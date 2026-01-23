القمح يواصل الصعود وسط مخاوف من تجمّد محاصيل أميركا وروسيا

- ارتفعت أسعار عقود القمح في شيكاغو بسبب موجة برد قياسية تهدد المحاصيل في الولايات المتحدة وروسيا، مع توقعات بضرر محدود بفضل طبقة الثلج الواقية. - في روسيا، تثير الأنماط غير العادية للبرد القلق، حيث قد يتراجع الإنتاج إذا استمرت موجة الصقيع، رغم أن المحاصيل الشتوية لم تتأثر بعد. - يراقب المتعاملون التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، حيث تستمر المحادثات بين الأطراف المعنية في الإمارات، مما يضيف بعدًا سياسيًا للوضع الزراعي.

في ظل موجة برد قياسية تهب على نصف الكرة الشمالي، ارتفعت أسعار عقود القمح في شيكاغو لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف من أن الطقس المتجمد قد يضر بالمحاصيل في الولايات المتحدة وروسيا، بينما يراقب المتعاملون التوترات الجيوسياسية. وبحسب تقرير أوردته بلومبيرغ، اليوم الجمعة، لقيت الأسعار دعماً من انخفاض درجات الحرارة القياسية في مناطق زراعة القمح الشتوي في وسط الولايات المتحدة وشرقها.

وفيما ارتفعت عقود القمح في شيكاغو بنسبة تصل إلى 0.8% اليوم الجمعة، يتوقع خبراء الأرصاد أن تجتاح موجة برد شديدة أهم مناطق زراعة القمح في الأيام المقبلة، مع الإشارة إلى أن الضرر على المستوى الوطني قد يكون محدوداً جزئياً بفضل طبقة الثلج الواقية، بحسب توم ويتاكر، خبير الأرصاد لدى "أكورا كوموديتيز" (Aura Commodities)، الذي أضاف أن الخسائر المحلية قد تحدث في المناطق التي تغطيها الثلوج بشكل متفرق، وأن التهديد الرئيسي في الجنوب والشرق يأتي من الأمطار المتجمدة. وبحسب ما نقلت عنه بلومبيرغ، فإن مناطق القمح الأحمر الشتوي الرئيسية مثل ولاية كانساس من غير المرجح أن تتأثر بشكل كبير.

كما نقلت الوكالة الأميركية عن أندريه سيزوف، من شركة "سوفيكون" (SovEcon) للاستشارات، قوله إن "أسعار القمح عادت للتعافي من أدنى مستوياتها الأخيرة، بعد أن قلصت صناديق الاستثمار مراكزها القصيرة الكبيرة تاريخياً، مع دعم إضافي من قوة أسواق السلع الأساسية بشكل عام".

وفي روسيا، أكبر مصدّري القمح عالمياً، تثير الأنماط غير العادية للبرد أيضاً القلق. وقالت "سوفيكون" إن المحاصيل الشتوية لم تتأثر بعد، لكن الإنتاج قد يتراجع إذا استمرت موجة الصقيع الحالية لأسبوع آخر. وأضافت الشركة: "تبقى درجات حرارة التربة مرتفعة نسبياً عند –2 إلى –8 درجات مئوية، ولا تشكل خطراً فورياً، لكن مخاطر نفوق الشتاء تزداد إذا انخفضت التربة إلى –12 إلى –15 درجة مئوية أو أقل". وأبقت تقديرات إنتاج القمح لعام 2026 عند 83.8 مليون طن.

وإلى جانب المخاوف المناخية، يراقب المتعاملون التطورات السياسية حول الحرب الروسية - الأوكرانية. وقال الكرملين إن "القضية الإقليمية" لم تُحسم بعد، عقب محادثات الرئيس فلاديمير بوتين مع مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حول آخر خطة سلام، فيما من المتوقع أن تستمر المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في الإمارات اليوم الجمعة وغداً السبت.