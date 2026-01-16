الفضة تتصدّر انتعاش سوق المعادن... إليك الأسباب والتوقعات

- تلعب الفضة دورًا حيويًا في التطبيقات الصناعية مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية، مما يزيد من حساسيتها لتغيرات الطلب العالمي وارتفاع أسعارها. - عوامل ارتفاع سعر الفضة تشمل الطلب الصناعي القوي، نقص المعروض، توقعات خفض الفائدة الأميركية، والعوامل الجيوسياسية، مما يؤدي إلى عجز هيكلي مستدام في السوق. - تشير التوقعات إلى أن سعر أونصة الفضة قد يصل إلى 100 دولار في 2026، مع توقعات بارتفاعات قوية وتحذيرات من التقلبات وفترات التراجع المؤقتة.

يشهد سعر الفضة ارتفاعاً غير مسبوق منذ عام 2025، مع اختراق الأونصة (الأوقية) عتبة 80 دولاراً العام الماضي وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، لتواصل صعودها سنة 2026، مسجلة 72.6 دولاراً في تداولات اليوم الجمعة، مع مكاسب تزيد على 210% خلال 13 شهراً، وهو من أفضل المعادن أداء في الأسواق العالمية. وبحسب تقارير اقتصادية حديثة، فإن هذا الارتفاع القوي مستمر في مطلع 2026، مع توقعات بأن يتجاوز سعر الفضة 100 دولار في حال استمرار العوامل الداعمة.

لكن ما هي استخدامات الفضة وأسباب ارتفاعها وتوقعات أسعارها لهذا العام؟

تجدر الإشارة أولاً إلى أن الذي يميّز الفضة عن الذهب في موجة الانتعاش الجديدة أنه رغم ارتفاع الذهب أيضاً في السنوات الأخيرة باعتباره ملاذاً آمناً، إلا أنّ الفرق الأساسي بينهما هو أنّ الذهب غالباً ما يُستخدم تحوّطاً ضد التضخم والمخاطر المالية، بينما تتمتع الفضة بدور مزدوج، فهي معدن ثمين ومعدن صناعي أساسي، ما يجعلها أكثر حساسية لتغيرات الطلب العالمي في الصناعة والتحوّل التقني، وذلك بحسب تحليل لصحيفة "ذا بزنس تايمز" السنغافورية، الثلاثاء الفائت.

استخدامات الفضة

وليست الفضة مجرّد معدن ثمين، إنما هي معدن حيوي في العديد من التطبيقات الحديثة، منها:

الطاقة الشمسية: تُستخدم في تصنيع الخلايا الكهروضوئية في الألواح الشمسية بفضل قدرتها العالية على التوصيل الكهربائي، وهو ما يجعلها مكوناً رئيسياً لطاقة المستقبل، بحسب "ناسداك".

المركبات الكهربائية: تُستعمل الفضة في المكونات الكهربائية والإلكترونية للسيارات الكهربائية، وفي بطاريات الجيل الجديد، ما يزيد الطلب عليها مع توسّع سوق المركبات الكهربائية العالمي، وفقاً لتقرير "مينت".

الإلكترونيات وبيانات الذكاء الاصطناعي: تُستخدم الفضة في الدوائر التوصيلية وأشباه الموصلات وأجهزة الحوسبة التي تتطلّب أداء عالياً في الطاقة الكهربائية، بحسب "ناسداك".

التطبيقات الطبية والتعقيم: تستفيد الصناعة الطبية من خواص الفضة المضادة للبكتيريا في المستلزمات الطبية والطلاءات الواقية، حسب تقرير أوردته منصة التداول والاستثمار الإلكترونية المدرجة في بورصة لندن "آي جي" (IG) في 17 مارس/ آذار 2025.

أسباب صعود سعر الفضة

ثمة عوامل تتضافر في ما بينها لتجعل الفضة تتخذ منحى صعودياً غير مسبوق:

1 - الطلب الصناعي القوي والمتنامي

تُستخدم الفضة في قطاعات صناعية حيوية كثيرة، وهو ما جعل الطلب عليها يتجاوز الطلب التقليدي عليها بوصفها معدناً ثميناً. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن ما بين 55 و60% من إجمالي الطلب العالمي يأتي من الصناعة، خصوصاً في مجالات الطاقة الشمسية (الخلايا الكهروضوئية) والمركبات الكهربائية والإلكترونيات والاتصالات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وهذا الاستخدام الواسع هو أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار، بحسب تقرير أوردته مجلة الأعمال الهندية المعروفة "مينت" (Mint) في ديسمبر/كانون الأول الفائت.

