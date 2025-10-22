الكويت تتوقع نجاح خطة زيادة إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً

- تسعى الكويت لزيادة إنتاج النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2035، مدعومة باكتشافات بحرية جديدة مثل حقل "جزة" وحقل الجليعة البحري. - وزير النفط الكويتي يشير إلى التفاؤل بالاكتشافات الجديدة وإمكانية إشراك شركات عالمية، بينما تسعى مؤسسة البترول الكويتية لإحياء مشروع شاهين لتمويل خطة استثمارية بقيمة 65 مليار دولار. - تواجه الكويت تحديات في تنويع الإيرادات، مع توقعات بزيادة العجز المالي في 2025-2026 بسبب انخفاض إيرادات النفط وسعر التعادل النفطي البالغ 90 دولاراً للبرميل.

قال وزير النفط الكويتي اليوم الأربعاء، إن الكويت تسير في الطريق الصحيح لتحقيق استراتيجيتها الهادفة للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها أربعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام في عام 2035، لاسيما بعد الاكتشافات البحرية الأخيرة. ومنذ يوليو/ تموز 2024، أعلنت شركة نفط الكويت، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية، عن ثلاثة اكتشافات نفطية وغازية في عملياتها البحرية التي بدأتها منذ نحو ثلاث سنوات، في مسعى لتعزيز جهود الدولة الصحراوية لزيادة الإنتاج.

وقال الوزير طارق الرومي للصحافيين على هامش منتدى الشباب الثامن للطاقة: "الاكتشافات (البحرية) الأخيرة تدعونا للتفاؤل.. وهناك اكتشافات برية أيضا تدعونا للتفاؤل". وأضاف "هناك أراض لم نكن نتوقع أن فيها شيء لكن مع تقدم التكنولوجيا، بدأنا في عمل الدراسات الأولية، وهذه الدراسات الأولية تعطي مؤشرات جدا ممتازة".

وأعلنت شركة نفط الكويت في 13 أكتوبر /تشرين الأول اكتشاف حقل بحري جديد للغاز الطبيعي، باسم (جزة)، بطاقة إنتاجية ستتجاوز 29 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز، وأكثر من خمسة آلاف برميل يوميا من المكثفات. وفي يناير/ كانون الثاني، أعلنت الشركة اكتشافا تقدر احتياطاته بنحو 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة و600 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب في حقل الجليعة البحري بالمياه الإقليمية، وهو الكشف الثاني من نوعه.

وكان الكشف الأول في 2024 في حقل النوخذة البحري شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليارات برميل نفط مكافئ. وتوقع الرومي مزيدا من الاكتشافات النفطية الأخرى خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى إمكانية إشراك شركات عالمية في الاستثمار في الاكتشافات الغازية التي أعلنت عنها الكويت مؤخرا، رغم أن الأمر "لا يزال تحت الدراسة".

وأظهر عرض مرئي قدمته مؤسّسة البترول الكويتية، في سبتمبر الماضي، أن المؤسّسة تسعى لإحياء مشروع شاهين لتأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط الخام. ونقلت تقارير إعلامية وقتها عن مصادر مطلعة قولها إنّ المؤسّسة تدرس تأجير جزء من شبكة خطوط الأنابيب لديها للمساعدة في تمويل خطة استثمارية بقيمة 65 مليار دولار تغطي كل جوانب القطاع من التنقيب إلى البتروكيماويات. وتعد المؤسّسة المنتج الرئيسي للنفط الخام في الكويت، إلى جانب الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تعمل في المنطقة المحايدة المشتركة مع السعودية.

وتمتلك الكويت بعضاً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وعلى عكس جيرانها في الخليج، لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط في الوقت الذي تحرز فيه تقدماً بطيئاً في تنويع مصادر إيراداتها. ووفقاً للبيانات الصادرة في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية، في أغسطس/آب الماضي عن موازنة 2024-2025 التي انتهت في 31 مارس/آذار الماضي، فقد بلغت الإيرادات الفعلية 22.057 مليار دينار، منها 19.358 مليار دينار إيرادات نفطية، مقارنة مع الإيرادات المتوقعة عند 18.9 مليار دينار.

في المقابل، بلغت المصروفات 23.113 مليار دينار، أي أقل من المقدر في مشروع الميزانية عند 24.5 مليار دينار. وأظهر الحساب الختامي للميزانية تسجيل عجز فعلي قدره 1.056 مليار دينار (3.46 مليارات دولار)، وهو أقل بكثير من العجز المقدر في مشروع الميزانية البالغ 5.6 مليارات دينار. ووفقاً لمسودة ميزانية الكويت للسنة المالية 2025-2026، التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان، فمن المتوقع أن يتسع العجز إلى 20.43 مليار دولار مع توقع انخفاض إيرادات النفط بنسبة 5.7% عن السنة المالية 2024-2025 على أساس سعر للخام يبلغ 68 دولاراً للبرميل، حسبما ذكرت وزارة المالية الكويتية في فبراير/ شباط.

ويبلغ سعر التعادل النفطي في الكويت نحو 90 دولاراً للبرميل، بما يعني أن أي انخفاض عن الرقم يعني عجزاً في الموازنة، كما أن أي انخفاض عن رقم 68 دولاراً للبرميل يعني زيادة عجز الموازنة عن الرقم المتوقع. وبلغت أسعار النفط من خام برنت اليوم، 62.56 دولارا للبرميل ، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.44 دولارا.

(رويترز، العربي الجديد)