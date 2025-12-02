الفضة تواصل صعودها التاريخي بدعم من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

- شهدت الفضة ارتفاعًا قياسيًا في أسعارها عام 2025، متجاوزة 58 دولارًا للأونصة، بسبب دورها المتنامي في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، مما يعكس تحولًا في السوق. - تراجع الإنتاج في مناطق تعدين رئيسية وانخفاض المخزونات أدى إلى زيادة الطلب الصناعي والمستثمرين، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة مما عزز جاذبية الفضة كملاذ آمن. - شح المعروض رفع معدلات الإقراض وأجبر البائعين على المكشوف على تغطية مراكزهم، مما يدعم آفاق الفضة طويلة الأمد في قطاعات الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية.

ارتفع سعر الفضة إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2025، مسجلاً واحدة من أقوى موجات الصعود في سوق المعادن الحديث، بعدما تجاوز السعر 58 دولارًا للأونصة الترويسية. وقد تضاعف سعر المعدن هذا العام، متفوقًا بفارق واسع على الذهب والنحاس والبلاتين. ورغم أن الفضة ظلت طويلاً في ظل الذهب، فإن موجة الصعود الحالية تسلط الضوء على تحول جوهري يتمثل بدورها المتنامي باعتبارها مكوّنًا صناعيًا أساسيًا في ثورتي الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، بحسب ما نقل موقع "واي نت نيوز".

في قلب هذا الارتفاع الهائل تكمن الطفرة في الطلب من قطاعات التكنولوجيا والطاقة الخضراء. فمصنّعو خوادم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتقدمة والمركبات الكهربائية والألواح الشمسية يعتمدون كثيراً على الفضة لما تتميز به من موصلية كهربائية وحرارية لا مثيل لها. ويستهلك إنتاج الطاقة الشمسية وحده الآن كميات قياسية من الفضة، كذلك فإن الدفع نحو الكهربة زاد الطلب بشكل أكبر. وتشكل الاستخدامات الصناعية بالفعل أكثر من نصف السوق العالمية، وتستمر هذه الحصة في النمو.

لكن في الوقت نفسه، يظل العرض العالمي مقيدًا. فقد تراجع إنتاج الفضة في عدة مناطق تعدين رئيسية، ولا سيما في أميركا الوسطى والجنوبية، ولا يزال المعدن يُستخرج في الغالب ناتجًا ثانويًا لمعادن أخرى، ما يجعل من الصعب على المنتجين الاستجابة بسرعة لارتفاع الأسعار. وفي الوقت ذاته، انخفضت المخزونات في المراكز التجارية الكبرى بشكل حاد، إذ شهدت خزائن لندن، وهي أحد أهم مستودعات الفضة الفعلية في العالم، انخفاضًا في الكميات الحرة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ما يعكس عمليات سحب مستمرة من قبل المشترين الصناعيين والمستثمرين.

ويجري في موازاة ذلك تحول في عالم الاستثمار. إذ إن التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر خفّضت تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعادن الثمينة، ما أدى إلى تدفق جديد لرأس المال نحو الأصول الصلبة. وتتمتع الفضة بطبيعتها المزدوجة، بكونها جزء ملاذ آمن، وجزء معدن صناعي، ما عزز جاذبيتها. وبينما ارتفع الذهب أيضًا ليتجاوز 4200 دولار للأونصة هذا العام، فإن تفوق الفضة في الأداء دفع نسبة الذهب إلى الفضة نحو أدنى مستوياتها منذ سنوات.

كذلك ساهمت ديناميات السوق في تعزيز الزخم، فشح المعروض المادي رفع معدلات الإقراض، وأجبر البائعين على المكشوف على السعي المحموم لتغطية مراكزهم، ما أدى إلى تحركات حادة صعودًا في الجلسات الأخيرة. ويقول محللون إن الاختراق الأخير يعكس اتساع الفجوة بين المعروض المتاح واحتياجات الصناعة والمستثمرين، وهي فجوة كانت تتسع منذ سنوات.

