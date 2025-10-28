الكشف عن ثغرات غسل الأموال في الجزائر

- يكشف تقرير لبنك الجزائر وصندوق النقد الدولي عن ضعف النظام المالي الجزائري، حيث يشكل الاقتصاد الموازي 30-35% من الناتج الإجمالي، مما يسهل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم الإصلاحات القانونية. - صنف التقرير مؤسسة بريد الجزائر كأعلى عرضة لمخاطر غسل الأموال بسبب التعاملات النقدية وضعف الرقابة، بينما يواجه القطاع البنكي مخاطر متوسطة بسبب القنوات الرقمية وتحديات تحديث الأنظمة. - يعتبر القطاع العقاري الوجه الأبرز لتبييض الأموال، مع تهديدات من الفساد والتهرب الضريبي والاتجار بالمخدرات، بينما تراجع التهديد الإرهابي بشكل كبير.

يكشف تقرير حديث لبنك الجزائر (البنك المركزي)، جرى إعداده بدعم فني من صندوق النقد الدولي، عن مكامن الضعف والخلل في النظام المالي والمصرفي للبلاد، التي يمكن أن تكون منفذاً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل اقتصاد موازٍ يمثل 30 إلى 35% من الناتج الإجمالي الخام للبلد العربي.

وجاء في تقرير لبنك الجزائر حمل عنوان "ملخص تقرير التقييم القطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي وبريد الجزائر"، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الأموال المتأتية من عدة نشاطات غير قانونية تنتهي بغسلها في عدة قطاعات وخصوصاً العقارات.

ووفقاً للوثيقة ذاتها، فإن مستوى المخاطر الإجمالية في النظام المالي الجزائري لا يزال متوسطاً إلى مرتفع، رغم الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة، على غرار القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون النقدي والمصرفي الجديد لسنة 2023.

أهداف التقرير

في هذا السياق، يعتقد الخبير المالي والاقتصادي نبيل جمعة، أن تقرير بنك الجزائر حول واقع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام المالي والمصرفي الوطني، يندرج ضمن مسار متكامل بدأ منذ توقيع الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004، وصادقت عليها سنة 2006 بـقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأوضح جمعة في حديث لـ "العربي الجديد"، أن ما صدر عن بنك الجزائر يهدف إلى التوافق مع المعايير الدولية على غرار مجموعة العمل المالي المعروف اختصاراً بـ "GAFI"، ويسعى أيضاً لسد الثغرات ومكامن الخلل بما يسمح بالانتقال بالنظام البنكي والمالي الجزائري إلى المعايير العالمية، الذي يعتبر شرطاً أساسياً لأي انفتاح مالي دولي أو شراكة مع مؤسسات مالية كبرى.

وأضاف: "كما هو معلوم فقد أدرج الاتحاد الأوروبي شهر يونيو/حزيران الماضي، الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر المالية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شهر يونيو/حزيران الماضي، ويعني هذا التصنيف أن العمليات المالية المتعلقة بكيانات جزائرية صارت تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات رقابية مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي".

وشدد المتحدث على أن ما ورد في التقرير هو محاولة من الجزائر لمواءمة تشريعاتها البنكية والمالية مع الالتزامات الدولية، خصوصاً أن البلاد باشرت مساعي استرجاع أصول مهربة إلى الخارج (في إشارة للأموال المنهوبة في عهد الرئيس الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة). وعلق بالقول: "التقرير ليس فنياً فقط، بل سياسي واستراتيجي يهدف إلى استعادة الثقة في الجهاز البنكي الوطني وتقديم الجزائر شريكا موثوقا في التعاملات المالية على الصعيد الدولي".

ويحاول التقرير، وفق جمعة، الانتقال من مقاربة شكلية إلى نهج رقابي استباقي مبني على المخاطر، بمعنى أنه لم يعد الهدف اكتشاف عمليات مشبوهة بعد وقوعها، بل منع حدوثها عبر آليات وإجراءات منها الرقابة القبلية وحتى استخدام الذكاء الاصطناعي في تتبع مسارات حركة الأموال والرقمنة وغيرها.

وخلص إلى إن الجزائر تسعى من خلال ذلك إلى تعزيز الشفافية البنكية وفرض تتبع مصدر الأموال والودائع في التحويلات وإلزام البنوك التجارية بالإبلاغ عن النشاطات المالية غير المبررة اقتصادياً.

