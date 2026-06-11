الكويت تعيد فتح أجوائها بعد إغلاقها ساعات

- أعادت الكويت فتح أجوائها ومطارها الدولي بعد تعليق مؤقت بسبب الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة عودة الحركة الجوية إلى طبيعتها واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة. - جاء الإغلاق المؤقت نتيجة لتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شنت واشنطن غارات على مواقع إيرانية، وردت طهران باعتداءات على الكويت والبحرين والأردن، مما أثر على أمن الملاحة في الخليج العربي. - دفعت هذه التوترات شركات الطيران ودول المنطقة إلى إعادة تقييم مسارات الرحلات الجوية لتجنب مناطق التوتر وضمان سلامة المسافرين.

أعادت الكويت فتح أجوائها صباح اليوم، بعد تعليقها لساعات بسبب الاعتداءات الإيرانية، حيث أكدت الهيئة العامة للطيران المدني عودة مطار الكويت الدولي للعمل بشكل طبيعي.

وأعلنت الهيئة في بيان "عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها، وذلك بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية السابقة". كما أفادت الهيئة بـ"عودة الحركة التشغيلية الطبيعية في مطار الكويت الدولي، واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة".

- بيان صحفي



- تعلن الهيئة العامة للطيران المدني عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها، وذلك بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية السابقة.



وأكدت الهيئة أنها تتابع الأوضاع بشكل حثيث وعلى مدار الساعة بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية داخل دولة… pic.twitter.com/6IxOWTdX3A — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) June 11, 2026

وكانت الكويت قد سارعت إلى إغلاق أجوائها مؤقتاً وتعليق حركة الطيران في مطار الكويت الدولي مُحولة الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة، إثر تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، فقد شنّت واشنطن غارات على مواقع إيرانية، بينما جددت طهران اعتداءاتها على ثلاث دول عربية، هي الكويت والبحرين والأردن، بالإضافة إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز.

وتأتي هذه التطورات في وقت تراقب فيه أسواق الطاقة والنقل العالمية تداعيات التوترات الإقليمية، خصوصاً مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في الخليج العربي والممرات البحرية والجوية الحيوية التي تربط المنطقة بالأسواق العالمية.

ودفعت هذه المستجدات عدداً من دول المنطقة وشركات الطيران إلى إعادة تقييم مسارات الرحلات الجوية، وتجنب بعض الممرات الجوية القريبة من مناطق التوتر، فيما جرى تحويل رحلات إلى مطارات بديلة أو تأخير بعضها في إجراء احترازي، لضمان سلامة المسافرين والطواقم الجوية.

(رويترز، العربي الجديد)