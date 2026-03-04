الكهرباء انقطعت تماماً في عموم العراق والسلطات تتعهد بإعادة التيار

طاقة
بغداد

صفاء الكبيسي

سيف الخزاعي
صفاء الكبيسي
صحافي عراقي
مباشر
04 مارس 2026   |  آخر تحديث: 23:18 (توقيت القدس)
احتجاج على انقطاع الكهرباء في كركوك، 12 يناير 2026 (علي غريب/الأناضول)
احتجاج على انقطاع الكهرباء في كركوك، 12 يناير 2026 (علي غريب/الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- شهد العراق انقطاعاً شاملاً للكهرباء في جميع المحافظات، بسبب عارض فني طارئ، مما أبرز هشاشة قطاع الطاقة في البلاد.
- تعمل وزارة الكهرباء على معالجة المشكلة وإعادة التيار بأسرع وقت، بينما تسعى السلطات لتحديد أسباب الانقطاع.
- تتزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في العراق، خاصة مع اعتماد البلاد على الغاز الإيراني المستورد، ونفت الوزارة توقف تدفق الغاز الإيراني، مشيرة إلى تأثير توقف شركة دانة غاز في كردستان على تجهيز الكهرباء.

شهد العراق، مساء الأربعاء، انقطاع الكهرباء تماماً في عموم المحافظات، ما أعاد إلى الواجهة هشاشة قطاع الطاقة في البلاد، وسط غياب توضيح رسمي يكشف عن الأسباب التي أدت إلى الانقطاع الشامل. ووفقاً للفريق الوزاري لمتابعة شكاوى المنطقة الجنوبية في وزارة الكهرباء، فإن "معظم خطوط الطاقة خرجت عن العمل بسبب عارض فني طارئ"، مؤكدة في بيان أن "ملاكات الوزارة المختصة باشرت بأعمال المعالجة بشكل فوري لإعادة الخطوط إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن".

وطمأن الفريق الجميع بأن "الجهود مستمرة على مدار الساعة، ومن المؤمل عودة التيار خلال الساعات المقبلة". من جهتها، نقلت محطات إخبارية محلية عن مصدر في وزارة الكهرباء العراقية أن "المنظومة الكهربائية توقفت بشكل كامل في العراق، خصوصاً في المحافظات الوسطى والجنوبية"، مشيراً إلى أن "السلطات المعنية تعمل على تحديد أسباب الانقطاع وإعادة التيار إلى جميع المناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن".

حقل نفطي في شيخان قرب مدينة دهوك الكردية، 4 أبريل 2025 (إسماعيل عدنان/Getty)
طاقة
التحديثات الحية

شلل حقل شيخان النفطي في كردستان العراق: خبراء يقيمون الأضرار

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف في العراق حيال إمدادات الطاقة بسبب اعتماد البلاد على الغاز الإيراني المستورد في تشغيل ما يصل إلى 40% من قدرة توليد الكهرباء بالعراق. وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد نفت تقارير محلية تحدثت عن توقف تدفق الغاز الإيراني المسؤول عن تشغيل جزء كبير من محطات توليد الطاقة في العراق، مؤكدة في الوقت ذاته أن إيقاف عمل شركة دانة غاز في إقليم كردستان أثر على عدد ساعات تجهيز الكهرباء.

دلالات
المزيد في اقتصاد
سوق في الحي التاريخي بصنعاء القديمة، 16 فبراير 2026 (محمد حمود/Getty)
التحديثات الحية
اقتصاد عربي
مباشر

اليمن يستنفر للتعامل مع ارتدادات الحرب والأولوية لحماية المعيشة

أسواق العاصمة الأردنية عمّان، 18 فبراير 2026 (ألفريدو زونيغا/الأناضول)
التحديثات الحية
طاقة
مباشر

حكومة الأردن تقر إجراءات لاستدامة إمدادات السلع وأمن الطاقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتدى اقتصادي بالقاهرة. 4 فبراير 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
طاقة
مباشر

السيسي يوجّه بالإسراع في سداد مستحقات شركات الغاز والنفط الأجنبية