الفضة تتقدّم على عمالقة الذكاء الاصطناعي

- أصبحت الفضة ثاني أكبر أصل بعد الذهب من حيث القيمة السوقية، متجاوزة شركات تكنولوجية كبرى، مما يعكس تحولًا في أولويات المستثمرين نحو الأصول الملموسة بسبب المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الدين العام. - الطلب الصناعي المتزايد على الفضة في قطاعات الطاقة المتجددة يعزز مكانتها كأصل استراتيجي، حيث يخلق فجوة بين العرض والطلب، مما يرفع الأسعار ويثير تساؤلات حول قدرة التعدين على تلبية الاحتياجات المستقبلية. - يواجه قطاع تعدين الفضة تحديات مثل ارتفاع كلفة الإنتاج والمعايير البيئية، مما يعزز دور الفضة كملاذ آمن ويكسبها خصائص مشابهة للذهب في المحافظ الاستثمارية.

في وقت تنشغل فيه الأسواق العالمية بطفرة الذكاء الاصطناعي وأسهم التكنولوجيا، شهدت خريطة الأصول العالمية تحوّلًا لافتًا، مع صعود الفضة إلى موقع ثاني أكبر أصل في العالم بعد الذهب من حيث القيمة السوقية، متجاوزةً شركات عملاقة كانت تُعد حتى وقت قريب عنوانًا للثروة الجديدة، وعلى رأسها شركة إنفيديا. هذا التحول لا يعكس مجرد موجة مضاربة عابرة، بل يشير إلى إعادة ترتيب أعمق في أولويات المستثمرين، وإلى عودة الأصول الملموسة إلى واجهة المشهد المالي، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، واتساع الدين العام العالمي، وتراجع اليقين بشأن مستقبل النمو التكنولوجي السريع.

من معدن صناعي إلى أصل استراتيجي

لطالما ارتبطت الفضة بدورها الصناعي، وبموقعها الهجين بين السلع الأولية والمعادن النفيسة، ما جعلها تاريخيًا أقل بريقًا من الذهب في عيون المستثمرين. غير أن السنوات الأخيرة، وخصوصًا منذ 2024، أعادت رسم هذا الدور على نحو جذري. فبحسب تقارير مالية دولية، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للفضة إلى ما يفوق 4.5 تريليونات دولار في بعض الفترات، متقدمة على القيمة السوقية لشركة إنفيديا التي قادت موجة الذكاء الاصطناعي عالميًا. وتشير تحليلات منشورة في Yahoo Finance وInvesting.com إلى أن هذا التفوق تحقق فعليًا خلال جلسات تداول متتالية، مدفوعًا بعوامل بنيوية تتجاوز تقلبات السوق قصيرة الأجل.

ولا يقتصر هذا التحول على الارتفاع السعري وحده، بل يعكس تغيّرًا في النظرة إلى الفضة بوصفها أصلًا استراتيجيًا يجمع بين الطلب الصناعي الكثيف والوظيفة التحوطية. فالفضة باتت عنصرًا لا غنى عنه في قطاعات الطاقة المتجددة، ولا سيما الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية، في وقت تتسارع فيه السياسات العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية. هذا التداخل بين الصناعة والاستثمار منح الفضة موقعًا فريدًا بين الأصول العالمية، إذ لم تعد مجرد معدن مرتبط بدورات التصنيع، بل تحولت إلى مخزن قيمة بديل في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتنامي الشكوك في استدامة الطفرات التكنولوجية السريعة.

الطلب الصناعي… محرّك خفي للصعود

يُعد الطلب الصناعي أحد أبرز أسباب الصعود اللافت للفضة، إذ لم يعد المعدن محصورًا في الاستخدامات التقليدية، بل بات عنصرًا محوريًا في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالتحول الطاقوي العالمي. فالفضة تُستخدم بكثافة في صناعة الألواح الشمسية بسبب قدرتها العالية على التوصيل الكهربائي، كذلك تدخل في مكونات المركبات الكهربائية، والبطاريات، وأشباه الموصلات. هذا التوسع الصناعي المتزامن في أكثر من قطاع حيوي منح الفضة طلبًا مستدامًا، يختلف عن الطلب الاستثماري القابل للتراجع السريع مع تقلبات الأسواق.

وبحسب بيانات Silver Institute، التي استندت إليها تقارير "رويترز"، بلغ الطلب الصناعي على الفضة مستويات قياسية خلال العامين الأخيرين، في وقت لم يواكبه نمو مماثل في الإنتاج العالمي. هذا الخلل بين العرض والطلب خلق فجوة متزايدة، عززت الضغوط الصعودية على الأسعار، وأعادت طرح تساؤلات عن قدرة قطاع التعدين على تلبية الاحتياجات المستقبلية. ومع استمرار التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة عالميًا، يرجّح محللون أن يتحول هذا الطلب الصناعي من عامل داعم للأسعار إلى عنصر هيكلي يرسّخ موقع الفضة بكونها أصلاً استراتيجياً في الاقتصاد العالمي.

عجز في المعروض وضغوط على التعدين

في المقابل، يواجه قطاع تعدين الفضة ضغوطًا متزايدة تحدّ من قدرته على الاستجابة للطلب المتنامي، في مقدمتها ارتفاع كلفة الإنتاج، وتشديد المعايير البيئية، وتراجع الاستثمارات طويلة الأجل في مشاريع التعدين الجديدة. فخلافًا لأسواق النفط أو بعض المعادن الصناعية الأخرى، تتسم مناجم الفضة بدورات استثمارية طويلة، ما يجعل زيادة الإنتاج عملية بطيئة ومكلفة. وتشير تقارير World Silver Survey إلى أن الإنتاج العالمي لم يعد قادرًا على تغطية الطلب المتسارع، ما أسهم في تعميق فجوة هيكلية بين العرض والطلب.

