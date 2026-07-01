العملات المشفرة ترفع أرباح ترامب إلى 1.4 مليار دولار في 2025

- نجاحات ترامب في العملات المشفرة: في عام 2025، حقق ترامب أرباحًا كبيرة من العملات المشفرة، حيث أسس شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" وأطلق عملة "WLFI"، وحقق 636 مليون دولار من اتفاقية ترخيص مع "Celebration Coins"، و197 مليون دولار من بيع أسهم "Stablecoin Holdco". - زيادة ثروة ترامب وتأثيرها: تضاعفت ثروة ترامب ثلاث مرات بين 2024 و2026، لتصل إلى 7.6 مليارات دولار، مع زيادة إيرادات ممتلكاته في الولايات المتحدة ومشاريع عقارية جديدة. - التزامات وديون ترامب: لديه ديون عقارية تزيد عن 50 مليون دولار وخط ائتمان جديد بنفس القيمة، وتلقى تذاكر رياضية بقيمة 120 ألف دولار، بينما سددت "أنقذوا أميركا" معظم رسوم المحاماة.

أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في آخر إفصاحاته المالية السنوية، بتحقيقه أرباحاً لا تقل عن 1.4 مليار دولار في عام 2025 من أعماله في مجال العملات المشفرة وميمكوين. ووفق وثائق كشف عنها المكتب الأميركي لأخلاقيات الحكومة، مساء الثلاثاء، ونشرتها وكالة بلومبيرغ اليوم الأربعاء، فقد حقق ترامب أكثر من 594 مليون دولار من مبيعات شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي شركة متخصصة في العملات المشفرة أنشاها في سبتمبر/ أيلول 2024.

وأصدرت الشركة عملتها المشفرة الخاصة "WLFI"، وشارك في تأسيس الشركة ترامب نفسه وأبناؤه وستيف ويتكوف، أحد كبار الدبلوماسيين في إدارته. ويشغل زاك ويتكوف، نجل المبعوث الخاص، منصب الرئيس التنفيذي للشركة. وتظهر الوثائق الواقعة في أكثر من 900 صفحة، أنّ شركة "CIC Digital LLC"، التابعة لترامب والمتخصصة في العملات المشفرة، حققت دخلاً قدره 636 مليون دولار.

وجاء معظم هذا الدخل على شكل عوائد من اتفاقية ترخيص مع شركة "Celebration Coins"، في شكل عوائد ملكية بموجب اتفاق ترخيص يتعلق بالعملة المشفرة (TRUMP$) التي أطلقت قبل ساعات قليلة من مراسم تنصيبه في يناير/ كانون الثاني 2025. وحقق ترامب أيضاً ما يقارب 197 مليون دولار من بيع أسهم شركة "Stablecoin Holdco"، كذلك احتفظت "CIC Digital" بمحافظ رقمية تحتوي على عملات مشفرة متنوعة بقيمة لا تقلّ عن 60 مليون دولار.

وحصل ترامب وأبناؤه الثلاثة أيضاً عبر شركة "دي تي ماركس ديفي" الوسيطة على 22.5 مليار وحدة إضافية من عملة "WLFI" تبلغ قيمتها الحالية نحو 1.3 مليار دولار. وإلى جانب الإيرادات التي حققها من "وورلد ليبرتي فاينانشال" وعملتها المشفرة، جنى ترامب أيضاً ملايين عدة من الدولارات بفضل أسهم يملكها في شركات مدرجة في البورصة وتنشط في مجال العملات المشفرة مثل منصة "كوين بايس".

العملات المشفرة ترفع ثروة ترامب ثلاث مرات

وتُعد نشاطات ترامب في قطاع العملات المشفرة السبب الرئيسي وراء زيادة ثروته الشخصية ثلاث مرات تقريباً، إذ ارتفعت من 2.3 مليار دولار إلى 6.5 مليارات دولار بين عامي 2024 و2026، وفقاً لمؤشر مجلة فوربس. بينما يرتفع الرقم إلى 7.6 مليارات دولار وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، من 3 مليارات دولار في 2017. كذلك أعلن ترامب أنه حقق دخلاً لا يقلّ عن 26 مليون دولار من مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة في عدد من الدول.

