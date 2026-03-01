الكويت توقف عمليات ميناء الشعيبة احترازياً وتفعّل خطط الطوارئ

- أوقفت مؤسسة الموانئ الكويتية العمليات في ميناء الشعيبة احترازياً بعد سقوط شظايا قريبة، مع تأكيد استئناف التشغيل بعد تقييم الوضع لضمان سلامة الأرصفة والممرات التشغيلية. - فعلت الهيئة العامة للصناعة خطة الطوارئ في منطقة الشعيبة الصناعية، مؤكدة استقرار الأوضاع واستمرار العمليات الإنتاجية بشكل طبيعي، مع رفع درجة الاستعداد تحسباً لأي تطورات. - أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تفعيل خطة الطوارئ الشاملة، مؤكدة استقرار الأوضاع التشغيلية لمنظومتي الكهرباء والماء، مع إيقاف الصيانة غير الطارئة لتعزيز الجاهزية.

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم السبت، إيقاف العمليات في ميناء الشعيبة بشكل احترازي بعد سقوط شظايا في مناطق قريبة من الميناء، مؤكدة أن استئناف التشغيل سيكون فور الانتهاء من تقييم الوضع.

ويُعد ميناء الشعيبة من المنافذ البحرية المحورية لحركة البضائع في الكويت، ولذلك فإن أي توقف ولو مؤقتا ينعكس سريعاً على جداول رسوّ السفن وسلاسل الإمداد، خاصة للسلع التي تعتمد على مواعيد تفريغ دقيقة. وبحسب بيان مؤسسة الموانئ الكويتية، فإن "التقييم يشمل عملياً التحقق من سلامة محيط الأرصفة والممرات التشغيلية ومدى جاهزية فرق الأمن والسلامة لاستمرار المناولة من دون مخاطر إضافية".

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت الهيئة العامة للصناعة تفعيل خطة الطوارئ في منطقة الشعيبة الصناعية ورفع درجة الاستعداد في جميع قطاعاتها، موضحة أن الإجراءات تأتي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وبالتنسيق مع الجهات الموجودة في المنطقة والجهات الأمنية المختصة. وأضافت الهيئة أنها تتابع الوضع الأمني بصورة مستمرة وتتخذ ما يلزم من إجراءات احترازية تحسباً لأي مستجدات.

وأكدت الهيئة في بيانها أن الأوضاع حالياً مستقرة، وأن العمليات الإنتاجية للمنشآت الصناعية تسير بصورة طبيعية، في محاولة لطمأنة العاملين وسلاسل التوريد المرتبطة بالمنطقة الصناعية، مع الإبقاء على الجاهزية المرتفعة وخطط الاستجابة السريعة إذا طرأت تطورات جديدة.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت تفعيل الوزارة خطة الطوارئ الشاملة استجابة للتطورات الإقليمية. وقالت المتحدث باسم الوزارة المهندسة فاطمة حياة في بيان صحافي إن "الوزارة شرعت فورا في تطبيق إجراءات خطة الطوارئ وتم الإيعاز لجميع الفرق بالانتشار والتواجد في مواقعهم المحددة ضمن الخطة لضمان التدخل السريع والتعامل الفوري مع أي طارئ".

وأوضحت حياة إن "الأوضاع التشغيلية لمنظومتي الكهرباء والماء طبيعية ومستقرة وأن معدلات إنتاج الكهرباء والماء تسير ضمن مستوياتها المعتادة دون أي تأثير يذكر"، مؤكدة استمرار تقديم الخدمة بكفاءة واعتمادية عالية. واشارت إلى أنه تم إيقاف أعمال الصيانة الدورية غير الطارئة مؤقتا بغية تعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع مستوى الاستعداد تحسبا لأي مستجدات وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.