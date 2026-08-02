الكويت ترفع إنتاج النفط 19% رغم اضطرابات هرمز

- رفعت الكويت إنتاجها النفطي إلى 1.971 مليون برميل يومياً في يوليو، بزيادة 19.5% عن يونيو، مما يعكس تعافي الإمدادات الخليجية رغم التوترات في مضيق هرمز. - استمر تصدير النفط عبر مضيق هرمز مع اتخاذ تدابير احترازية، وتحسن حركة الشحن، ورفع أوبك+ أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر. - تستهدف الكويت رفع طاقتها الإنتاجية إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً، مع التزامها بسياسة أوبك+، ويظل مضيق هرمز ممرًا حيويًا للطاقة العالمية، مما يؤثر على أسعار النفط.

رفعت الكويت متوسط إنتاجها من النفط الخام إلى نحو 1.971 مليون برميل يومياً خلال يوليو/تموز، مقارنة بنحو 1.65 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران، بزيادة تقارب 19.5%، في مؤشر على استمرار تعافي الإمدادات النفطية الخليجية رغم الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية. ونقلت وكالة رويترز، اليوم الأحد، عن مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن متوسط الإنتاج الكويتي بلغ 1.971 مليون برميل يومياً خلال يوليو، بزيادة تقارب 321 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق. ويشير ارتفاع الإنتاج إلى استمرار تدفق النفط الخام من دول الخليج عبر مضيق هرمز، رغم الاضطرابات الناجمة عن تصاعد الحرب مع إيران، والتي أثرت على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

وخلال الأشهر الماضية، واصل المنتجون الخليجيون تصدير النفط الخام عبر المضيق، في حين لجأت بعض ناقلات النفط إلى إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء العبور، في محاولة لتقليل احتمالات الرصد أو الاستهداف، بحسب ما أوردته رويترز. ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية على طلب الوكالة للتعليق على بيانات الإنتاج حتى الآن. وكان إنتاج الكويت قد انخفض إلى نحو 580 ألف برميل يومياً خلال مايو/أيار، مقارنة بنحو 2.5 مليون برميل يومياً قبل تعطل حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى تراجع إنتاج عدد من الدول الخليجية بملايين البراميل يومياً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي ساهمت في تعافي الإمدادات النفطية الخليجية رغم الاضطرابات؟ كيف أثرت الاضطرابات في مضيق هرمز على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويأتي ارتفاع الإنتاج الكويتي بالتزامن مع تحسن تدريجي في حركة شحن النفط من الخليج، مع استمرار المنتجين في إعادة تشغيل جزء من طاقاتهم الإنتاجية، بالتوازي مع استئناف تصدير كميات أكبر من الخام إلى الأسواق العالمية. كما يتزامن مع إعلان تحالف أوبك+، اليوم الأحد، رفع أهداف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر/أيلول، في إطار مواصلة إعادة جزء من التخفيضات الطوعية إلى السوق. وأكد التحالف في بيانه أن القرار جاء استناداً إلى استمرار استقرار أساسيات السوق وانخفاض مستويات المخزونات النفطية، من دون أن يتطرق إلى سياسة الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026.

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وتعد الكويت خامس أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، بينما تستهدف رفعها خلال السنوات المقبلة عبر تنفيذ مشروعات تطوير في عدد من الحقول النفطية. ويأتي تعافي الإنتاج في وقت تواصل فيه الكويت تنفيذ خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية، بالتوازي مع التزامها بسياسة أوبك+ الرامية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية. ويظل مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة أو الإمدادات ينعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين.

وكانت أسعار النفط قد سجلت مكاسب قوية خلال يوليو/تموز الماضي، مدعومة بمخاوف الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأنهى خام برنت تداولات الجمعة مرتفعاً 1.09 دولار، أو 1.2%، عند 90.12 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.08 دولار، أو 1.3%، إلى 84.67 دولاراً للبرميل. كما حقق الخامان مكاسب شهرية بلغت 24% لخام برنت و21% لخام غرب تكساس، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ مارس/آذار، وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات القادمة من منطقة الخليج وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.