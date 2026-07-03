الفاو: الغذاء يرخص عالمياً بعد القفزة التي سببتها الحرب الإيرانية

- شهدت أسعار الغذاء العالمية انخفاضًا طفيفًا في يونيو/حزيران، حيث تراجعت أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان، بينما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية واللحوم. بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 130.3 نقطة، منخفضًا عن 130.8 نقطة في مايو/أيار. - انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 3.5% نتيجة لضغوط على أسعار القمح وتوقعات وفرة الإمدادات، بينما ارتفع مؤشر الفاو للأرز بنسبة 3.2% بسبب الطلب الآسيوي القوي. - ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 0.4% والزيوت النباتية بنسبة 3.8%، مع توقعات بوصول إنتاج الحبوب العالمي في 2026 إلى 2.983 مليار طن.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل طفيف في يونيو/حزيران، حيث فاق تراجع أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان الزيادةَ في أسعار الزيوت النباتية واللحوم.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، 130.3 نقطة في يونيو/حزيران، بانخفاض عن 130.8 نقطة في مايو/أيار. وكان المؤشر قد تراجع بالفعل في مايو/أيار عن أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، سُجّل في إبريل/نيسان حين أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية.

وأوضحت الفاو أن قراءة يونيو/حزيران جاءت أعلى بنسبة 1.7% عن مستواها قبل عام، لكنها أقل بنسبة 18.7% من الذروة المسجلة في مارس/آذار 2022 عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وانخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 3.5% مقارنة بشهر مايو/أيار، إذ تعرضت أسعار القمح لضغوط بفعل التقدم السريع في الحصاد وتوقعات وفرة الإمدادات في منطقة البحر الأسود، بينما تراجعت أسعار الذرة بسبب توقعات وفرة الإمدادات من أميركا الجنوبية وانخفاض أسعار النفط الخام. في المقابل، ارتفع مؤشر الفاو للأرز بنسبة 3.2%، مدعوما بالطلب الآسيوي القوي على أرز إنديكا.

كذلك انخفضت أسعار السكر بنسبة 5.7%، بعدما شجع تراجع أسعار الإيثانول في البرازيل المصانع على توجيه كميات أكبر من قصب السكر نحو الإنتاج، وإن كانت المخاوف من التأثير المحتمل لظاهرة النينيو على الإنتاج في الهند وتايلاند قد حدّت من حجم الانخفاض الإجمالي. وتراجعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.5%، متأثرة بزيادة المعروض.

اقتصاد دولي الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية للشهر الخامس

في المقابل، ارتفع مؤشر الفاو للحوم بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، ليسجل مستوى قياسيا جديدا، مدفوعا بأسعار الدواجن في ظل طلب عالمي قوي. كما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.8%، مدفوعة بزيادة أسعار زيت النخيل وزيت اللفت (الكانولا)، لأسباب من بينها الطلب على وقود الديزل الحيوي.

وفي تقرير منفصل، توقعت الفاو أن يصل إنتاج الحبوب العالمي في عام 2026 إلى 2.983 مليار طن، وهو رقم لم يتغير كثيرا عن تقديراتها الشهرية السابقة. ويأتي هذا التقدير أقل بنسبة 1.9% من ذروة عام 2025، لكنه يظل ثاني أعلى رقم مسجل على الإطلاق.

تأتي بيانات يونيو/حزيران استمرارا لتذبذب شهدته أسواق الغذاء العالمية منذ مطلع 2026؛ فبعدما قفز المؤشر في إبريل/نيسان إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2023 مسجلاً 130.7 نقطة بارتفاع 1.6% عن مارس/آذار، مدفوعاً أساساً بارتفاع مؤشر الزيوت النباتية 5.9% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 2022 على خلفية اضطرابات مرتبطة بالحرب مع إيران وتداعياتها على أسواق الطاقة والشحن عبر مضيق هرمز، بدأ المؤشر مساراً تصحيحياً تدريجياً.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، 130.3 نقطة في يونيو/حزيران، بانخفاض عن 130.8 نقطة في مايو/أيار. وأوضحت الفاو أن قراءة يونيو جاءت أعلى بنسبة 1.7% عن مستواها قبل عام، لكنها أقل بنسبة 18.7% من الذروة المسجلة في مارس/آذار 2022 عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وانخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 3.5% مقارنة بشهر مايو/أيار، إذ تعرضت أسعار القمح لضغوط بفعل التقدم السريع في الحصاد وتوقعات وفرة الإمدادات في منطقة البحر الأسود، بينما تراجعت أسعار الذرة بسبب توقعات وفرة الإمدادات من أميركا الجنوبية وانخفاض أسعار النفط الخام.

(رويترز، العربي الجديد)