غسل الأموال والسوق الموازي

حسب تقرير بنك الجزائر وخبراء النقد الدولي، فإن التحدي الأبرز الذي يواجه السلطات يتمثل في كبح جماح السوق الموازية، التي تعد مصدراً لتبييض الأموال وإمكانية تمويل الإرهاب. ووفق البيانات الواردة في الوثيقة، فإن السوق الموازي ما زال يمثل ما بين 30 إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل تتبع مسارات حركة الأموال مهمة صعبة بالنظر للكتلة المالية المتداولة خارج القنوات الرسمية أي في النظام المصرفي، ما يخلق بيئة خصبة لعمليات غسل الأموال. ويؤكد بنك الجزائر وخبراء صندوق النقد الدولي في هذا التقرير أن النظام المالي والمصرفي في الجزائر لا يزال يعتمد بشكل واسع على التعاملات المالية النقدية أي الدفع "كاش"، سواء في البنوك أو مكاتب مؤسسة بريد الجزائر.

ورغم الانتشار التدريجي لوسائل الدفع الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التقرير يشير إلى استمرار هيمنة ثقافة الدفع نقداً "كاش" لدى الشركات والأفراد على حد سواء، ما يحد من عمليات الرقابة المالية.

بريد الجزائر الأعلى خطراً

في التقرير ورد تصنيف لمؤسسة بريد الجزائر، التي تجري معاملات مالية مختلفة، على غرار دفع أجور ملايين الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، وأيضاً تحويلات مالية، وتنتشر عبر كافة بلدات البلاد البالغ عددها 1541 بلدية، على رأس الهيئات المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال. وأرجع بنك الجزائر هذا التصنيف إلى العدد الكبير لعملاء مؤسسة بريد الجزائر (تحصي أكثر من 26 مليون حساب جار و16 مليون بطاقة دفع)، وانتشارها الكبير في عموم البلاد، فضلاً عن اعتمادها شبه الكلي على التعاملات النقدية "الكاش" وضعف الأنظمة التقنية (الفنية) للرقابة الآنية للمعاملات المالية.

كما نبه بنك الجزائر من أن إجراءات المراقبة الداخلية وآليات الكشف التلقائي عن المعاملات المشبوهة لا تزال غير مكتملة بـبريد الجزائر، رغم الخطوات المتقدمة التي اتخذت في مجالات مثل تطبيق نظام "اعرف عميلك" التي تتيح طلب معلومات إضافية عن الزبائن أصحاب الحسابات النشطة بمبالغ كبيرة، وإطلاق منصة التصريح الإلكتروني بالشبهات.

خطر متوسط بالقطاع البنكي

أما القطاع البنكي، فقد وُصف بأنه يواجه أخطارا متوسطة، نتيجة تعدد القنوات الرقمية وتنوع المنتجات المالية وازدياد المعاملات العابرة للحدود، خاصة في ظل انتشار الاقتصاد غير الرسمي الذي يقدر بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي.

وحذر التقرير من أن الاستخدام الواسع للأموال النقدية يضعف جهود تتبع رؤوس الأموال داخل النظام المالي، مشدداً على أن بعض المؤسسات المصرفية الكبرى لا تزال تواجه تحديات في تحديث أنظمتها المعلوماتية وتطوير قدرات وحدات الامتثال لديها.

في المقابل، صنفت الوثيقة مؤسسات الإيجار المالي على أنها تمثل الحلقة الأقل عرضة لمخاطر غسل الأموال.

وتتجاوز الوثيقة الجانب المؤسسي لتكشف عن أبرز مسارات الغسل التي تسمح بتحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول قانونية، في مقدمتها القطاع العقاري الذي يعد الوجه الأبرز لتبييض الأموال، حيث تستغل عمليات شراء الأراضي والمباني والمشاريع العقارية لإخفاء مصادر الأموال غير القانونية.

وتشير الوثيقة إلى أن كثيراً من هذه الصفقات تنفذ عبر وسطاء أو شركات واجهة لتفادي الرقابة، ما يجعل هذا القطاع في صدارة بؤر الخطر.

كما يعد التهرب الضريبي والتلاعب بالتصريحات الجمركية، بحسب التقرير، من أهم مصادر السيولة غير المشروعة في الجزائر، إذ تمثل هذه الجرائم بحسب الوثيقة، ما يعادل 35% من إجمالي المبالغ المالية المصادرة ما بين 2019 و2023.

الفساد والمخدرات

في تقييمه للجرائم التي تترتب عنها أموال غير مشروعة، صنف تقرير بنك الجزائر وخبراء النقد الدولي، الفساد والتهرب الضريبي والاتجار بالمخدرات ضمن مستوى التهديد الأعلى من حيث هي مصدر لغسل الأموال، تليها المخالفات الجمركية وتهريب السلع والاتجار بالمهاجرين بوصفها جرائم ذات خطر متوسط، في حين جاء الاحتيال وتزوير العملة ضمن فئة التهديد المنخفض.

وفي ما يتعلق بتمويل الإرهاب، ورد في التقرير أن التهديد الإرهابي في الجزائر يبقى ضعيفاً مقارنة بالسنوات الماضية، بفضل التراجع الكبير في نشاطات الجماعات الإرهابية المسلحة داخل البلاد.