ورغم تقلباتها، تبقى آفاق الفضة طويلة الأمد مدعومة بقوة من الاتجاهات الهيكلية. فالطلب من إنتاج الطاقة الشمسية وتصنيع المركبات الكهربائية والإلكترونيات عالية الأداء يواصل الارتفاع، فيما تظل بدائل الفضة محدودة. ويعتقد بعض المحللين أن الفضة تدخل دورة جديدة تمتد لسنوات، سيكون فيها الطلب الصناعي لا المضاربات المالية هو العامل الحاسم في تحديد السوق. ومع تبقي شهر واحد على نهاية العام، تحولت الفضة من كونها البديل للذهب إلى واحدة من أكثر المعادن طلبًا في العالم، مدفوعة بالتوسع السريع في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتصنيع عالي التقنية.

تُعد الفضة أحد المعادن النادرة التي تجمع بين خصائص الاستثمار الآمن والاستخدام الصناعي الواسع، ما يمنحها مكانة فريدة في الاقتصاد العالمي. وعلى مدى العقد الأخير، شهدت سوق الفضة تقلبات حادة نتيجة تداخل العوامل الاقتصادية والصناعية والمالية التي تحرك الطلب والعرض في آن واحد. من الناحية الأساسية للإنتاج، تتركز عمليات استخراج الفضة في عدد محدود من الدول، أبرزها المكسيك والبيرو والصين وروسيا وبوليفيا. وأغلب الإنتاج العالمي يأتي منتجًا جانبيًا لاستخراج النحاس أو الزنك أو الذهب، ما يجعل زيادة الإنتاج استجابة لارتفاع الأسعار عملية بطيئة ومعقدة. وتشير تقديرات مجلس الفضة العالمي إلى أن الإنتاج شهد تراجعًا متواصلًا منذ عام 2020 بسبب انخفاض الاستثمارات في المناجم وتراجع جودة الخامات في بعض المناطق.

أما من ناحية الطلب العالمي، فقد شهدت الفضة تحولًا جوهريًا في العقد الأخير من كونها معدنًا مرتبطًا بالمجوهرات والعملات، إلى عنصر حيوي في الصناعة الحديثة. إذ تمثل الاستخدامات الصناعية اليوم أكثر من 55% من إجمالي الطلب العالمي، مع تزايد استهلاكها في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات الدقيقة والمركبات الكهربائية والاتصالات. ويعد قطاع الطاقة المتجددة، ولا سيما الألواح الشمسية، أكبر مستهلك فردي للفضة، إذ يعتمد على موصلية المعدن العالية لتحسين كفاءة تحويل الطاقة.

في المقابل، شهدت الاستثمارات المالية في الفضة صعودًا ملحوظًا منذ جائحة كورونا عام 2020، مدفوعة بارتفاع الطلب على الأصول الملموسة في فترات عدم اليقين الاقتصادي. وتستفيد الفضة عادة من انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع التضخم، لكونها تُعتبر أداة تحوط مشابهة للذهب، لكنها أكثر تقلبًا وأقل تكلفة.

أما على صعيد التجارة العالمية والمخزونات، فتعد لندن ونيويورك من أهم المراكز العالمية لتخزين وتداول الفضة. غير أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا حادًا في المخزونات المتاحة، ما أثار مخاوف من عجز هيكلي في الإمدادات. وقد انعكس ذلك على أسعار عقود الفضة في الأسواق المستقبلية، حيث ارتفعت معدلات الإقراض والتسليم الفوري بشكل لافت.

ويجمع الخبراء على أن الفضة تدخل مرحلة جديدة من الدورة الاقتصادية، تتقاطع فيها عوامل التحول التكنولوجي والانتقال الطاقوي مع ضغوط العرض المحدود، ما يجعلها أحد أكثر المعادن حساسية لأي اضطراب اقتصادي أو تسارع في مشاريع البنية التحتية الخضراء. وبالتالي، فإن الارتفاع التاريخي الأخير في أسعار الفضة لا يُعدّ حدثًا طارئًا بقدر ما هو انعكاس لتحول بنيوي في موازين السوق العالمية.