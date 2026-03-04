الكهرباء انقطعت تماماً في عموم العراق والسلطات تتعهد بإعادة التيار

- شهد العراق انقطاعاً شاملاً للكهرباء في جميع المحافظات، بسبب عارض فني طارئ، مما أبرز هشاشة قطاع الطاقة في البلاد. - تعمل وزارة الكهرباء على معالجة المشكلة وإعادة التيار بأسرع وقت، بينما تسعى السلطات لتحديد أسباب الانقطاع. - تتزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في العراق، خاصة مع اعتماد البلاد على الغاز الإيراني المستورد، ونفت الوزارة توقف تدفق الغاز الإيراني، مشيرة إلى تأثير توقف شركة دانة غاز في كردستان على تجهيز الكهرباء.

شهد العراق، مساء الأربعاء، انقطاع الكهرباء تماماً في عموم المحافظات، ما أعاد إلى الواجهة هشاشة قطاع الطاقة في البلاد، وسط غياب توضيح رسمي يكشف عن الأسباب التي أدت إلى الانقطاع الشامل. ووفقاً للفريق الوزاري لمتابعة شكاوى المنطقة الجنوبية في وزارة الكهرباء، فإن "معظم خطوط الطاقة خرجت عن العمل بسبب عارض فني طارئ"، مؤكدة في بيان أن "ملاكات الوزارة المختصة باشرت بأعمال المعالجة بشكل فوري لإعادة الخطوط إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن".

وطمأن الفريق الجميع بأن "الجهود مستمرة على مدار الساعة، ومن المؤمل عودة التيار خلال الساعات المقبلة". من جهتها، نقلت محطات إخبارية محلية عن مصدر في وزارة الكهرباء العراقية أن "المنظومة الكهربائية توقفت بشكل كامل في العراق، خصوصاً في المحافظات الوسطى والجنوبية"، مشيراً إلى أن "السلطات المعنية تعمل على تحديد أسباب الانقطاع وإعادة التيار إلى جميع المناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن".

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف في العراق حيال إمدادات الطاقة بسبب اعتماد البلاد على الغاز الإيراني المستورد في تشغيل ما يصل إلى 40% من قدرة توليد الكهرباء بالعراق. وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد نفت تقارير محلية تحدثت عن توقف تدفق الغاز الإيراني المسؤول عن تشغيل جزء كبير من محطات توليد الطاقة في العراق، مؤكدة في الوقت ذاته أن إيقاف عمل شركة دانة غاز في إقليم كردستان أثر على عدد ساعات تجهيز الكهرباء.