وفي الولايات المتحدة، سجّل ترامب أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في إيرادات الضيافة في منتجعه مارآلاغو بولاية فلوريدا، حيث قفز الدخل بنسبة 55%، من 50.1 مليون دولار إلى 77.5 مليون دولار، مقارنةً ببيانات العام الماضي. وسجّل منتجع ترامب الوطني دورال ميامي، حيث من المُقرّر أن يستضيف الرئيس قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا العام، زيادةً في الإيرادات بنسبة 10%، لتصل إلى 122 مليون دولار.

وشهد نادي ترامب في بالم بيتش ارتفاعاً بنسبة 27% ليصل إلى 36.9 مليون دولار، و25 مليون دولار من نادي الغولف في ولاية فيرجينيا، بينما ارتفع نادي ترامب الدولي للغولف في أبردين باسكتلندا، الذي زاره ترامب لافتتاح ملعب ثانٍ في يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 51%، ليصل إلى 6.7 ملايين دولار. أما فندق وبرج ترامب الدولي في شيكاغو فقد حقق إيرادات فندقية بلغت 38.5 مليون دولار العام الماضي.

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وقيّمت "بلومبيرغ" أكثر من 20 أصلاً من ثروة ترامب بأكثر من 50 مليون دولار، بما في ذلك منتجع مارآلاغو، ومنتجع الغولف الخاص به في تيرنبيري باسكتلندا، وحصته في شركة ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب، المالكة لمنصة تروث سوشال. ويتضمن الإفصاح أكثر من 680 صفحة من المعاملات، بما في ذلك عمليات شراء الأسهم وبيعها، ومنها أسهم "أمازون" و"آبل". وكانت أسهم "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"نتفليكس" و"إكسون موبيل"، من بين الأسهم الأكثر تداولاً في محفظته.

ولا يشمل الملف، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، أياً من الصفقات التي أجراها في الربع الأول من عام 2026، والتي تجاوز عددها 3700 صفقة، وكُشف عنها في مايو/ أيار. ويُظهر الإفصاح مئات العلامات التجارية التي يملكها ترامب في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وفنزويلا وغيرها، بالإضافة إلى ممتلكات زوجته ميلانيا ترامب.

أدرج ترامب في استمارة الإفصاح عدة ديون مستحقة، من بينها حكمان قضائيان صدرا ضده لمصلحة الكاتبة إي. جين كارول في قضية تتعلق بادعاءات اعتداء جنسي. وقد عُلِّق تنفيذ هذه الديون بانتظار نتائج الطعون التي قدّمها ترامب. ولم يذكر ترامب أي ديون مستحقة لمحامين أو مكاتب محاماة ناتجة من قضايا جنائية أو مدنية كان طرفاً فيها. وقد سددت "أنقذوا أميركا"، إحدى لجان العمل السياسي التابعة لقيادة ترامب، معظم هذه الرسوم.

ديون ترامب

وكان لدى ترامب ثلاثة قروض عقارية مستحقة، من بينها قروض عقارية تزيد قيمتها على 50 مليون دولار على برج ترامب، ومنتجع ترامب الوطني دورال ميامي. وتُظهر الوثائق أن ترامب سدد ثلاثة قروض عقارية في عام 2025، من بينها قرض عقاري في مبنى 40 وول ستريت، الذي بلغت قيمته في وقت من الأوقات أكثر من 50 مليون دولار. وحصل على هذا القرض العقاري في عام 2015، وكان معدل الفائدة عليه 3.665%، وفقاً للوثائق.

كذلك أظهر إفصاح ترامب أنه حصل على خط ائتمان جديد بضمان أصوله مع قسم الخدمات المصرفية في شركة تشارلز شواب، بقيمة إجمالية تزيد على 50 مليون دولار. وبحسب الإفصاح، يبلغ معدل الفائدة على خط الائتمان 3.9%. ولم يُدلِ متحدث باسم الشركة المالية بأي تعليق فوري.

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تذاكر رياضية بـ120 ألف دولار

ويظهر الإفصاح أيضاً أنّ ترامب أفاد بتلقيه 10 تذاكر لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم في يوليو/ تموز من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو بقيمة 15 ألف دولار، و10 تذاكر لحضور بطولة أميركا المفتوحة للتنس من الراعي "رولكس" بقيمة 25 ألف دولار، بالإضافة إلى 10 تذاكر لحضور مباراة سوبر بول LIX في نيو أورليانز بقيمة تُقدّر بـ50 ألف دولار. وكشف نائب الرئيس جي دي فانس عن أصول له ولزوجته أوشا فانس تزيد قيمتها على 7 ملايين دولار.