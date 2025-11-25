القيمة السوقية لألفابت تقترب من 4 تريليونات دولار بفضل الذكاء الاصطناعي

اقتربت شركة ألفابت من الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ أربعة تريليونات دولار، وقد تصبح رابع شركة تحقق هذا المستوى، وذلك في وقت تستفيد فيه الشركة الأم لشركة غوغل من موجة صعود مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم الشركة في نهاية تعاملات أمس الاثنين بأكثر من خمسة بالمائة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 315.9 دولارا، ما رفع قيمتها السوقية إلى 3.82 تريليونات دولار. وصعد سهم الشركة 70% تقريباً منذ بداية العام، متفوقا على منافسيه في مجال الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت (3.5 تريليونات دولار)، وأمازون (2.4 تريليون دولار).

وفي وقت سابق وصلت القيمة السوقية لكل من إنفيديا (4.5 تريليونات دولار)، ومايكروسوفت (حالياً 3.5 تريليونات دولار)، وأبل (4.01 تريليونات دولار)، إلى أربعة تريليونات دولار. ولم تظل فوق هذا المستوى سوى إنفيديا وأبل. وحققت شركة ألفابت مكاسب هذا العام، مدعومة بارتفاع مبيعات الإعلانات ونمو الحوسبة السحابية، بينما واجه سهم "مايكروسوفت" جني أرباح وتقلبات في الأسعار. كما يعكس هذا الارتفاع تغيرا في المعنويات تجاه ألفابت بعدما خشي بعض المستثمرين من أن تكون الشركة قد فقدت التفوق في الذكاء الاصطناعي لصالح أوبن إيه.آي بعد إطلاق تشات جي.بي.تي عام 2022.

وتلقت ألفابت دفعة قوية هذا العام بفضل وحدتها للحوسبة السحابية التي كانت محركا رئيسيا للنمو بعد جذبها لشركة بيركشير هاثاواي التابعة لوارن بافيت مستثمرة والحصول على تقييمات مبكرة قوية لإصدارها الجديد (جيميناي.3)، الذي سيقوم أيضا بتشغيل محرك بحث غوغل، ويتيح إنشاء رسومات تفاعلية لتوضيح الإجابات عن الأسئلة العلمية والرياضية. وقالت غوغل، التي أطلقت أول نسخة تعمل بالذكاء الاصطناعي من محرك البحث، إن منصة جيميناي 3 تحسن قدرات معالجة المعلومات ووضعها في سياقها عبر أنواع مختلفة من الوسائط، مثل الفيديو والنصوص.

وقال ستيف سوسنيك، كبير محللي السوق في إنتر أكتيف بروكرز، إن حصة بافيت كانت عامل جذب رئيسيا للمستثمرين. وقال سوسنيك "على الرغم من أنه من المشكوك فيه أن يكون لوارن بافيت أي دور في عملية الشراء هذه... فإن السوق لا تزال مقتنعة بأن أي شيء تفعله بيركشير يستحق المحاكاة. ولكي نكون منصفين، نجح ذلك لفترة طويلة". وارتفع سهم غوغل أيضا مع خروج شركات التكنولوجيا الكبرى في الأشهر القليلة الماضية سالمة إلى حد كبير من حملة مكافحة الاحتكار التي دشنها الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.

وتجنبت الشركة البيع القسري لمتصفحها "كروم" بعدما خلصت محكمة إلى أن أعمال البحث الخاصة بها تمثل احتكارا غير قانوني، ولكنها لم تصل إلى حد الأمر بتفكيكها. غير أنه ربما يؤدي اقتراب القيمة السوقية للشركة من هذا المستوى إلى تأجيج المخاوف من ارتفاع التقييمات التي يحذر بعض قادة الشركات من أنها فصلت تحركات السوق عن الركائز التي يقوم عليها عمل شركة ناجحة، ما أثار مخاوف من حدوث فقاعة تشبه طفرة الدوت كوم في التسعينيات.

لكن محللين قالوا إن غوغل في وضع جيد في سباق الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل التدفق النقدي القوي والرقائق التي تنتجها وتعمل بديلا لمعالجات إنفيديا باهظة الثمن وأعمال البحث على الإنترنت التي تستفيد بالفعل من دمج الذكاء الاصطناعي. وأعلنت "غوغل"، الأسبوع الماضي، أنها ستستثمر 40 مليار دولار في تكساس بحلول عام 2027 لبناء منشأة جديدة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

(رويترز، العربي الجديد)