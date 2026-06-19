العملات المشفرة تتراجع وبيتكوين دون 63 ألف دولار

- تراجعت أسعار العملات المشفرة بقيادة بيتكوين، التي انخفضت بنسبة 1.7% لتصل إلى 62835 دولاراً، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.2%، وسط مخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً وتأثيرها على السوق. - شهدت بيتكوين موجة هبوط حادة منذ أكتوبر الماضي، حيث فقدت زخمها تدريجياً مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح، وتراجع التدفقات نحو صناديق بيتكوين الفورية، وتحول رؤوس الأموال نحو أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. - زادت حالة الترقب في الأسواق بعد إلغاء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر على العملات المشفرة الأخرى مثل إيثريوم وإكس آر بي وسولانا، التي سجلت تراجعات ملحوظة.

تراجعت أسعار العملات المشفرة، اليوم الجمعة، بقيادة بيتكوين التي تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، مع ترقب المستثمرين مدى صمود اتفاق التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً. وانخفضت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 1.7% لتتداول عند 62835 دولاراً، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية تقارب 1.2%.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة هبوط حادة شهدتها بيتكوين منذ أكتوبر الماضي، عندما سجلت مستوى قياسياً قرب 124 ألف دولار. ومنذ ذلك الحين، بدأت العملة تفقد زخمها تدريجياً مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية، قبل أن تتسارع الخسائر بفعل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وتراجع التدفقات نحو صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة، وتحول جزء من رؤوس الأموال نحو أصول يراها المستثمرون أوضح من حيث العوائد، مثل أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وخلال الجلسات الأخيرة، تحركت بيتكوين في مسار متقلب، إذ هبطت أولاً تحت ضغط المخاوف الجيوسياسية وارتفاع عوائد الفائدة، قبل أن تستعيد جزءاً محدوداً من خسائرها مع تحسن مؤقت في شهية المخاطرة، ثم عادت إلى الانخفاض مع تجدد الشكوك بشأن المحادثات الأميركية الإيرانية واستمرار الحذر من تشدد السياسة النقدية.

وفقدت العملة الرقمية مكاسب حققتها لفترة وجيزة، بعدما صدرت إشارات متشددة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما قلص شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة. كما تعرضت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة لضغوط بيعية للأسبوع السادس على التوالي، في إشارة إلى استمرار خروج الأموال من هذا النوع من الاستثمارات، وإن كانت وتيرة السحوبات أقل من الأسابيع الماضية. ويرى متعاملون أن جزءاً من رؤوس الأموال يتجه حالياً نحو أسهم الذكاء الاصطناعي التي توفر، من وجهة نظر المستثمرين، آفاق نمو أوضح.

وزادت حالة الترقب في الأسواق بعد إلغاء محادثات كانت مقررة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، رغم توقيع البلدين مذكرة تفاهم من 14 بنداً تهدف إلى إنهاء التوترات وإعادة فتح مضيق هرمز. وامتدت الخسائر إلى بقية العملات المشفرة الرئيسية، إذ تراجعت "إيثريوم" بنحو 2.4% إلى 1693 دولاراً، بينما انخفضت "إكس آر بي" بنسبة 2.3%. كما تراجعت "سولانا" و"كاردانو" و"بي إن بي" بنسب راوحت بين 2% و4%. وتراجعت "دوجكوين" بنحو 1.4%، بينما ارتفعت عملة ترامب الرقمية 0.4%.