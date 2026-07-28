الفيدرالي يحسم غداً الأربعاء مصير الفائدة... ما التوقعات؟

- تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع أسعار النفط، لكن "سيتي بنك" يتوقع عدم تغيير الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وسوق العمل. - شهدت الأسواق المالية تقلبات كبيرة مع ارتفاع احتمالات رفع الفائدة الأميركية إلى 36% بعد صعود النفط، مما أدى إلى موجة بيع للسندات وارتفاع عوائدها، بينما تفتقر الأسواق لرؤية واضحة بشأن السياسة النقدية. - في بريطانيا، من المتوقع أن يبقي بنك إنكلترا على سعر الفائدة دون تغيير، بينما يترقب المستثمرون في منطقة اليورو بيانات النمو والتضخم لتقييم مخاطر التضخم.

تتجه أنظار الأسواق العالمية غداً الأربعاء إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وهو الثاني برئاسة كيفن وورش، وسط تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة مع عودة أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل بفعل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ جولة جديدة من التشديد النقدي لمواجهة مخاطر التضخم. لكن "سيتي بنك" رجّح أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه، رغم ارتفاع أسعار النفط، معتبراً أن الأسواق تبالغ في تقدير احتمالات رفع الفائدة، في ظل استمرار تباطؤ التضخم وسوق العمل، وقال البنك إن الأسواق تسعر حاليا احتمالا يقارب 30% لرفع الفائدة بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط، غير أن تراجع التضخم الأساسي الشهر الماضي، إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف، يقللان من مبررات زيادة الفائدة.

وذكرت صحيفة فايننشيال تايمز أن تجدد الحرب دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأميركية، بعدما ارتفعت احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع هذا الأسبوع من أقل من 10% قبل أسبوع إلى 36% بحلول الجمعة الماضية، عقب صعود النفط فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو/أيار. وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، أول أمس الأحد، أن الأسواق باتت تسعر أول زيادة كاملة في أسعار الفائدة بحلول سبتمبر/أيلول، مع توقع زيادة إضافية واحدة وربما زيادتين أخريين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الأشهر التسعة التالية. وأشارت إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير/شباط، مع تعاقب فترات التهدئة وتجدد المواجهات، بينما كان المستثمرون يفترضون في البداية أن الآثار التضخمية الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، ستكون قصيرة الأجل، إلا أن القفزة الأخيرة في الأسعار دفعتهم إلى إعادة تقييم هذه الفرضية.

وأدى ذلك إلى موجة بيع واسعة للسندات السيادية، لترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 18 شهراً، فيما سجلت عوائد السندات الألمانية والفرنسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاماً، في مؤشر على تصاعد توقعات التضخم. كما دعمت قوة الاقتصاد الأميركي وسوق العمل احتمالات تشديد السياسة النقدية، إذ انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1969، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 3.5% في يونيو/حزيران، وهو لا يزال أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تفتقر إلى رؤية واضحة بشأن توجهات البنك المركزي، بعدما أكد رئيسه كيفن وورش أنه لن يقدم توجيهات مسبقة للمستثمرين حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية. ونقلت الصحيفة عن إد الحسيني، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة كولومبيا ثريدنيدل، قوله: "اجتماع يوليو مطروح بقوة. لدى الاحتياطي الفيدرالي أسباب تدفعه إلى رفع الفائدة. كل من التضخم وسوق العمل جاءا أقوى من المتوقع."

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وفي بريطانيا، توقعت الصحيفة أن يبقي بنك إنكلترا سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 3.75% خلال اجتماعه هذا الأسبوع، رغم عودة أسعار النفط إلى حدود 100 دولار للبرميل، بينما لا تمنح الأسواق سوى احتمال يبلغ 11% لرفع الفائدة، مستفيدة من تباطؤ التضخم إلى 2.6% في يونيو/حزيران واستمرار ضعف النمو الاقتصادي. لكن سونالي بوناني، كبيرة الاقتصاديين لشؤون المملكة المتحدة في بنك أوف أميركا، حذرت من أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل خطرا ملموسا على قراءات التضخم المستقبلية، مضيفة أن حتى الآن لا توجد أدلة قوية على انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى التضخم الأساسي ونمو الأجور"، وأن لجنة السياسة النقدية "ليست في عجلة من أمرها للتحرك.

أما في منطقة اليورو، فأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين سيترقبون بيانات النمو والتضخم المقبلة لتقييم تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي رأت أن مخاطر التضخم أصبحت أكبر من مخاطر النمو. وتوقعت استطلاعات لرويترز أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني، رغم ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار الحرب في المنطقة، بعد انكماشه بنسبة 0.2% في الربع الأول. ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين في بنك جيه سافرا ساراسين، كارستن يونيوس، قوله: "يبدو أن الاقتصاد يواصل النمو بوتيرة معتدلة، كما أن مؤشرات الثقة بدأت تتحسن". كما نقلت عن الاقتصادي في سوسيتيه جنرال، أناتولي أنينكوف، قوله: "نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى الانتظار فترة أطول للحصول على تأكيد بوجود آثار تضخمية ثانوية جوهرية".