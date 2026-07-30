القضاء اللبناني يسطّر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة

- أصدر النائب العام التمييزي مذكرة إحضار بحق رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، لعدم حضوره جلسة تحقيق تتعلق بشبهات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع. - قدم حاكم مصرف لبنان شكوى جزائية ضد سلامة ومسؤول مصرفي آخر، متهمًا إياهم بإنشاء شركات وهمية لاستغلال أموال المصرف بطرق غير قانونية، بالتعاون مع جهات قضائية دولية. - يركز مصرف لبنان على استعادة التوازن المالي وتعزيز الشفافية، ضمن استراتيجية لاسترداد الأصول وتنفيذ برنامج سداد الودائع، وسط تحقيقات تكشف عن استيلاء متعمد على الأموال.

سطّر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وكلّف دورية من القوى الأمنية بالتوجه إلى منزله وإحضاره موقوفاً إلى مكتبه في قصر العدل، وذلك بعد امتناعه عن الحضور إلى جلسة التحقيق التي كانت مقرّرة اليوم الخميس في الدعوى المقامة ضدّه من البنك المركزي.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عن "تقدّم البنك المركزي بشكوى جزائية بحق مسؤول سابق في مصرف لبنان، وشخص طبيعي مصرفي سابق"، علماً أن المقصود بذلك سلامة ومصرفي آخر. وقال سعيد إن عملية التدوير والاستيلاء على أموال مصرف لبنان تمت عن طريق انشاء أربع شركات وهمية "offshore" في الخارج وتحديداً في جزر الكايمان، والتي أسفرت في نهاية المطاف إلى إثراء غير مشروع لهذين الشخصين المدعى عليهما، وغيرهما من أشخاص سيكشفهم التحقيق القضائي تباعاً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التهم المحددة التي يواجهها رياض سلامة بناءً على الشكوى الجزائية المقدمة من البنك المركزي؟ ما هي الدول الأوروبية الأخرى التي تشارك في التحقيقات القضائية المتعلقة بملف رياض سلامة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتمحورت الشكوى حول استخدام أموال مصرف لبنان بطريقة تخالف أحكام قانون النقد والتسليف، وتشكل إخلالاً بالواجبات المترتبة على وظائفهم، وتؤدي حتماً ومع سابق تصوّر وتصميم إلى تحقيق إثراء غير مشروع. وتُظهر الوقائع والأدلة، بحسب سعيد، أن هؤلاء الأشخاص كانوا على علم كامل بالآليات المعتمدة، وبالأهداف المرجوة، وبالنتائج المتحققة، لا سيما استغلال موارد مصرف لبنان لتحقيق منافع خاصة فقط. كما تشير بوضوح إلى شُبهات تبييض أموال، إذ يُشتبه بتبادل رشى وإدماجها عن علم ضمن عمليات مالية أوسع.

ويؤكد سعيد مضيه قدماً بمسار التحقيقات، خصوصاً المرتبطة بالاستيلاء على أموال عائدة للمصرف، واستخدام أموال بطريقة مخالفة للقانون، وقد عقد لأجل ذلك أيضاً سلسلة لقاءات مع مسؤولين قضائيين وقانونيين فرنسيين في باريس مكلّفين بالإشراف على التحقيقات القضائية الجارية في عدد من الملفات المالية المرتبطة بمصرف لبنان خلال السنوات الماضية.

اقتصاد عربي الإفراج عن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق بكفالة 14 مليون دولار

ويشدد مصرف لبنان على أن "هذه التحقيقات تتناول شبهات تتعلق بأعمال اختلاس وعمولات غير مشروعة وترتيبات مالية معقّدة، شملت التصرّف ببعض الأصول المالية التابعة لمصرف لبنان، وتندرج هذه الاجتماعات ضمن التعاون القضائي المستمر بين مصرف لبنان وقضاة التحقيق الفرنسيين في إطار جهد دولي يشمل فرنسا وليختنشتاين وبلجيكا وألمانيا وسويسرا".

وتشكّل هذه الجهود جزءاً أساسياً من استراتيجية مصرف لبنان لاستعادة التوازن المالي، إذ يبقى استرداد الأصول وترسيخ المساءلة القانونية عنصرين جوهريين في تعزيز قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالتزاماته، لا سيما المساهمة في تنفيذ برنامج سداد الودائع المرتقب، الأمر الذي يؤكده سعيد.

وقد تبيّن للمصرف المركزي نتيجة هذا التنسيق وجود أفعال جديدة متعمّدة ومنسّقة جرى بنتيجتها الاستيلاء على أموال عائدة لمصرف لبنان، وقد جرت بهدف الإثراء الشخصي غير المشروع. وتشمل الجهات المتورّطة أفراد وشركات واجهة، ينتشر العديد منها عبر أوروبا وفي ملاذات ضريبية أخرى.

وسبق للقضاء الفرنسي أن فتح تحقيقات بملف سلامة الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، منها يعود إلى عام 2021، وأصدر عام 2023 مذكرة توقيف دولية بحقه ربطاً بشبهات تتعلق بالاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

اقتصاد عربي القضاء يصدر مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

كما عُقِدت سلسلة تحقيقات أوروبية في الملف، منها جرى في بيروت. وكان القضاء اللبناني أرجأ جلسة سابقة كانت مقرّرة لسلامة في يوليو/تموز الماضي، لاستجوابه قي قضية تتعلق بتحويل مبالغ مالية تتخطى 300 مليون دولار من البنك المركزي.

كذلك، أصدر القضاء اللبناني في يناير/كانون الثاني الماضي مذكرة إلقاء قبض بحق سلامة معتبراً إياه بحالة إثراء غير مشروع، وذلك بعدما كان أخلى سبيله في 26 سبتمبر/أيلول 2025 بكفالة مالية بلغت 14 مليون دولار بعد توقيفٍ استمر نحو 13 شهراً على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم مالية خلال تولّيه منصبه.