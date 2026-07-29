- قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بين 3.50% و3.75%، مع انقسام داخلي حول السياسة النقدية، حيث صوتت الأغلبية لتثبيت الفائدة بينما طالب ثلاثة مسؤولين برفعها بسبب الضغوط التضخمية. - يعكس الانقسام تزايد القناعة بأن معركة احتواء التضخم لم تنته، مما يعزز توقعات الأسواق بإمكانية رفع الفائدة مستقبلاً، ويدعم موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق التوازن بين كبح التضخم والنمو الاقتصادي. - أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة عند 7%، ومصرف قطر المركزي والإمارات على أسعار الفائدة الحالية، مما يعكس توجهًا عامًا نحو تثبيت السياسات النقدية.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن اتساع الانقسام داخل البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت ثلاثة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمعارضة قرار تثبيت الفائدة؟ ما هي توقعات الأسواق بشأن استئناف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وصوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 لصالح تثبيت أسعار الفائدة الأميركية، بينما عارض ثلاثة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي القرار، مطالبين برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وفقاً لما أوردت بلومبيرغ.

وشملت الأصوات المعارضة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، الذين رأوا أن استمرار الضغوط التضخمية يستدعي مواصلة تشديد السياسة النقدية.

ويشير هذا الانقسام إلى تزايد القناعة داخل أروقة الفيدرالي بأن معركة احتواء التضخم لم تنته بعد، رغم قرار تثبيت الفائدة، ما يعزز توقعات الأسواق بإمكانية استئناف رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت ثلاثة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمعارضة قرار تثبيت الفائدة؟ ما هي توقعات الأسواق بشأن استئناف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كما يمنح هذا التصويت دعماً لموقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي يواجه تحدي تحقيق التوازن بين كبح التضخم والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، في وقت تزداد فيه الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

تثبيت الفائدة في تونس والإمارات

هذا وأبقى البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7%، مشيراً إلى توقعات بارتفاع التضخم. وبلغ معدل التضخم السنوي 5.3% في يونيو/حزيران، متراجعاً عن 5.5% في مايو/أيار. وقال البنك إن العجز في الحساب الجاري اتسع ليصل إلى 4.24 مليار دينار (1.44 مليار دولار)، بما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع عجز قدره 2.844 مليار دينار (أو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في الفترة نفسها من العام السابق.

بدوره، قرر مصرف قطر المركزي، اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. وأكد المصرف، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع "QCBDR" عند نسبة 3.85%، وسعر فائدة الإقراض من المصرف "QCBLR" عند نسبة 4.35%. كما أبقى مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء "QCB Repo Rate" عند نسبة 4.10%.

قرار لجنة السياسة النقدية الخاص بأدوات السياسة النقدية - يوليو 2026.#مصرف_قطر_المركزي pic.twitter.com/VmYaHl1uYa — مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) July 29, 2026

كذلك، قرر المصرف المركزي بالإمارات الإبقاء على سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65%، حسب وكالة وام. كما قرر المصرف المركزي بالإمارات الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.