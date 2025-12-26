الفضة تواصل صعودها الساحق.. الأسباب وأساليب التداول

- شهدت الفضة ارتفاعًا قياسيًا بنسبة تزيد عن 7% لتصل إلى 76.88 دولاراً للأونصة في نهاية 2025، مدفوعة بالطلب القوي والقيود في المعروض، بينما ارتفع الذهب بنسبة 1.4% بسبب توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وضعف الدولار. - يتم تداول الفضة في أسواق متعددة مثل سوق لندن وبورصة شنغهاي وكومكس، وتوفر الصناديق المتداولة وسيلة سهلة للاستثمار، مثل صندوق iShares Silver Trust. - عززت التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الأميركية الطلب على المعادن كملاذات آمنة، مما أدى إلى تقلبات حادة في الأسعار واختناقات في الإمداد.

واصلت ثلاثة معادن نفيسة هي الفضة والذهب والبلاتين صعودها إلى مستويات تاريخية في الأسواق الأميركية، اليوم الجمعة، حيث حققت الفضة أسعاراً قياسية جديدة، فيما يستعد المستثمرون لاختتام تعاملاتهم لعام 2025 بينما استمرت معظم الأسواق الأوروبية مغلقة بمناسبة عيد الميلاد بحسب التقويم الغربي. لكن الفضة، بحسب تقارير التعاملات، كانت الأكثر طلباً، حيث قفزت بأكثر من 7% لتصل إلى 76.88 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع الذهب بنسبة 1.4%، في تعاملات منتصف النهار بأسواق نيويورك. وقد سجل المعدنان النفيسان مكاسب هائلة هذا العام مع توجه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة خارج الأسهم والسندات، كما ارتفعت الفضة بقوة أيضاً بسبب قيود في المعروض. وكانت شركات التعدين، مثل "فريبورت-ماكموران"، من بين أكبر الرابحين في تداولات الجمعة.

وكانت الارتفاعات السابقة في أسعار الذهب قد عكست جزئياً المخاوف خلال فترة إغلاق الحكومة الأميركية. كما أسهمت التوقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة في العام الجديد، وما يصاحب ذلك من ضعف الدولار أمام العملات الأخرى، في زيادة الطلب على الذهب.

وقالت وكالة رويترز في تقرير لها من نيويورك إن صعود أسعار الفضة بشكل قياسي في العام الذي يوشك على الانتهاء كان مدفوعاً بقوة الطلب الصناعي والاستثماري، واستمرار العجز في الإمدادات، وتصنيفها الأخيراً معدناً بالغ الأهمية في الولايات المتحدة، إضافة إلى موجة من الشراء القائم على الزخم. وقد سجلت أسعار الفضة الفورية ارتفاعاً بأكثر من 150% منذ بداية العام، متفوقةً بفارق كبير على الذهب الذي حقق مكاسب تجاوزت 70%.

كيف يتم تداول الفضة؟

أكبر سوق لتداول معدني الفضة والذهب هو لندن، حيث تتولى البنوك والوسطاء تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملاء من مختلف أنحاء العالم. ويجري التداول بشكل ثنائي خارج البورصة بين المؤسسات المالية، ويتعيّن على المستثمر أن تكون له علاقة بأحد هذه الأطراف للوصول إلى السوق.

ويرتكز هذا السوق على سبائك محفوظة في خزائن بنوك كبرى مثل جي بي مورغان و"إتش إس بي سي". وبنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، كانت خزائن لندن تضم نحو 27,187 طناً من الفضة.

كما يتم تداول الفضة أيضاً في أسواق العقود الآجلة. وأكبر هذه الأسواق هما بورصة شنغهاي للعقود الآجلة في الصين، وبورصة كومكس التابعة لمجموعة CME في نيويورك. وتعتبر العقود الآجلة بمثابة اتفاقات يتعهد فيها البائع بتسليم الفضة إلى المشتري في تاريخ لاحق، وعادة ما يتم تداولها عبر وسيط. ولا يتم الاحتفاظ بمعظم العقود حتى موعد التسليم، بل تُستبدل بعقود ذات آجال أبعد. ويتيح ذلك للطرفين المضاربة على سعر الفضة من دون عناء نقل المعدن وتخزينه. ومن مزايا العقود الآجلة أيضاً أنّ المستثمر لا يدفع القيمة الكاملة للفضة، بل يكتفي بدفع جزء منها يُعرف بالهامش.

وتمثل الصناديق المتداولة في البورصات مثل بورصتي نيويورك مكاناً لتخزين الفضة نيابة عن المستثمرين، بحيث تمثل كل حصة في الصندوق كمية من الفضة محفوظة في خزائن. ويمكن لصغار المستثمرين تداول حصص هذه الصناديق بسهولة عبر تطبيقات مثل "روبنهود". وإذا كان الطلب على الصندوق قوياً إلى حد يدفع سعره فوق سعر المعدن الأساسي، تُنقل كميات إضافية من الفضة إلى الخزائن للسماح بإصدار حصص جديدة، ما يعيد مواءمة الأسعار.

ويُعد صندوق iShares Silver Trust، الذي تديره شركة بلاك روك، الأكبر من نوعه، إذ يضم نحو 529 مليون أونصة من الفضة، بقيمة تقارب 39 مليار دولار بالأسعار الحالية. كما يمكن للمستثمرين الأفراد أيضاً شراء سبائك وعملات فضية من تجار التجزئة حول العالم. إضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين شراء أسهم شركات تعدين الفضة، وهي، مثل الصناديق المتداولة، سهلة التداول عبر منصات مثل "روبنهود". وغالباً ما تتحرك أسهم هذه الشركات صعودًا وهبوطًا مع أسعار الفضة، إلا أن عوامل أخرى عديدة، مثل إدارة الشركة، ومستويات الديون، والأداء التشغيلي، تؤثر كذلك في قيمتها.

أسباب صعود الفضة

ورغم أن الذهب والفضة يسجلان صعوداً على مدى الشهور الماضية، قد دخلا بحسب محللي وكالة بلومبيرغ سباقاً مفتوحاً بسبب التوترات السياسية الأخيرة. ونقلت "بلومبيرغ"، الجمعة، عن دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Sky Links Capital Group قوله إنّ "تصاعد التوترات الجيوسياسية يواصل دعم الطلب على أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك الذهب والفضة.."، مضيفاً أن ضعف السيولة في الأسواق مع نهاية العام يضخّم كذلك من حدة تقلبات الأسعار.

كما أضافت تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحادة لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إلى جانب التهديدات الموجهة لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، زخماً إضافياً للموجة الصاعدة في وقت سابق من العام. كذلك تلقى الطلب الاستثماري دعماً مما يُعرف بـ"تجارة تآكل قيمة الأصول"، في ظل مخاوف من تضخم أعباء الديون، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن السندات السيادية والعملات المرتبطة بها.

وكان صعود الفضة أكثر حدة من الذهب. فقد عززت تدفقات المضاربة واختناقات الإمداد المستمرة في مراكز التداول الرئيسية مكاسبها الأخيرة، عقب موجة ضغط شراء تاريخية على المكشوف في أكتوبر/ تشرين الأول. وشهدت خزائن لندن تدفقات كبيرة منذ تلك الموجة، إلا أن جزءاً كبيراً من الفضة المتاحة عالمياً لا يزال في نيويورك، في انتظار نتائج تحقيق تجريه وزارة التجارة الأميركية بشأن ما إذا كانت واردات المعادن الحيوية تشكل خطراً على الأمن القومي. وقد يمهد هذا التحقيق الطريق لفرض رسوم جمركية أو قيود تجارية أخرى على المعدن.