وفي تقرير آخر، ذكرت مصادر اقتصادية أن الطلب الصناعي المتصاعد في هذه القطاعات دفع المعدن الأبيض اللامع إلى مستويات قياسية، خاصة مع زيادة التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، وفقاً لما أوردته منصة "بارونز" (Barron’s) الأميركية المتخصصة في الأخبار المالية والاستثمارية والتحاليل الاقتصادية الشهر الماضي.

2 - نقص المعروض المزمن

وقد أشارت تحليلات سوق المعادن إلى أن سوق الفضة يعاني من عجز مستمر في المعروض لسنوات، حيث تجاوز الطلب الإنتاج الفعلي من المناجم والتدوير، ما خلق عجزاً هيكلياً مستداماً. وهذا النقص في الإمداد يدفع الأسعار نحو الأعلى أكثر مع تراكم الطلب الصناعي والاستثماري، بحسب تقرير نشره الموقع الإخباري والتحليلي الصيني "ميتال" (Metal) في أغسطس/ آب المنصرم.

3 – توقعات خفض الفائدة الأميركية

ساهمت التوقعات بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة خلال 2026، في زيادة جاذبية الفضة باعتبارها أصلاً غير مُدرّ للعائد، ما زاد الطلب عليها تحوّطاً مقابل تراجع كلفة الفرصة البديلة للأصول الأخرى، حسبما أفادت به وكالة رويترز في الخامس من الشهر الجاري.

4 - العوامل الجيوسياسية والمضاربة

تشير التحركات في الأسواق إلى أن التوترات الدولية وزيادة حالة عدم اليقين تجعل المستثمرين يتجهون للفضة باعتبارها تحوّطاً وملاذاً آمناً، وهو ما دفع المزيد من رؤوس الأموال إلى الاستثمار في الفضة، بحسب ما أوردته صحيفة ذا غارديان البريطانية آخر الشهر الفائت.

توقعات أسعار الفضة خلال 2026

يتوقع بعض المحللين أن يناهز سعر أونصة الفضة 100 دولار خلال عام 2026 إذا ما استمر العجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي، وفقاً لتحليل أوردته "ذي إيكونوميك تايمز" (The Economic Times) الاقتصادية الهندية في أواخر الشهر الفائت. وثمة تقارير اقتصادية حديثة تشير إلى أن الطلب الصناعي المرتفع، خصوصاً في القطاعات التقنية والطاقة المتجددة، سيواصل دعم الأسعار على المديين القريب والبعيد، وفقاً لما أورد موقع "ناسداك" (Nasdaq) في منتصف الشهر الماضي. أما أبرز التوقعات عالمياً، فأبرزها:

أ - بنك أوف أميركا (BoA): بحسب تقرير نشره محللو المصرف، الثلاثاء الماضي، يرى البنك أن الفضة قد تشهد ارتفاعات قوية للغاية خلال عام 2026، مع سيناريوهات متعددة تراوح بين 65 دولاراً وحتى 135–309 دولارات للأونصة. وهذا التوقع يعتمد على دور هذا المعدن بصفة تحوّط مالي ودعم صناعي قوي، مثل الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، إضافة إلى عجز هيكلي مستمر في السوق، كما أشار كبير باحثي المعادن في البنك مايكل ويدمر.

ب – وول إنسفتور: تتوقع منصة "وول إنفستور" (WalletInvestor) أن يظل سعر الفضة مرتفعاً خلال عام 2026 بنهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، عند نحو 94.81 دولاراً للأونصة، على أن يستمر الاتجاه الصعودي حتى منتصف 2027، حيث يراوح السعر بين 95–97 دولاراً تقريباً، استناداً إلى حركة الأسعار الشهرية المتوقعة.

ج – إي سي بي فايننشال غروب: توقعت شركة الخدمات المالية الدولية (EBC Financial Group) في تقرير صادر عنها أمس الخميس، إمكانية أن يبلغ سعر الفضة 100 دولار للأونصة خلال 2026، مشيراً إلى أن وصول السعر إلى هذا المستوى يتطلب تزاوجاً بين عدة عوامل، مثل خفض أسعار الفائدة وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وضيق السوق المادي واستمرار تدفقات الاستثمار. لكن التقرير حذر أيضاً من التقلبات وفترات التراجع المؤقتة.

د – إتش إس بي سي: في تقرير له الأسبوع الماضي، رفع HSBC توقعاته لأسعار الفضة لسنة 2026، مشيراً إلى أنه مع استمرار ضيق السوق الحقيقي والطلب الاستثماري القوي وضعف الدولار والتوترات الجيوسياسية، فإن الفضة أمام مستويات أعلى من تقديرات سابقة. وهو يعتقد أن دعم الذهب والطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً أيضاً يعززان الفضة في المدى القريب.