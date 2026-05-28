العملات المشفرة: بتكوين في أدنى مستوى منذ 6 أسابيع وإيثريوم تنخفض 4%

- تراجعت بيتكوين بنسبة 2.5% لتصل إلى 73294 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 14 أبريل، بينما هبطت إيثريوم بأكثر من 4% إلى 1970 دولاراً، وسط قلق عالمي بسبب التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران. - تتزايد المخاوف من استمرار التضخم، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتأجيل خفض أسعار الفائدة، رغم الأداء القوي لأسواق الأسهم المدعوم بطفرة الذكاء الاصطناعي. - شهدت صناديق بيتكوين الفورية تدفقات خارجة بنحو 1.5 مليار دولار منذ مايو، مما يعكس حذر المستثمرين تجاه الأصول الرقمية في ظل الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية.

تلقت سوق العملات المشفرة ضربة جديدة، بعدما دفع شن الولايات المتحدة غارات على بندر عباس جنوبي إيران ورد الأخيرة باستهداف قاعدة أميركية المستثمرين إلى الهروب من الأصول عالية المخاطر، لتتهاوى بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع وسط موجة قلق في الأسواق العالمية.

وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن بيتكوين خسرت نحو 2.5% من قيمتها خلال تعاملات الخميس في سنغافورة، لتتراجع إلى 73294 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ 14 إبريل/نيسان الماضي، فيما هبطت "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة، بأكثر من 4% إلى 1970 دولاراً، مسجلة أدنى مستوى لها في نحو شهرين.

واشارت "بلومبيرغ" إلى أن هذا التراجع الحاد يأتي في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على أن تبقي الحرب في المنطقة التضخم مرتفعاً، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة أو حتى العودة إلى رفعها، رغم الأداء القوي الذي تواصل أسواق الأسهم تحقيقه بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وفي إشارة إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية، شهدت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة صافية بنحو 1.5 مليار دولار منذ بداية مايو/أيار، بما يعكس تنامي الحذر في السوق، وفق تحليل "بلومبيرغ".

ونقلت "بلومبيرغ" عن رئيس تداول المشتقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى فالكون إكس (FalconX)، شون ماكنولتي، قوله إن الضغوط الحالية على بيتكوين "تبدو مدفوعة بعوامل اقتصادية كلية أكثر من كونها مرتبطة بقطاع العملات المشفرة نفسه".

وأوضح أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية وقوة الدولار أدّيا إلى تشديد الأوضاع المالية، فيما ساهمت عمليات السحب من صناديق المؤشرات المتداولة وتقارير عن بيع كتلة كبيرة من صندوق "آي شيرز بيتكوين تراست" (iShares Bitcoin Trust)، أكبر صندوق متداول مرتبط ببيتكوين، في زيادة الضغوط على السوق وإضعاف المعنويات.

بدوره، قال المحلل لدى آي جي ماركتس (IG Markets)، توني سيكامور، للوكالة، إن متداولي العملات المشفرة باتوا أكثر حذراً في انتظار مؤشرات واضحة بشأن مسار الأزمة في الشرق الأوسط. وأضاف أنه "مع بدء أسواق الأسهم بإظهار علامات الإرهاق، أصبحت بيتكوين تحت ضغط متزايد، خصوصاً مع تقليص المستثمرين مراكز الشراء المعتمدة على الرافعة المالية بعد كسر مستويات دعم رئيسية في نطاق منتصف 70 ألف دولار". كما أشار إلى أن المخاطر على المدى القريب لا تزال تميل نحو مزيد من الهبوط، في ظل استمرار الضبابية الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية.

(بلومبيرغ، العربي الجديد)