القروض "الزومبي" تفاجئ الأميركيين عبر شركات تحصيل الديون

- عودة القروض الزومبي وتأثيرها: بعد الأزمة المالية 2008، ظهرت قروض الزومبي، وهي قروض عقارية ثانوية تطالب بمبالغ متضخمة، مما أضاف أعباء مالية على الأفراد مثل شون ميرفي. - الثغرات في معالجة القروض الثانوية: ركزت الجهود على القروض الأساسية، تاركة القروض الثانوية كقنابل مالية موقوتة، مما أتاح لشركات تحصيل الديون استغلالها، وأثقل كاهل أصحاب المنازل بمطالب مالية ضخمة. - التحقيقات والجهود التنظيمية: في 2023، بدأت تحقيقات في مخالفات شركات تحصيل القروض الزومبي، مع جهود من السيناتورة إليزابيث وارن لفهم دور البنوك، مما يبرز الحاجة لتنظيم أفضل لحماية المستهلكين.

بعد أكثر من عقد على الأزمة المالية العالمية، تعود قروض عقارية قديمة لتطارد آلاف الأميركيين على نحو مفاجئ. هذه القروض المعروفة باسم القروض الزومبي، ظلت مجمّدة لسنوات قبل أن تُبعث من جديد عبر شركات تحصيل ديون تطالب بمبالغ متضخمة، كاشفة ثغرات عميقة في كيفية معالجة آثار انهيار سوق الإسكان عام 2008.

من المتضررين شون ميرفي، الذي كان في أواخر 2022 يخدم مع فيلق المهندسين بالجيش الأميركي في كوريا الجنوبية، عندما تلقت أخته تشخيصاً بسرطان عنق الرحم. فطار على الفور إلى لوس أنجليس لمساعدتها، وبدأ يفكر في كيفية تغطية التكاليف الطبية الباهظة، وفقاً لما أوردت شبكة بلومبيرغ.

أول ما خطر له كان منزله المزدوج في هوليوود، الذي ارتفعت قيمته كثيراً منذ شرائه عام 2003. واعتقد أنه يستطيع سحب بعض المال من خلال إعادة التمويل، لكن الصدمة كانت كبيرة حين اكتشف وجود رهن ثانٍ على المنزل يعود لقرض أخذه قبل نحو 20 عاماً. ولم يكن ميرفي يعلم بوجود هذا الدين منذ إفلاسه عام 2010، وكان يظن أنه قد جرى مسحه.

والمفاجأة الأكبر كانت أن شركة تحصيل ديون تطلب الآن أكثر من ضعف المبلغ الأصلي البالغ 75 ألف دولار، وهو ما كان سيقضي على معظم القيمة التي كان يريد الاستفادة منها. ويقول ميرفي: "لم أصدق ما يحدث ولا كيف حدث".

ومثل آلاف الأميركيين، وقع ميرفي ضحية ما يُعرف بالقروض "الزومبي"، وهي قروض ثانوية جرى الحصول عليها قبل انهيار سوق الإسكان عام 2008، ظلت خاملة لسنوات، ثم اشترتها شركات تحصيل الديون بأبخس الأسعار، قبل أن تفاجئ أصحاب المنازل بمطالب مالية ضخمة تضمنت فوائد متراكمة لسنوات.

تبدأ القصة مع الفوضى التي أعقبت الأزمة الاقتصادية، حين ركزت الحكومة الأميركية والبنوك على تعديل القروض الأساسية للمقترضين المتعثرين، بينما تُركت القروض الثانوية دون تعديل. ومع تعافي سوق الإسكان، أصبحت هذه القروض ثروة جديدة لشركات الديون، لكنها تحولت إلى قنابل مالية موقوتة لأصحاب المنازل.

وفي هذا الصدد، تنقل "بلومبيرغ" عن باتريشيا مكوي، أستاذة القانون في كلية بوسطن التي ساعدت في تأسيس مكتب حماية المستهلك المالي، قولها: "حتى بعد كل جهود الحكومة والصناعة لتقليل حالات الحجز غير الضرورية، ظلت مشكلة القروض الثانوية الزومبي قائمة".

وحالة ميرفي تمثل فوضى ما بعد الأزمة... حجز على المنزل، إفلاس، سندات رهن عقاري، تأمين على السندات، قوانين معقدة حول إرسال البيانات المالية للمقترضين. حتى إن الشركة التي حصلت على قرضه ظنت لسنوات أنها بلا مطالبة على ممتلكاته، ولم تؤكد صفة الدين إلا في 2024 بعد تواصله معهم.

والقروض الثانوية كانت واحدة من عوامل تضخم فقاعة الإسكان. فقبل الانهيار، تجاوزت قيمة هذه القروض تريليون دولار، مع أكثر من 9 ملايين قرض من 2004 إلى 2008، لكن مع الانهيار، لم تعد قيمة المنازل كافية ليصبح الحجز على القروض خياراً، فجرت معالجة هذه القروض كأولوية منخفضة مقارنة بالقروض الأساسية.

أما الجهود الحكومية لتعديل بعض القروض الثانوية فقد أدت إلى تعديل نحو 220 ألف قرض ثانٍ فقط، بينما جرى محو عشرات الآلاف الأخرى. كان الخوف من زيادة الضغط على البنوك الكبيرة سبباً رئيسياً لعدم مسح القروض بالكامل.

وبحلول نهاية 2008، كانت البنوك الكبرى، جيه بي مورغان وسيتي غروب وبنك أوف أميركا وتشيس وويلز فارغو، تملك نحو 475 مليار دولار من القروض الثانوية. وكثير منها كان تحت الماء، أي إن قيمة المنزل لم تكن تكفي لتغطية الدين، لذا سمح المسؤولون للبنوك بتأجيل تسجيل الخسائر لتجنب انهيار ميزانياتها.

ووصف أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن، أرثر ويلمارت، الظاهرة بأنها "كانت عملية التمديد والتظاهر".

ولاحقاً، باعت البنوك هذه القروض بجزء بسيط من قيمتها الاسمية دون مساعدة المقترضين أو مسح الديون، ما خلق سوقاً لشركات تحصيل القروض الزومبي، التي تحاول اليوم استيفاء المبالغ.

وبحلول 2023، بدأت الجهات التنظيمية الفيدرالية التحقيق في هذه الشركات، على خلفية مخالفات مزعومة لقوانين حماية المستهلك، لكن تلك الجهود تباطأت خلال إدارة ترامب بعد تخفيض صلاحيات مكتب حماية المستهلك المالي.

وفي الوقت نفسه، تسعى السيناتورة إليزابيث وارن للحصول على معلومات حول ما إذا كانت البنوك قد سامحت القروض في إطار التسويات ثم باعتها لشركات تحصيل الآن تطالب بسدادها. وأقر بعض المسؤولين التنفيذيين والمستشارين الذين ساعدوا في تنظيف الفوضى بعد الأزمة بأنهم ساهموا بشكل غير مباشر في خلق ظروف القروض الزومبي، قائلين: "لقد وضعنا الكثير من هؤلاء في طريق العمل التجاري".