الفيدرالي الأميركي يثبّت الفائدة وسط تداعيات الحرب

- تأثير الحرب على السياسة النقدية: يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديات في تحديد سياسته النقدية بسبب الحرب مع إيران، مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة. - الركود التضخمي والانقسام الداخلي: تواجه الولايات المتحدة مخاوف من ركود تضخمي مع تزايد التضخم والبطالة، مما يثير انقسامًا داخل الاحتياطي الفيدرالي بين مؤيدي خفض الفائدة وداعمي السياسة المتشددة. - التحديات المستقبلية: استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة يعقدان معادلة التحكم بالتضخم والنمو، مما يحد من خيارات السياسة النقدية ويجعل الفيدرالي في موقع المراقب الحذر.

من المرجّح أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، في وقت تعيد فيه الحرب مع إيران تشكيل النقاش الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة. ويجتمع مسؤولو البنك المركزي في ظل ظروف استثنائية فرضها اندلاع الحرب قبل أقل من ثلاثة أسابيع، وسط ترقّب لما سيحمله بيان السياسة النقدية الجديد والتوقعات الاقتصادية المحدثة، خصوصاً في ما يتعلق بتداعيات قرار الرئيس دونالد ترامب خوض صراع مفتوح مع إيران على مسار الاقتصاد الأميركي والتضخم.

في هذا السياق، يؤكد اقتصاديون غياب أي مسار واضح لنهاية العمليات العسكرية الأميركية–الإسرائيلية، ما يجعل التأثيرات الاقتصادية، محلياً وعالمياً، رهينة مدة الحرب، وشكل النظام الإيراني الذي قد يفرزه هذا الصراع، إضافة إلى اتجاه أسعار النفط، سواء نحو تجاوز 100 دولار للبرميل أو العودة إلى مستويات ما قبل الحرب دون 80 دولاراً، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الطاقة، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 3.79 دولارات للغالون، بزيادة تفوق 25% مقارنة بمستوياته قبل الحرب، وفق بيانات جمعية AAA. كما بدأت شركات الطيران التحذير من ارتفاع تكاليف السفر نتيجة زيادة أسعار وقود الطائرات، فيما أشارت الإدارة الأميركية إلى سعيها لتأمين مصادر بديلة للأسمدة الزراعية. ومع ارتفاع تكاليف الطاقة، يُتوقع أن يلجأ المستهلكون إلى تقليص إنفاقهم أو إلغاء بعض مشترياتهم، في حين يواجه الشركاء التجاريون للولايات المتحدة، لا سيما في أوروبا، ضغوطاً تضخمية أشد.

أمام هذه المعطيات، انتقل الاحتياطي الفيدرالي من مرحلة الثقة بنمو مستقر وتراجع تدريجي في التضخم، إلى وضع أكثر تعقيداً يتسم بصراع بين ضغوط تضخمية متصاعدة ومخاطر تهدد النمو وسوق العمل. ومن المنتظر أن يعرض البنك المركزي تقييماته عبر قرار الفائدة وبيان السياسة والتوقعات الفصلية التي ستصدر عقب اجتماع استمر يومين، يعقبه مؤتمر صحافي لرئيسه جيروم باول.

في هذا الإطار، ترى كبيرة الاقتصاديين في شركة KPMG ديان سوانك أن التوقعات تميل نحو سيناريو ركودي تضخمي، مع ترجيحات بارتفاع معدلات التضخم والبطالة بنهاية العام. كما تشير إلى تزايد الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين مؤيدين لخفض الفائدة دعماً لسوق العمل، وآخرين يميلون إلى الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة، أو حتى رفع الفائدة. وتؤكد سوانك أن التوقعات تُبنى في ظل حالة عالية من عدم اليقين، مرجّحة خفض تقديرات النمو مقابل رفع تقديرات التضخم والبطالة. كما تتوقع أن يُظهرمخطط النقاط تبايناً في توجهات الأعضاء بين خفض أسعار الفائدة ورفعها، مع احتمال تسجيل اعتراضات من بعض صانعي السياسات.

مخاوف الركود التضخمي تعود

تمثل الحرب مع إيران ثاني صدمة ذات طابع ركودي تضخمي تواجهها السياسة النقدية الأميركية خلال إدارة ترامب، بعد تأثيرات مقترحات الرسوم الجمركية التي كانت قد أثارت مخاوف مشابهة قبل عام. ورغم أن أثر الرسوم لم يكن بالحجم المتوقع، إلا أن الشركات لا تزال تمرّر التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، ما دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعات سابقة إلى مناقشة احتمال رفع الفائدة بدلاً من خفضها. ويُتوقع أن يحظى بيان السياسة الجديد بتدقيق كبير لرصد أي إشارات إلى تحول السياسة النقدية نحو مسار "ثنائي الاتجاه"، حيث قد يكون الخيار المقبل هو رفع الفائدة.

وتُظهر البيانات الأخيرة، حتى قبل اندلاع الحرب، أن التضخم لا يزال بعيداً عن هدف 2% الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات باستمراره أعلى من هذا المستوى بنقطة مئوية أو أكثر خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز مخاوف بعض المسؤولين من أن خفض الفائدة قد يُفسَّر بأنه تهاون في مكافحة التضخم. في المقابل، أظهر تقرير الوظائف لشهر فبراير/شباط فقدان الاقتصاد الأميركي نحو 92 ألف وظيفة، في إشارة إلى تزايد الضغوط على سوق العمل.

وعلى صعيد الأسواق، خفّض المستثمرون توقعاتهم بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم استمرار دعوات ترامب لتيسير السياسة النقدية. كما يُتوقع أن يتولى كيفن وورش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بحلول اجتماع يونيو/حزيران، في وقت تشير فيه العقود الآجلة إلى احتمال تنفيذ خفض وحيد للفائدة هذا العام في سبتمبر/أيلول، وآخر في أواخر 2027، وهو مسار لا يتماشى مع توجهات الإدارة الأميركية.

والاحتياطي الفيدرالي يعتبر اليوم معادلة شديدة التعقيد، حيث لم يعد التحكم بالتضخم مسألة نقدية بحتة، بل بات مرتبطاً بتطورات الحرب كما يصعب التنبؤ بمسارها أو توقيتها. فاستمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة قد يفرضان ضغوطاً تضخمية طويلة الأمد، في وقت تتزايد فيه مؤشرات تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل. وبين هذين المسارين المتعارضين، تبدو خيارات السياسة النقدية محدودة وأكثر حساسية من أي وقت مضى، ما يعزز احتمالات بقاء الفيدرالي في موقع المراقب الحذر، إلى أن تتضح معالم المشهد الاقتصادي العالمي.

(رويترز، العربي الجديد)