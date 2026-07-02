الكويت توسّع تحالفات المستثمرين في صفقة خط الأنابيب

- مؤسسة البترول الكويتية تسعى لجمع 7 مليارات دولار من خلال بيع حصة في شبكة أنابيب النفط، وتطلب من الصناديق العالمية تشكيل اتحادات مع مستثمرين آخرين لتعزيز القوة التمويلية وضمان مشاركة مستثمرين أصغر. - الصفقة تأتي ضمن جهود أوسع لجذب رؤوس أموال أجنبية وتنويع الإيرادات بعيداً عن النفط، حيث تبرز شركات مثل "بلاكستون" و"بلاك روك" و"كيه.كيه.آر" كمنافسين رئيسيين. - رغم التحديات الجيوسياسية، تستمر الكويت في خططها لجمع التمويل، مستفيدة من استراتيجيات مماثلة اتبعتها شركات خليجية أخرى مثل "أرامكو" و"أدنوك".

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن مؤسسة البترول الكويتية طلبت من بعض الصناديق العالمية المتنافسة على حصة بقيمة سبعة مليارات دولار في شبكة أنابيب النفط التابعة لها، استقطاب مستثمرين آخرين للمساعدة في تشكيل اتحاد الشركات التي تقدمت بالعروض.

وبحسب المصادر ذاتها، إن هذه الخطوة لا تستهدف فقط تعزيز القوة التمويلية للتحالفات المتنافسة، بل تضمن أيضاً مشاركة مستثمرين أصغر حجماً تربطهم علاقات بمؤسسة البترول الكويتية. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام.

وتندرج الصفقة ضمن مسعى أوسع من شركات النفط الخليجية والمستثمرين السياديين لجمع أموال من أصول البنية التحتية، وجذب رؤوس أموال أجنبية، في وقت تتطلع حكومات المنطقة إلى تنويع الإيرادات بعيداً عن النفط وتمويل خطط الاستثمار المحلية.

وقالت "رويترز" إن شركة إدارة الأصول الأميركية "بلاكستون" تبرز منافساً في صفقة مؤسسة البترول الكويتية، في أول مشاركة لها ضمن موجة صفقات البنية التحتية للطاقة الخاصة بشركات النفط الوطنية الخليجية. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الصفقات اجتذبت أسماء كبرى مثل شركة إدارة الأصول الأميركية "بلاك روك" وذراعها المتخصصة في البنية التحتية "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، إضافة إلى شركة الاستثمار العالمية "كيه.كيه.آر" وغيرها.

وخلال السنوات الأخيرة، اتبعت شركة النفط السعودية "أرامكو" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركات طاقة أخرى في المنطقة استراتيجيات مماثلة، عبر فتح أصول مثل خطوط الأنابيب والعقارات وحيازات أخرى أمام رؤوس الأموال الخاصة، من دون التخلي عن الأهمية التشغيلية لهذه الأصول.

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ومن أبرز الأمثلة على هذا المسار، توقيع شركة النفط السعودية "أرامكو" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقية استئجار وإعادة استئجار بقيمة 11 مليار دولار لمنشآت معالجة الغاز في الجافورة، مع تحالف من الصناديق التي تديرها "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز".

وأفادت المصادر بأن شركة البنية التحتية العالمية "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" وشركة إدارة الأصول الكندية "بروكفيلد" وشركة الاستثمار في الطاقة "إي.آي.جي غلوبال إنرجي بارتنرز" و"كيه.كيه.آر" وشركة إدارة الأصول الأميركية "أبولو" تقدمت أيضاً إلى المرحلة التالية من عملية البيع.

وكانت رويترز قد أفادت سابقاً بأن عدد المنافسين في عملية بيع خط الأنابيب تراجع منذ بدايتها، بعد انسحاب شركة الخدمات المالية الأسترالية "ماكواري" من المنافسة، بينما يجري العمل على إعداد حزمة تمويلية بنحو ستة مليارات دولار لدعم الشركة الفائزة.

وتكتسب الصفقة بعداً إضافياً بسبب توقيتها، إذ أطلقتها مؤسسة البترول الكويتية في المراحل الأولى من الحرب في المنطقة، وهي فترة اتسمت بزيادة حذر المستثمرين تجاه أصول الخليج. ومع ذلك، يعكس استمرار العملية عزم الكويت على المضي في خطط جمع التمويل، رغم الظروف الجيوسياسية الضاغطة.