أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم السبت، أن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الأساسية "في وضع طبيعي ومطمئن وكافٍ مع توفر كميات إضافية تغطي فترات جيدة للمواد الأساسية". وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن جميع السلع متوفرة في الأسواق المحلية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من دون أي نقص، موضحةً أن سلاسل الإمداد تعمل بصورة طبيعية من دون انقطاع.

وأشارت إلى استمرار تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة لضمان استدامة الأمن الغذائي وتنويع مصادر الاستيراد وتعزيز المخزون بالتنسيق مع شركات المطاحن والقطاع الخاص تحوطاً لأي مستجدات إقليمية أو عالمية، مؤكدة أن فرق الطوارئ تنفذ بشكل دوري جولات ميدانية على عدد من مخازن شركات القطاع الخاص للاطلاع على مستويات المخزون والتأكد من انسيابية عمليات التوريد، وذلك في إطار خطة الأمن الغذائي الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء والتي تتولى الوزارة تنفيذها ومتابعتها بشكل مستمر.

وأضاف البيان أن قدرة الإنتاج الكلي المحلي للمخابز تفوق الطلب الإجمالي لجميع قاطني البلد وأن المخابز مجهزة بمولدات كهربائية وصوامع تخزين تتيح لها مواصلة العمل لفترة زمنية مطمئنة من دون الحاجة إلى إمدادات خارجية مجددة. في السياق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبد الله السند إنه "في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، فإن الوزارة في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة على أعلى المستويات، حيث عُقدت اجتماعات طارئة برئاسة وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي لمراجعة خطط الطوارئ ورفع درجة الجاهزية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة".

وأوضح السند أن المنظومة الصحية الوطنية تعمل وفق خطط استباقية واضحة تشمل تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، ومراجعة سلاسل الإمداد، وضمان استمرارية الخدمات الصحية في جميع المستشفيات والمراكز التخصصية. كما جرى التأكد من جاهزية أقسام الطوارئ والعناية المركزة، واستعداد الكوادر الطبية والفنية للعمل وفق أعلى معايير الاستجابة السريعة.

وأضاف أن فرق الطوارئ في حالة انعقاد دائم، مع تنسيق مباشر ومستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تكامل الأدوار وسرعة اتخاذ القرار عند الحاجة، مؤكداً أن العمل يتم وفق منهج مؤسسي قائم على الرصد المبكر، والتقييم المستمر، والاستعداد المسبق لأي سيناريو محتمل. وأكد أنه لم تُسجل أو تُستقبل أي حالات مرتبطة بالتطورات الراهنة حتى هذه اللحظة، ولم يرد إلى الوزارة أي بلاغ صحي في هذا الشأن، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)