- استبعد الجيش الفلبيني شركة إلبيت الإسرائيلية من مناقصة أسلحة جديدة، مفضلاً شركات تشيكية وفرنسية، بسبب عدم دعم إسرائيل للحقوق السيادية للفلبين في بحر الفلبين الغربي، مع استمرار استخدام الأنظمة الإسرائيلية الحالية. - رغم التغيرات، تظل الفلبين ثالث أكبر مستورد للأسلحة الإسرائيلية بين 2018 و2022، حيث شكلت وارداتها 8.5% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، مما يعكس أهمية السوق الفلبينية. - تسعى إسرائيل لتعزيز صادراتها الدفاعية في آسيا والمحيط الهادئ، مع التركيز على اليابان التي تزيد ميزانيتها الدفاعية بسبب التهديدات الإقليمية.

قرر الجيش الفيليبيني، في مناقصة أسلحة جديدة، التخلي عن شركة إلبيت الإسرائيلية، تاركًا شركة تشيكية وأخرى فرنسية في المنافسة. وقالت وسائل إعلام محلية إن القرار جاء بسبب عدم دعم إسرائيل "الحقوق السيادية المشروعة في بحر الفيليبين الغربي".

وسبق لوزير الدفاع الفيليبيني جيبو تيودورو أن أعلن مؤخرًا في البرلمان بمانيلا أن بلاده لا تنوي شراء أسلحة إضافية من إسرائيل. وأوضح تيودورو: "نحن لا نشتري أنظمة جديدة، بل معدات للأنظمة الحالية فقط. لدينا أنظمة نحتاج إلى مواصلة اقتنائها، لأنها موجودة بالفعل". وأشار إلى أنه من "الأذكى" الاستمرار في الاعتماد على الأنظمة التي يمتلكها الجيش الفيليبيني بالفعل، مثل مدافع أتموس من شركة إلبيت. ومن المتوقع أن تستخدم الفيليبين السلاسل التوريدية الحالية مدة عشرين عامًا أخرى: "من الجيد لنا أن نعتبر هذا دراسة حالة لكيفية تنويع سلاسل التوريد".

وتعتبر الفيليبين أن بحر الصين الجنوبي منطقتها الاقتصادية الخالصة، وكذا تراه الصين. وقال موقع "غلوبس" إنه من غير المتوقع أن يؤثر هذا الترتيب للأولويات على العديد من المجالات الدفاعية الحالية التي تستخدم فيها الفيليبين منتجات دفاعية إسرائيلية.

أسلحة إسرائيل في السوق الفيليبينية

ويشمل ذلك، إلى جانب مدافع إلبيت، سفنًا هجومية إسرائيلية الصنع من طراز FAIC تحمل صواريخ سبايك NLOS من رافائيل، التي باعت لها أيضًا أنظمة سبايدر للدفاع الجوي. في الوقت نفسه، زودت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية البحرية الفيليبينية بأنظمة "ميني بوب": حمولات كهروضوئية متعددة المستشعرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء (EO/IR).

وبين عامي 2018 و2022، كانت الفيليبين ثالث أكبر وجهة لصادرات الأسلحة الإسرائيلية بنسبة 8.5% (حوالي 4 مليارات دولار)، وفقًا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). يأتي هذا الرقم المفاجئ لأن بعض مشتريات الدفاع الأميركية لا تُعتبر صادرات، لأنها تُنتج في البلاد نفسها. وبشكل عام، وعلى خلاف الاتحاد الأوروبي الذي يسعى ليكون كياناً واحداً من حيث سياسة المشتريات الدفاعية، فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعمل بشكل مختلف.

من جهة، غالبًا ما تُفضي التغييرات الحكومية إلى تحوّل جذري، ومن جهة أخرى، تُقدّم الدول ذات القائد الواحد الذي يتولى زمام القيادة لفترة طويلة سياساتٍ أكثر استقرارًا. ومن منظور الصناعات الحربية الإسرائيلية، لا ينعكس هذا في الفيليبين فحسب، بل في الهند أيضًا.

طوال هذه السنوات وحتى يونيو/حزيران 2022، تولى رودريغو دوتيرتي، صديق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رئاسة الفيليبين، ليصبح بذلك أول من يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل. ولا يزال خليفته بونبونغ ماركوس في السلطة حتى يومنا هذا، ومن الواضح أن السياسة الرسمية على الأقل قد تغيرت خلال فترة ولايته.

على عكس التغييرات القيادية في الفيليبين، يُعدّ رئيس الوزراء الهندي منذ عام 2014 صديقًا آخر لنتنياهو، وهو ناريندرا مودي. خلال فترة حكمه، شهدت العلاقات بين نيودلهي والقدس تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات، بما في ذلك الصناعات الدفاعية. وقد استطاعت الشركات الإسرائيلية، وخاصةً الكبيرة منها، إلبيت، وصناعات الفضاء الإسرائيلية، ورافائيل، الاستجابة بسرعة لسياسة "صنع في الهند" التي انتهجها مودي، ونقلت خطوط إنتاجها إلى شبه القارة الهندية.

وتشير بيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أنه في حين تصدرت الهند قائمة واردات الدفاع من إسرائيل بين عامي 2018 و2022 (37% - 17.5 مليار دولار)، فقد ظلت في المركز الأول بين عامي 2020 و2024 (34% - 20.5 مليار دولار)، وظلت الفيليبين أيضًا في المركز الثالث (8.1% - 4.9 مليارات دولار).

ويعتبر موقع "غلوبس" أن مستقبل صادرات الأسلحة الإسرائيلية واسعة النطاق إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعتمد على وجهةٍ لطالما كانت غير مهمة بالنسبة لإسرائيل تحديدًا، ولصناعات الدفاع العالمية عمومًا: اليابان. منذ الحرب العالمية الثانية، حرصت طوكيو على الحفاظ على ميزانية دفاعية منخفضة، إلا أن التهديد الصيني والاتجاهات العالمية أثّرت سلبًا عليها.

تبلغ ميزانية الدفاع اليابانية الحالية حوالي 9.9 تريليونات ين (70 مليار دولار)، أي ما يعادل حوالي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي. يُعد هذا الرقم منخفضًا نسبيًا مقارنةً بالدول الأخرى، ولكنه يعكس نموًا من 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مع هدف الوصول إلى 2% بحلول عام 2027.