هذا العجز البنيوي، بحسب محللين في Bloomberg Markets، يجعل سوق الفضة أكثر هشاشة أمام أي اضطرابات في سلاسل الإمداد، سواء أكانت ناجمة عن توترات جيوسياسية أم قيود تنظيمية أم مشكلات لوجستية. وفي هذا السياق، بدأت الفضة تكتسب خصائص أقرب إلى الذهب، ولا سيما من حيث دورها ملاذاً آمناً نسبياً في فترات عدم اليقين، إذ يجتمع فيها شحّ المعروض مع طلب صناعي واستثماري متزايد، ما يعزز مكانتها أصلاً دفاعياً في المحافظ العالمية.

الفضة في مواجهة أسهم التكنولوجيا

يحمل تفوق الفضة على شركة إنفيديا دلالة رمزية تتجاوز المقارنة الرقمية بين أصل وسهم، إذ يعكس مفارقة أعمق بين نموذجين اقتصاديين مختلفين. فمن جهة، يقوم اقتصاد الأسهم التكنولوجية على التوقعات المستقبلية ونمو الأرباح المحتمل، وغالبًا ما يكون مدفوعًا بالمضاربة وتقييمات مرتفعة تعكس الرهانات على الابتكار والذكاء الاصطناعي. ومن جهة أخرى، يرتكز اقتصاد السلع، وفي مقدمها الفضة، على الاستهلاك الفعلي والبنية التحتية والتحولات الصناعية الملموسة، ما يمنحه قاعدة طلب أكثر ارتباطًا بالاقتصاد الحقيقي.

ويرى محللون في Investing.com أن هذا التحول لا يعني نهاية عصر التكنولوجيا أو تراجع أهميتها الاستراتيجية، بل يعكس إعادة توازن في المحافظ الاستثمارية العالمية بعد سنوات من تركّز السيولة في عدد محدود من أسهم الذكاء الاصطناعي. ففي ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتزايد الشكوك في استدامة التقييمات المرتفعة، بدأ المستثمرون بالبحث عن أصول تجمع بين الاستقرار النسبي والطلب الحقيقي، وهو ما أعاد الفضة إلى واجهة المقارنات مع عمالقة التكنولوجيا.

هل يستمر هذا التفوق؟

رغم الصعود اللافت الذي حققته الفضة، يحذّر خبراء من التعامل مع هذا التفوق بوصفه حالة دائمة أو مستقرة بالضرورة. فالقيمة السوقية للمعادن النفيسة تُحتسب استنادًا إلى حجم المخزون العالمي والأسعار الفورية، ما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات الحادة مقارنة بأسهم الشركات التي تستند إلى تدفقات نقدية وأرباح مستقبلية. كذلك إن أي تراجع مفاجئ في الطلب الصناعي، أو تحسن غير متوقع في المعروض، قد ينعكس سريعًا على الأسعار، ويعيد ترتيب مواقع الأصول الكبرى.

ومع ذلك، تشير تقارير صادرة عن "سي.أن.بي.سي" و"رويترز" إلى أن الفضة لم تعد تُعامل في الأسواق بوصفها أداة مضاربة قصيرة الأجل فحسب، بل باتت تُصنّف بشكل متزايد بكونها أصلًا استراتيجيًا. ووفقًا لتحليلات نشرتها Yahoo Finance، بدأت صناديق استثمار كبرى في إدراج الفضة ضمن فئة الأصول الدفاعية، إلى جانب الذهب، في إطار استراتيجيات التحوط من التضخم وعدم الاستقرار المالي، ما يعزز مكانتها في المحافظ الاستثمارية على المدى المتوسط والطويل.

دلالة أوسع على مسار الاقتصاد العالمي

يعكس صعود الفضة جملة تحولات أعمق في بنية الاقتصاد العالمي وسلوك المستثمرين، تتجاوز حدود سوق المعادن نفسها. ففي ظل الأزمات المتلاحقة، من التضخم إلى التوترات الجيوسياسية، عاد الاهتمام بالأصول الملموسة بوصفها مخزنًا للقيمة وأكثر ارتباطًا بالاقتصاد الحقيقي، في مقابل تراجع الثقة المطلقة بنموذج الثراء السريع القائم على أسهم التكنولوجيا والرهانات المستقبلية. وفي الوقت نفسه، تتصاعد أهمية المعادن، وفي مقدمتها الفضة، ضمن السياسات الصناعية والتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث باتت هذه المواد عنصرًا أساسيًا في سلاسل الإنتاج العالمية، لا مجرد أدوات استثمارية.

وفي هذا السياق، يبدو أن الفضة خرجت من هامش الأسواق لتصبح جزءًا من النقاش العالمي حول شكل النظام المالي في العقد المقبل. فتحوّلها إلى ثاني أكبر أصل عالمي بعد الذهب لا يُعد مجرد حدث سعري عابر، بل مؤشرًا على تبدّل أعمق في مزاج الأسواق، وعلى إعادة تعريف لمفهوم القيمة في عالم يزداد اضطرابًا وعدم يقين. وبينما قد تتغير المراكز مع تقلب الأسعار، يظهر أن الفضة فرضت نفسها لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، في لحظة تشهد فيها النماذج التقليدية للاستثمار مراجعة شاملة على المستويين، المالي والسياسي.