الغلاء يربك وول ستريت ويضغط على الأسهم الأميركية

- تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بسبب انخفاض أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والمخاوف من التضخم، رغم توقف بيع سندات الخزانة وتراجع أسعار النفط. - انخفضت أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث تراجعت عقود خام برنت بنسبة 1.5% وعائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.587%، مع تأجيل ضربة عسكرية ضد إيران. - تواجه الأسواق الأميركية ترقبًا حذرًا بسبب الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، مع انتظار نتائج الشركات الكبرى ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في يناير.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركات الرقائق الإلكترونية واستمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم، رغم توقف موجة بيع سندات الخزانة وتراجع أسعار النفط. وانخفض سهم شركة إنفيديا بنسبة 1% في تداولات ما قبل الافتتاح، متجهاً نحو تسجيل ثالث جلسة تراجع على التوالي، مع ابتعاد المستثمرين عن أسهم أشباه الموصلات مرتفعة التقييم، التي لعبت دوراً رئيسياً في دفع الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي.

كما تكبدت شركات رقائق الذاكرة وتخزين البيانات خسائر بعد المكاسب الكبيرة التي سجلتها خلال الأسابيع الماضية، إذ تراجع سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 1%، وانخفض سهم سيغيت تكنولوجي بنسبة 1.6%، فيما هبط سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 2.3%. وكانت موجة الصعود في وول ستريت قد توقفت الجمعة الماضية، بعدما أثارت عمليات بيع واسعة في أسواق السندات العالمية مخاوف من توجه البنوك المركزية الكبرى إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً، في وقت تساهم فيه الحرب في المنطقة في رفع أسعار النفط، ما يعزز المخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وتراجعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 1.5%، لكنها بقيت فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تأجيل ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران، مع استمرار المفاوضات. وفي المقابل، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.587%، بعد أن سجل، الاثنين، أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2025.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة "إكس تي بي"، إن "معنويات المخاطرة تبدو متباينة، بينما يقيّم المستثمرون كلفة الحرب في المنطقة"، مضيفة أن "هناك شعوراً بالإحباط بسبب استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، وعدم وجود مسار واضح للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب".

وعند الساعة الخامسة وتسع وأربعين دقيقة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت عقود مؤشر داو جونز الآجلة بمقدار 145 نقطة، أو ما يعادل 0.29%، فيما انخفضت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآجلة بمقدار 37 نقطة، أو 0.5%، بينما خسرت عقود مؤشر ناسداك 100 الآجلة نحو 226 نقطة، أو 0.78%.

وقاد مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، خسائر وول ستريت خلال جلسة الاثنين، مع تعرض أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو لضغوط بفعل ارتفاع عوائد السندات، إذ تعتمد تقييمات هذه الشركات بشكل كبير على الأرباح المستقبلية المتوقعة. ويترقب المستثمرون، الأربعاء، صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحثاً عن مؤشرات تتعلق بحجم الدعم داخل اللجنة للتحول نحو سياسة نقدية محايدة والابتعاد عن التوجه التيسيري.

وتسعّر الأسواق احتمالاً يقارب 40% لرفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 0.25% في يناير/كانون الثاني المقبل، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي". وتبقى نتائج الشركات اختباراً رئيسياً للأسواق، إذ من المقرر أن تعلن "إنفيديا"، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، نتائجها المالية الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لأي مؤشرات تؤكد أن الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي قادر على تبرير التقييمات المرتفعة في القطاع.

كما تستعد شركة وول مارت، أكبر شركة تجزئة في العالم، لإعلان نتائجها هذا الأسبوع، والتي قد تقدم مؤشرات أوضح حول قدرة المستهلك الأميركي على التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط التضخم. وفي تداولات ما قبل الافتتاح أيضاً، تراجع سهم شركة الخدمات السحابية أكامي تكنولوجيز بنسبة 3.8%، عقب إعلانها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 2.6 مليار دولار.

والأسواق الأميركية أمام مرحلة من الترقب الحذر، مع استمرار الضغوط الناتجة عن التضخم وارتفاع عوائد السندات والتوترات الجيوسياسية، في وقت يراهن فيه المستثمرون على نتائج الشركات الكبرى ومحاضر الاحتياطي الفيدرالي لتحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)