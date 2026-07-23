الكونغرس يفتح الباب أمام 95 مليار دولار لحرب ترامب

- تقدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بخطة ميزانية تتضمن إنفاقًا جديدًا بقيمة 95 مليار دولار، مع تخصيص 60 مليار دولار للبنتاغون، لتعزيز موقع الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي، وسط جدل مع الديمقراطيين حول تأثيرها على العجز الوطني. - يشمل المشروع مبادرات لتقييد التصويت وربط إصلاح الانتخابات بحظر تداول الأسهم، مما أثار انتقادات من الديمقراطيين وصعوبات في تطبيقه. - يتضمن المشروع تخصيص 12 مليار دولار كمساعدات للمزارعين المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، مع التركيز على تمويل الحرب مع إيران رغم التحذيرات من تضخم العجز.

تقدّم الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، بخطة الميزانية الحزبية ومبادرات تقييد التصويت التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، في محاولة لتعزيز موقع الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وفي موجة من الأصوات، أيّد الجمهوريون في مجلس النواب أيضاً مشروع قانون حزبياً يفرض حدوداً على تداول أعضاء الكونغرس في سوق الأسهم.

ولسنوات، جادلت مجموعات الرقابة بأن المشرعين لا ينبغي أن يكونوا قادرين على الاستفادة من معلومات داخلية حول عملهم في واشنطن قد توجّه وتعزّز استثماراتهم الشخصية، فيما دفع العديد من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ نحو مشروع قانون أكثر صرامة كُتب العام الماضي بدعم من مجموعة متنوعة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية التي تسمح بتجاوز قاعدة منح الديمقراطيين صوتاً في التشريعات؟ ما هي الأسباب التي دفعت الجمهوريين لربط إصلاح الانتخابات بحظر تداول الأسهم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وحتى الشهر الماضي، كان الديمقراطيون قد سعوا لتغيير قواعد مجلس الشيوخ لحظر تداول الأسهم في تلك القاعة بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2027، إلا أن الجمهوريين عرقلوا هذه الخطوة، فيما أضاف الجمهوريون في مجلس النواب بنداً مثيراً للجدل يربط إصلاح الانتخابات بحظر تداول الأسهم، ما زاد من تعقيد فرص تطبيقه.

ووجدت دراسة أجرتها منظمة "كومن كوز" في ديسمبر/ كانون الأول أن أعضاء الكونغرس، من كلا الحزبين، نفّذوا خلال العام الماضي 13324 صفقة بإجمالي 635.6 مليون دولار. وجاء إجراء مجلس النواب يوم الأربعاء قبيل بدء المجلس، الذي يضم 435 مقعداً، عطلة مدتها خمسة أسابيع سيستخدمها معظم الأعضاء لحملات إعادة انتخابهم.

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95 مليار دولار في الإنفاق الجديد

مُرّر مشروع الميزانية بأغلبية 216 صوتاً مقابل 214، وهو ما يفتح الطريق أمام الجمهوريين لاستخدام إجراء خاص لتمرير 95 مليار دولار من الإنفاق الجديد عبر مجلس الشيوخ، من خلال تجاوز قاعدة تهدف إلى منح الديمقراطيين، بصفتهم أقلية، صوتاً في التشريعات.

وإذا تمت الموافقة على هذه الأموال، فإنها سترسَل بشكل رئيسي إلى البنتاغون بقيمة 60 مليار دولار، إضافة إلى نحو تريليون دولار قيد الإعداد للجيش هذا العام، في الوقت الذي يشن فيه ترامب حرباً مكلفة مع إيران. وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، جودي أرينغتون، خلال مناقشة المجلس، إن الأموال ستُستخدم لـ"دعم قواتنا في وقت حاجتها: مجرد جاهزية أساسية في ساحة المعركة، رصاص وقنابل لإنهاء المهمة والعودة إلى الوطن بأمان وانتصار".

في المقابل، دعا النائب بريندان بويل، عن ولاية بنسلفانيا وكبير الديمقراطيين في لجنة الميزانية، إلى إسقاط مشروع القانون، قائلاً إنه سيضيف ما يقرب من 100 مليار دولار إلى عجز الموازنة في وقت يتسارع فيه الدين الوطني نحو 40 تريليون دولار. وقال بويل: "لا شيء يخفّض أسعار البنزين، ولا شيء يخفّض أسعار الطعام... فقط مزيد من الإنفاق على الحرب".

وحذّرت لجنة غير حزبية من أن كلفة الـ95 مليار دولار المحددة في خطة الميزانية الجمهورية ستتضخم فعلياً إلى 130 مليار دولار عند احتساب مدفوعات الفوائد على الأموال المقترضة، مشيرة إلى أنه مع مشروع التمويل الخاص الثالث الذي يستخدم إجراءً يُعرف بـ"المصالحة"، طُلب من المشرعين "التسامح مع النواقص" مقابل وعود بأن تشريعات مستقبلية ستخفّض العجز، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

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وإلى جانب الأموال العسكرية، سيرسل هذا الإجراء أيضاً 12 مليار دولار من المساعدات الحكومية الجديدة إلى المزارعين المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، نتيجة توسيع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الأجنبية.

وكان ترامب يضغط على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لتمرير تشريع يفرض ضوابط جديدة على قوانين الانتخابات في الولايات، تتطلب بنوداً أكثر صرامة لتحديد هوية الناخب، وهو ما يصفه الديمقراطيون بأنه "قمع للناخبين" يهدف إلى مساعدة الجمهوريين على الفوز في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويعكس تمرير خطة الميزانية، رغم الفارق الضئيل في الأصوات، إصرار الجمهوريين على المضي في تمويل الحرب مع إيران والإنفاق العسكري المتصاعد، حتى في مواجهة تحذيرات من تضخم العجز وتفاقم الدين الوطني. وبينما يراهن الحزب على أن هذه الخطوة، إلى جانب قيود التصويت الجديدة، ستمنحه دفعة في انتخابات منتصف المدة، يحذّر الديمقراطيون من أن كلفة الحرب ستنعكس على جيوب الأميركيين مباشرة، في وقت لا يبدو فيه أن أياً من الطرفين مستعد للتراجع قبل استحقاق نوفمبر/ تشرين الثاني.

(رويترز، العربي الجديد)