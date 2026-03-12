"القطرية" تشحن 300 طن مواد أساسية إلى الدوحة منذ بدء الحرب

- قامت الخطوط الجوية القطرية بنقل 300 طن من السلع الأساسية إلى قطر، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية والأطعمة الطازجة، لضمان تدفق الواردات الحيوية رغم إغلاق المجال الجوي. - وفّرت الخطوط الجوية القطرية سعة استيعابية تزيد عن 200 طن يومياً من الواردات من أسواق عالمية رئيسية، مع تشغيل رحلات شحن جوي عبر مسارات آمنة بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني. - أعادت توجيه أسطول بوينغ 777 للشحن لضمان النقل السريع والآمن للسلع الأساسية، مع التزامها بمراقبة الأوضاع وتعديل الخدمات حسب الحاجة، ضمن استراتيجية مرنة لتعزيز كفاءة الشحن.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها اتخذت، منذ بداية شهر مارس/ آذار الجاري، الترتيبات اللازمة لضمان وصول السلع الأساسية إلى البلاد، ونقلت ما يقارب 300 طن من البضائع الأساسية إلى الدولة، بما في ذلك الأدوية الصحية، والمعدات الطبية وحليب الأطفال، والأطعمة الطازجة مثل اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات، وغيرها من المنتجات الغذائية الأساسية.

وقالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان اليوم الخميس، إنها وفّرت سعة استيعابية تزيد عن 200 طن يومياً من الواردات الحيوية إلى الدوحة، وذلك من خلال تشغيل رحلاتها الجوية من أسواق عالمية رئيسية تشمل أفريقيا، وأستراليا، وآسيا، وأوروبا، والهند، وباكستان، وغيرها من الأسواق الدولية.

وأضاف البيان أن الناقلة الوطنية، وفي ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر منذ 28 فبراير/شباط الماضي، تواصل دعم الدولة، من خلال ضمان التدفق المستمر للواردات الحيوية إليها، مشيرا إلى أنه بعد الحصول على موافقة مؤقتة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة بشأن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية، عبر مسارات جوية محدودة وآمنة، تشغّل "القطرية" رحلات الشحن الجوي ضمن هذه المسارات، داعمة بذلك الموردين والتجار والشركات من خلال الحفاظ على تدفق السلع الأساسية إلى البلاد.

وأعادت الخطوط الجوية القطرية توجيه جزءٍ من أسطول طائراتها من طراز بوينغ 777 للشحن الجوي المؤلف من 30 طائرة، وذلك لضمان وصول البضائع الحيوية إلى دولة قطر بشكل فعّال، رغم التحديات التشغيلية الحالية. ومنحت الأولوية للنقل الآمن والسريع للسلع الأساسية اللازمة للحفاظ على إمدادات البضائع للمواطنين والمقيمين.

وقالت الناقلة إنها ستواصل مراقبة تطور الأوضاع الراهنة عن كثب، كما ستعدّل خدماتها وسعة الشحن حسب ما تقتضيه الحاجة، مؤكدة التزامها بدعم دولة قطر. وتأتي الخطط التشغيلية الجديدة للخطوط الجوية القطرية ضمن استراتيجية مرنة تهدف إلى تعزيز كفاءة الشحن الجوي وتوسيع قدراتها في ظل المستجدات الراهنة، فقد اعتمدت الخطوط القطرية مسارات جوية بديلة مدروسة لضمان استمرارية عمليات النقل، مع تحسين التنسيق مع شركائها العالميين في سلاسل الإمداد. كما تركز الخطة الجديدة على توظيف طرازات الشحن الحديثة لزيادة القدرة الاستيعابية وتسريع عملية المناولة في المطارات الرئيسية، بما يضمن أعلى مستويات الانسيابية في حركة البضائع نحو قطر.