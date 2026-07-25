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الكويت تبرم صفقة مع شركات أميركية بـ16 مليار دولار لتأجير خطوط أنابيب نفط

طاقة
مباشر
25 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 11:48 (توقيت القدس)
مدينة الكويت في 8 يوليو 2026 (فرانس برس)
يتوقع أن تدر الصفقة عوائد نقدية 7.85 مليارات دولار، الكويت في 8 يوليو 2026 (فرانس برس)
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- وقعت مؤسسة البترول الكويتية صفقة بقيمة 16 مليار دولار مع اتحاد يضم بلاكستون وبروكفيلد وكيه.كيه.آر، لتأسيس مشروع شاهين، وهو أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت، يشمل تأجير وإعادة استئجار شبكة أنابيب النفط لمدة 20.5 عامًا.

- ستمتلك بلاكستون وبروكفيلد وكيه.كيه.آر حصة 49% في المشروع، بينما تحتفظ شركة نفط الكويت بحصة 51% والسيطرة التشغيلية، مع تحقيق عوائد نقدية مقدمة بقيمة 7.85 مليارات دولار.

- تأتي الصفقة ضمن جهود لجذب رؤوس أموال أجنبية وتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط، مشابهة لاستراتيجيات أرامكو وأدنوك في فتح أصول البنية التحتية أمام الاستثمارات الخاصة.

قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم السبت، إنها وقعت صفقة بقيمة 16 مليار دولار تتعلق بشبكة أنابيب النفط الخام التابعة لها، مع اتحاد شركات يضم صناديق عالمية هي بلاكستون وبروكفيلد وكيه.كيه.آر. ووصفت المؤسسة الصفقة بأنها أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد.

وذكرت المؤسسة في بيان وفقاً لوكالة رويترز، أنه بموجب هذا الاستثمار، الذي أطلق عليه اسم مشروع شاهين، تؤسس شركة نفط الكويت، وهي وحدة تابعة للمؤسسة، مشروعاً مشتركاً مع المستثمرين الأميركيين الثلاثة في إطار اتفاقية تأجير وإعادة استئجار لمدة عشرين عاماً ونصف العام تتضمن تعرفة ترتبط بأحجام التدفقات. 

وستمتلك كل من بلاكستون وبروكفيلد وكيه.كيه.آر مجتمعة حصة تبلغ 49% في المشروع المشترك، في حين ستحتفظ شركة نفط الكويت بحصة 51%، بالإضافة إلى الحفاظ الكامل على الملكية الوطنية والسيطرة التشغيلية على الشبكة، التي تتألف من 13 خط أنابيب تمتد حوالي 320 كيلومتراً في المجمل. ومن المتوقع أن تدر الصفقة عوائد نقدية مقدمة بقيمة 7.85 مليارات دولار عند إتمامها. وتكتسب الصفقة بعداً إضافياً بسبب توقيتها، إذ أطلقتها مؤسسة البترول الكويتية في المراحل الأولى من الحرب في المنطقة، وهي فترة اتسمت بزيادة حذر المستثمرين تجاه أصول الخليج. ومع ذلك، يعكس استمرار العملية عزم الكويت على المضي في خطط جمع التمويل رغم الظروف الجيوسياسية الضاغطة.

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كما تندرج الصفقة ضمن مسعى أوسع من شركات النفط الخليجية والمستثمرين السياديين لجمع أموال من أصول البنية التحتية، وجذب رؤوس أموال أجنبية، في وقت تتطلع حكومات المنطقة إلى تنويع الإيرادات بعيداً عن النفط وتمويل خطط الاستثمار المحلية. وخلال السنوات الأخيرة، اتبعت شركة النفط السعودية "أرامكو" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركات طاقة أخرى في المنطقة استراتيجيات مماثلة، عبر فتح أصول مثل خطوط الأنابيب والعقارات وحيازات أخرى أمام رؤوس الأموال الخاصة، من دون التخلي عن الأهمية التشغيلية لهذه الأصول.

(رويترز، العربي الجديد)

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