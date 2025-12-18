الكويت: توقيع عقد استكمال ميناء مبارك الكبير مع شركة صينية بتكلفة 4 مليارات دولار

اقتصاد عربي
مباشر
18 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:54 (توقيت القدس)
سفينة شحن قطرية تبحر نحو ميناء الشويخ في الكويت - الكويت 25- 4-2024 ( فرانس برس)
سفينة شحن قطرية تبحر نحو ميناء الشويخ في الكويت، 25 إبريل 2024 ( فرانس برس)
- أعلنت الحكومة الكويتية عن توقيع عقد مع شركة صينية لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير بتكلفة 4 مليارات دولار، وهو مشروع استراتيجي في جزيرة بوبيان يهدف لتعزيز التجارة الإقليمية وربطه بمبادرة الحزام والطريق.
- يهدف المشروع إلى تنويع الاقتصاد الكويتي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تنفيذ 50% من المرحلة الأولى، ويأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات مع الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي.
- سيحضر رئيس مجلس الوزراء الكويتي مراسم توقيع العقد، مما يعكس أهمية المشروع في استعادة دور الكويت التجاري والمالي الإقليمي.

أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، أنها ستوقع العقد التنفيذي لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير مع شركة تابعة للحكومة الصينية في الأسبوع المقبل، وهو المشروع الذي سيكلف حوالي 4 مليارات دولار. ووافق الجهاز المركزي الكويتي للمناقصات في أول ديسمبر/ كانون الأول على تعاقد وزارة الأشغال المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية بشأن أعمال الهندسة والتوريدات والبناء، لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير- المرحلة الأولى، طبقاً للجريدة الرسمية.

وميناء مبارك الكبير هو مشروع استراتيجي حيوي يقع في جزيرة بوبيان شمالي الكويت، ويهدف لإقامة ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة، ويسعى الجانب الصيني لربطه بمبادرة الحزام والطريق. وقالت وزيرة الأشغال العامة الكويتية نورة المشعان في بيان إن الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، سيحضر مراسم توقيع العقد مع كبار المسؤولين في الشركة الصينية الحكومية.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي في يناير/ كانون الثاني على المضي في إتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية، لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بجميع مراحله.

ناقلة النفط الكويتية "الوفرة" في ميناء الأحمدي فرانس برس
اقتصاد عربي
ميناء مبارك الكبير... تحديات بوابة الكويت نحو "الحزام والطريق"

وتأمل الكويت أن يساهم المشروع بشكل كبير في تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي واستعادة الكويت دورها التجاري والمالي الإقليمي، وتقول إنها نفذت 50% من المرحلة الأولى للميناء، من دون توضيح طبيعة هذه المرحلة وما بقي منها. ووقعت الكويت في عام 2023 عدداً من مذكرات التفاهم مع الصين للتعاون في تنفيذ عدة مشاريع، أهمها مشروع ميناء مبارك الكبير، خلال زيارة الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى العاصمة الصينية عندما كان ولياً للعهد قبل أن يصبح أميراً للبلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وتقول مصادر صحافية كويتية إن المشروع هو إحدى الاتفاقيات السبعة التي وقّعتها الكويت مع الصين، ليكون أول المشاريع التي تأخذ طريقها إلى التنفيذ.

