استبعاد التأثير السلبي التراكمي بالتزامن مع عودة الليرة من سورية.

إخفاق نقدي

من جهته، يرى المحلّل التركي يوسف كاتب أوغلو أنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي أخفق في تحقيق أهدافه، سواءً في خفض التضخم أو دعم سعر الصرف، معتبراً أن التضخم بات المرض الأساسي للاقتصاد التركي. ويضيف أن المخاوف من زيادة المعروض النقدي مشروعة في ظلّ الوضع الحالي، موضحاً أن هذه الضغوط لم تكن لتعد خطيرة في اقتصاد يتجاوز حجمه 1.3 تريليون دولار لولا اختلالات السياسة النقدية. ويرجح كاتب أوغلو أن يتدخل المصرف المركزي، عند الحاجة، عبر سحب فائض السيولة من خلال بيع الدولار، مستنداً إلى احتياطيات تجاوزت 198 مليار دولار الشهر الماضي، ويختم بأنّ الاستثمار الأجنبي، وزيادة الصادرات والسياحة تبقى المسار الأهم لتعافي الاقتصاد التركي وتحسّن أداء الليرة خلال المرحلة المقبلة.