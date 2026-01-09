الكونغرس يمرر ثلاثة قوانين إنفاق لتجنب إغلاق حكومي آخر

- أقر مجلس النواب الأميركي حزمة إنفاق تشمل ثلاثة مشاريع لتمويل الحكومة حتى سبتمبر، بهدف تجنب إغلاق حكومي جديد، رغم معارضة بعض الجمهوريين لمشروع تمديد إعانات الرعاية الصحية. - الحزمة، المعروفة باسم "minibus"، تغطي وزارات التجارة والعدل وبرامج العلوم والطاقة والمياه، وحظيت بدعم كبير من الحزبين، مما يعزز فرص تمريرها في مجلس الشيوخ. - الإغلاق الحكومي السابق كلف الاقتصاد الأميركي 11 مليار دولار، وأثر بشدة على السياحة والسفر والعقارات، مع خسائر كبيرة في الوظائف والمشاريع.

أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس، حزمة من ثلاثة مشروعات قوانين للإنفاق حظيت بدعم الحزبين، من شأنها تمويل قطاعات من الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر/أيلول القادم، في خطوة تعكس حرص النواب على تجنب إغلاق حكومي جديد مع اقتراب نهاية الشهر. من بينها مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية رغم معارضة قيادة الحزب الجمهوري، مما يشكل ضغطا على مجلس الشيوخ للتحرك.

ولم يقر الكونغرس حتى الآن سوى ثلاثة فقط من أصل 12 مشروع قانون للإنفاق السنوي لتمول الوكالات الفيدرالية للسنة المالية الحالية.

ومن شأن الإخفاق في إقرار بقية مشروعات القوانين قبل الموعد النهائي في 30 يناير/كانون الثاني أن يخاطر بإغلاق حكومي جديد، بعد أسابيع فقط من الإغلاق القياسي الذي استمر 43 يوما في أواخر العام الماضي.

وتعرف الحزمة التي مرّرها مجلس النواب، داخل الكونغرس باسم "minibus"، وتضم ثلاثة مشاريع إنفاق سنوية تغطي وزارات التجارة والعدل وبرامج العلوم، إضافة إلى الإنفاق على الطاقة والمياه، وتمويل وزارة الداخلية ووكالة حماية البيئة، بما يشمل هيئات مثل فيلق مهندسي الجيش الأميركي. وقد أُقرت بأغلبية كبيرة (397 مقابل 28)، مع تأييد من قيادات الحزبين وإشارة إلى أن البيت الأبيض يدعمها أيضاً، ما يعزز فرص عبورها في مجلس الشيوخ.

وتسبب الإغلاق الحكومي الأخير حسب وزير الخزانة سكوت بيسنت، في خسارة دائمة قدرها 11 مليار دولار للاقتصاد الأميركي. وحسب وكالة رويترز، استنادا إلى بيانات جمعية السفر الأميركية، فقد خسر قطاع السياحة والسفر في الولايات المتحدة نحو مليار دولار أسبوعياً (6.1 مليارات دولار في 43 يوما)، بسبب الإغلاق الحكومي، نتيجة إقفال المتنزهات الوطنية وتأخير منح التأشيرات وتعطل عمل مئات الموظفين في المطارات والمواقع السياحية الفيدرالية. فضلا عن فقدان آلاف الوظائف الموسمية وتراجع عائدات السفر الداخلي بنسبة وصلت إلى 8% خلال الربع الأخير من العام.

وفي المطارات، كانت آثار الإغلاق ملموسة منذ الأسابيع الأولى، من خلال إلغاء مئات الرحلات وتخفيض جداول السفر في نحو 40 مطارا رئيسيا.

قطاع العقارات والبناء بدوره تأثر بالإغلاق نتيجة تجميد أكثر من 28 مليار دولار من تمويلات وزارة النقل والبنية التحتية، ما أدى إلى توقف مشروعات ضخمة مثل توسعة مترو "سكند أفينيو" في نيويورك ومشروع أنفاق هادسون بين نيوجيرسي ومانهاتن.