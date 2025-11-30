اللاجئون الصوماليون في كينيا... أوضاع معيشية صعبة وسط أزمة غذائية

- تواجه آلاف الأسر في مخيمات دَداب للاجئين في كينيا أزمة غذائية حادة منذ يوليو/تموز بسبب خلل تقني في سجلات برنامج الأغذية العالمي، مما أدى إلى انقطاع المساعدات الغذائية. - تعاني الأسر المتضررة من انعدام الأمن الغذائي وتراكم الديون، وتعتمد على مساعدات بسيطة من الجيران، بينما تحاول لجنة إدارة المخيمات إعادة بعض الأسر إلى قوائم الاستحقاق. - الأزمة تمتد إلى الصومال، حيث يفاقم الجفاف ونقص التمويل حالة الطوارئ، مع تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن خطر الجوع والنزوح وتوقعات بزيادة سوء التغذية الحاد بين الأطفال.

تواجه آلاف الأسر الصومالية في مخيمات دَداب للاجئين شمال شرقي كينيا أوضاعًا معيشية خانقة منذ شهر يوليو/تموز الماضي، بعدما خرجت أسماؤها من سجلات توزيع الغذاء التابعة لبرنامج الأغذية العالمي نتيجة خلل تقني لم يُعالَج حتى الآن. وتواصل الأسر المتضررة التردد يوميًا على مراكز التسجيل على أمل حل المشكلة، لكنها تعود خالية الوفاض مع استمرار غياب أي آلية واضحة لإعادة أسمائها إلى النظام.

ومن بين هؤلاء رحمة عبدالقادر مدغاب، وهي أم لـ11 طفلًا، تقول إن حصتها الغذائية انقطعت منذ خمسة أشهر، رغم اعتماد أسرتها الكامل على تلك المساعدات. وكانت رحمة تتسلم شهريًا 50 كيلوغرامًا من الأرز، و20 كيلوغرامًا من البقوليات، و25 كيلوغرامًا من الزيت، لكن تلك الحصة توقفت بعد أن اختفى اسمها من قاعدة البيانات. وتوضح رحمة أنها راجعت مرارًا مكاتب برنامج الأغذية العالمي، إلا أن المسؤولين أبلغوها بأن الخلل "فني" وأن العمل جارٍ على إصلاحه، من دون أن يطرأ أي تغيير.

وتؤكد أنها باتت عاجزة عن توفير وجبات متصلة لأطفالها، بخاصة أنها فقدت أيضًا مصدر دخلها الوحيد في غسل الملابس بعد عودة أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم الذي تعانيه منذ سنوات. وزادت أوضاعها سوءًا بعد اضطرارها إلى الاستدانة لتأمين الغذاء خلال الأشهر الماضية، ما راكم عليها ديونًا تجاوزت 75 ألف شلن كيني (نحو 581 دولاراً)، كما رفضت بعض الدكاكين منحها أي دين إضافي قبل تسديد المتراكم. رحمة، التي لجأت إلى مخيم "هغادر" عام 2008 هربًا من الصراع والجفاف في منطقة ساكو بمحافظة جوبا الوسطى، تقول إنها لم تعش فترة انقطاع تمتد خمسة أشهر منذ وصولها، وإن الأزمة الحالية تركت أسرتها دون أي بديل واضح.

وتتكرر المعاناة لدى إسحاق محمد نور، رب أسرة من ستة أفراد، والذي يعتمد اليوم على مساعدات بسيطة يجود بها الجيران بعد أن فقد عمله قبل ثلاث سنوات جراء مرض أصاب ساقه. وقال إن شحّ الغذاء دفعه إلى زيارة مركز برنامج الأغذية العالمي يوميًا رغم صعوبات الحركة، في محاولة للبحث عن حل. إسحاق يعيش في مسكن هش مصنوع من القش والنايلون تآكل بفعل الشمس، ولم يعد قادرًا على الصمود أمام الأمطار أو الحرّ، بينما تتضاءل مخزونات الغذاء التي يعوّل عليها لتأمين الحد الأدنى لأطفاله.

من جانبه، أكد خليف ضوبو جالي، رئيس مخيم "حكرطير" وعضو لجنة إدارة مخيمات دَداب، أن اللجنة نجحت في إعادة أكثر من 500 أسرة إلى قوائم الاستحقاق خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لكنه أشار إلى أن آلاف الأسر الأخرى، التي تُقدّر بأكثر من عشرة آلاف شخص، ما تزال خارج النظام بانتظار تدخل فعّال من برنامج الأغذية العالمي لإعادة بياناتها المفقودة.

أزمة غذائية ممتدة في الصومال

الأزمة لم تقتصر على مخيمات اللاجئين الصوماليين في كينيا، بل امتدت إلى الصومال ، حيث حذرت الأمم المتحدة في تقرير حديث لها، من أن الصومال يواجه حالة طوارئ متفاقمة بسبب الجفاف، إذ جفت مساحات شاسعة من البلاد بعد انقطاع الأمطار لأربعة مواسم، مما يُعرّض الملايين لخطر الجوع والنزوح. وكشفت بعثة تقييم تابعة للأمم المتحدة زارت منطقتي باري ونوغال في تقريرها الصادر الأربعاء الماضي، أن المجتمعات المحلية تعاني نقصاً حاداً في المياه والغذاء، إذ حذّر السكان من احتمال وقوع كارثة في الأشهر المقبلة.

ويُفاقم نقص التمويل الأزمة الحالية، ولم تُموّل خطة الاستجابة الإنسانية للصومال لعام 2025 سوى بـ23.7%، مما أدى إلى تخفيضات كبيرة في المساعدات. وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات غذائية طارئة من 1.1 مليون شخص في آب/أغسطس إلى 350 ألف شخص فقط هذا الشهر. وفي بونتلاند وحدها، يواجه 89 موقعاً للتغذية التكميلية و198 مركزاً للصحة والاستقرار نقصاً حاداً في الإمدادات.

ويتفاقم الجفاف وسط مشهد إنساني مترد أصلاً. ومن المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن 4.4 ملايين شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي حتى ديسمبر/كانون الأول، بينما من المتوقع أن يعاني 1.85 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد حتى منتصف عام 2026. وتشير توقعات الطقس إلى قلة الإغاثة الفورية. وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من استمرار الجفاف والحرارة في معظم أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق الوسطى والشمالية. وأضافت الوكالة: "من المرجح أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار إلى تفاقم أزمة المياه والحد من تجدد المراعي في معظم المناطق".

(الدولار= 129 شلن كيني)