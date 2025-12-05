الفاو: استمرار التراجع في أسعار الغذاء عالمياً باستثناء الحبوب

- كشف تقرير الفاو عن تراجع أسعار السلع الغذائية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، باستثناء الحبوب التي ارتفعت بنسبة 1.8% مقارنة بأكتوبر، رغم وفرة الإمدادات العالمية وتوقعات الحصاد الجيد في الأرجنتين وأستراليا. - انخفضت أسعار السكر والزيوت واللحوم عالميًا، حيث تراجعت أسعار السكر بنسبة 5.9% والزيوت النباتية بنسبة 2.6%، بينما انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0.8%، مما يعكس وفرة الإمدادات العالمية. - رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2025 إلى 3.003 مليارات طن متري، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب التوترات في منطقة البحر الأسود وتأثيرها على مسارات الشحن.

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الجمعة، عن تراجع أسعار السلع الغذائية العالمية، باستثناء الحبوب، للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وسجل مؤشر أسعار الغذاء الذي تضعه المنظمة الدولية، ويضم سلةً من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، انخفاضاً من 126.6 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 125.1 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني. كذلك كشف المؤشر عن انخفاض أسعار السلع على أساس سنوي بلغ 2.1%، كما يتضح من القراءة تراجع أسعار الغذاء عن ذروتها التي وصلت إليها في مارس/ آذار من عام 2022، وعقب الغزو الروسي إلى أوكرانيا بنسبة 21.9%.

مؤشر أسعار الحبوب

ورغم التراجع الذي سجّلته أسعار معظم السلع التي يتألّف منها المؤشر، فقد بقيت أسعار الحبوب هي الاستثناء، إذ سجّلت ارتفاعاً في نوفمبر بنسبة 1.8% عن أسعار أكتوبر، لكنها تظل رغم ذلك أقل بنسبة 5.3% عن مستواها قبل عام.

وقالت الفاو إنه "ورغم وفرة الإمدادات العالمية وتوقعات الحصاد الجيد في الأرجنتين وأستراليا، ارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة 2.5% في نوفمبر، وإن كان ذلك من مستويات لم تشهدها السوق منذ النصف الأول من 2020".

كما ذكرت أن صعود الأسعار يعود إلى "تقارير عن اهتمام صيني محتمل بواردات من الولايات المتحدة، واستمرار التوترات في منطقة البحر الأسود، وتوقّعات انخفاض المساحات المزروعة في روسيا".

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع أسعار الذرة دولياً، مدعومةً بارتفاع الطلب على الإمدادات البرازيلية وتعطّل الأعمال الزراعية بسبب الأمطار في الأرجنتين والبرازيل. وزادت أسعار الشعير والذرة البيضاء أيضاً، متأثّرةً بصعود أسعار فول الصويا.

في المقابل، تراجع مؤشر أسعار الأرز بنسبة 1.5% بفعل وفرة محاصيل الموسم الرئيسي في دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية وبقاء الطلب الاستيرادي ضعيفاً.

وفي تقرير منفصل حول إمدادات الحبوب والطلب عليها، رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2025 إلى رقم قياسي يبلغ 3.003 مليارات طن متري، مقارنةً بتوقع سابق بلغ 2.990 مليار طن الشهر الماضي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وقد تجدّدت المخاوف في الأسبوع الماضي من ارتفاع أسعار الحبوب بتأثير التصعيد الذي يستهدف مسارات الشحن في البحر الأسود، حيث تنقل السفن السلع الروسية والأوكرانية من الحبوب وزيوت الطعام إلى بقية دول العالم، خاصة الشرق الأوسط وأفريقيا.

انخفاض أسعار السكر والزيوت واللحوم

وتكشف أرقام الفاو عن انخفاض الأسعار العالمية للسكر بنسبة 5.9، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020 بسبب وفرة الإمدادات العالمية، كما هبط مؤشر منتجات الألبان بنسبة 3.1%، في انخفاض للمرة الخامسة على أساس شهري.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.6% إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، حيث طغى انخفاض أسعار معظم الأنواع، بما في ذلك زيت النخيل، على القوة التي شهدها زيت الصويا.

وانخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0.8% مع تراجع أسعار لحم الخنزير والدواجن، في حين استقرت أسعار لحوم الأبقار مع إلغاء الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات لحم البقر، ما خفّف من وتيرة ارتفاع الأسعار مؤخراً، وفقًا للفاو.