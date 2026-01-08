القصة الكاملة | هكذا أشعلت العقوبات وانهيار العملة شارع إيران

- تشهد إيران اضطرابات اجتماعية نتيجة أزمة اقتصادية حادة، حيث أدى انهيار الريال إلى صعوبة تأمين السلع الأساسية، واندلعت احتجاجات من قبل التجار والطلاب والعمال مطالبين بتحسين مستويات المعيشة. - تعتمد إيران بشكل كبير على استيراد السلع، ومع تراجع قيمة الريال، ارتفعت كلفة الواردات والأسعار، مما زاد من الأعباء على المواطنين، وتفاقمت الأزمة بسبب الجفاف وسوء إدارة الموارد وارتفاع التضخم. - يتعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط بسبب العقوبات والفساد، مما أدى إلى تراجع الثقة وانخفاض الاستثمارات، وتسيطر كيانات مملوكة للدولة على الاقتصاد، مما يزيد من الفقر وتدهور مستوى المعيشة.

دخلت إيران مرحلة غير مسبوقة من الاضطراب الاجتماعي مع تحوّل أزمتها الاقتصادية المزمنة إلى انفجار شعبي واسع، بعد انهيار الريال إلى مستويات قياسية جعلت تأمين السلع الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. وبينما خرج التجار أولاً إلى الشارع، سرعان ما اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل طلاباً وعمالاً وفئات اجتماعية مختلفة، رافعة شعارات تتجاوز المطالب المعيشية إلى التشكيك في بنية النظام السياسي نفسه.

وبحسب تقرير أوردته شبكة بلومبيرغ الأميركية اليوم الخميس، بلغت الأزمة الاقتصادية في إيران نقطة الغليان أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، عندما دفع الانهيار الحاد في سعر صرف الريال شريحة واسعة من السكان إلى العجز عن شراء المواد الأساسية. وكان التجار وأصحاب المتاجر في طهران أول من تحرك، محتجين على ما وصفوه بسوء إدارة الحكومة للاقتصاد، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى حركة أوسع شارك فيها طلاب وعمال ومواطنون لا يطالبون فقط بتحسين مستويات المعيشة، بل بإنهاء النظام.

ما الذي أشعل احتجاجات إيران؟

تعتمد إيران على استيراد عدد كبير من السلع الحيوية، من القمح وزيوت الطهي إلى مكونات الأدوية. ومع تراجع قيمة الريال، ارتفعت كلفة هذه الواردات، ما دفع التجار إلى رفع الأسعار، ليصبح العديد من السلع خارج متناول المواطنين. وزادت الأزمة حدة بسبب خمس سنوات من الجفاف، أضعفت الإنتاج المحلي وعمّقت الاعتماد على الواردات المكلفة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 42% في عام 2025، مقارنة بـ33% عام 2024. وتشير تقارير محلية إلى أن نصف الإيرانيين كانوا، منذ عام 2022، يستهلكون أقل من الحد الأدنى الموصى به يومياً من السعرات الحرارية، حتى قبل موجة الغلاء الأخيرة. وتفاقم الغضب الشعبي بسبب التلوث المزمن ونقص الغاز والكهرباء وسوء إدارة الموارد الطبيعية. كذلك أسهم تعديل آلية دعم الوقود في ديسمبر ورفع أسعار البنزين، في تحميل الأسر والشركات أعباءً إضافية.

أسباب انهيار عملة إيران

يتعرض الريال لضغوط مستمرة منذ سنوات بفعل العقوبات الغربية والفساد المستشري، ما قوض الثقة بالاقتصاد. وخلال عام 2025، تراجع الريال بنحو 45% أمام الدولار، مع لجوء الإيرانيين إلى تحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية أو ذهب أو عقارات.

كذلك تأثر الاقتصاد بانخفاض أسعار النفط، إذ هبط خام برنت بنحو 18% عام 2025 إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، وهو مستوى بعيد جداً عن سعر التعادل المطلوب لميزانية الدولة، والمقدر بنحو 165 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات بلومبيرغ. وزاد من حدة الاضطراب نظام أسعار الصرف المتعددة، الذي تدعم الحكومة من خلاله استيراد بعض السلع لجهات محددة، وهو ما غذّى الفساد وأثار استياءً واسعاً.

لماذا يزداد الإيرانيون فقراً؟

رغم امتلاك إيران احتياطيات نفطية ضخمة، فإن العقوبات الأميركية والأوروبية تحرمها الوصول إلى معظم الأسواق العالمية. وقد بدأت هذه العقوبات منذ عام 1979 وتوسّعت لاحقاً، بخاصة في العقدين الأخيرين، الأمر الذي أدى إلى عزلة اقتصادية وتراجع الاستثمارات وخروج شركات عالمية وتكنولوجيا حديثة من السوق الإيرانية.

وتعاني الصناعات الوطنية من الفساد وسوء الإدارة، فيما تتهالك البنية التحتية ويواجه القطاع الزراعي أزمات مزمنة بسبب شح المياه وضعف الكفاءة. كذلك تسيطر كيانات مملوكة للدولة أو لمؤسسات شبه رسمية على قطاعات واسعة من الاقتصاد، في ظل غياب الشفافية. ولا تزال صادرات النفط العمود الفقري للاقتصاد، لكنها تُباع غالباً عبر شبكات معقدة إلى مصافٍ صينية وباقتطاعات كبيرة بسبب العقوبات.

ورغم أن الأزمات الاقتصادية كانت سبباً في احتجاجات سابقة، فإن شرارة التحركات الماضية غالباً ما كانت سياسية أو اجتماعية. أما اليوم، فإن التضخم الجامح وتدهور مستوى المعيشة شكّلا الدافع الأساسي. وبحسب بلومبيرغ، ساعد التفاف الإيرانيين على قيود وسائل التواصل الاجتماعي في تصاعد وتيرة الانتقادات العلنية للنخبة الحاكمة.