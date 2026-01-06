العقوبات الغربية على روسيا تطاول حملة سندات تطبيق تليغرام

- يواجه "تليغرام" تحديات بسبب العقوبات الغربية على روسيا، مما أدى إلى تجميد سندات بقيمة 500 مليون دولار لمواطنين روس، وتأثير ذلك على خطط الطرح العام الأولي والتحقيقات القانونية في فرنسا. - حقق "تليغرام" أرباحًا لأول مرة، حيث بلغت السيولة النقدية 910 ملايين دولار حتى يونيو 2023، مع زيادة في إيرادات الإعلانات واشتراكات "تليغرام بريميوم"، مستهدفًا إيرادات بقيمة ملياري دولار في 2025. - اكتسب "تليغرام" شهرة بفضل ميزاته التي تركز على الخصوصية وحرية التعبير، مما جعله منصة مقاومة للرقابة، وشهد نمواً كبيراً في الدول التي تفرض قيوداً على الإعلام.

لا يبدو أن تطبيق "تليغرام" الشهير بمنأى عن العقوبات الغربية على روسيا، بالرغم من جهود مالكه ومؤسسه بافيل دفوروف للنأي عن الكرملين، لدرجة التخلي عن الجنسية الروسية، ونقل كل نشاطات التطبيق إلى دبي. وحسب مصادر مالية فإن سندات للتطبيق بقيمة 500 مليون دولار تعود إلى مواطنين روس قد تعرضت للتجميد بفعل العقوبات، فيما يعتزم التطبيق الإدراج في الأسواق المالية في أول طرح عام له، بعد تمكّنه من تحقيق أرباح للمرة الأولى، وأيضاً للتغلب على أزمة المديونية المتفاقمة.

وأطلقت الشركة سلسلة من إصدارات السندات في السنوات الأخيرة، من بينها إصدار بقيمة 1.7 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، بهدف إعادة شراء ديون قائمة. ووفقاً لأشخاص مطّلعين على مناقشات «تليغرام» مع المستثمرين، فقد أعادت الشركة شراء معظم السندات التي تستحق في عام 2026. غير أن الشركة قالت إن سندات قائمة بقيمة 500 مليون دولار جرى تجميدها في مستودع الأوراق المالية المركزي الروسي بسبب العقوبات الغربية، بحسب هؤلاء الأشخاص.

وتسلّط هذه التطورات الضوء على مدى استمرار انكشاف "تليغرام" على رؤوس الأموال الروسية، إذ تعقّد العقوبات عمليات سداد ديونها وفرص إعادة شراء السندات. كما تأتي في وقت يستكشف فيه دوروف إمكانية طرح أولي عام للشركة، غير أن تلك الخطط تأجلت بينما يواجه إجراءات قانونية في فرنسا.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد فرضوا جميعاً تجميداً للأصول وقيوداً أخرى على «مستودع التسوية الوطني» الروسي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، وهو إجراء قد يؤثر في أي مؤسسة غربية لديها حملة سندات روس.

ووفقاً لإفصاحات نصف سنوية للشركة، لم يُكشف عنها سابقاً، بلغت السيولة النقدية وما يعادلها لدى "تليغرام" 910 ملايين دولار حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بـ142 مليون دولار قبل عام.

ووُضع دوروف، الحاصل على الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، قيد التحقيق الرسمي في باريس عام 2024، على خلفية اتهامات تتعلق بفشل التطبيق في التصدي لأنشطة إجرامية، من بينها محتوى إساءة معاملة الأطفال. وقد نفى دوروف ارتكاب أي مخالفات.

ويراقب حملة سندات "تليغرام" القضية الفرنسية من كثب، بحثاً عن مؤشرات على احتمال عرقلة خطط الطرح العام الأولي التي وُضعت قبل بدء الإجراءات القانونية في فرنسا. وتمنح إصدارات السندات الأخيرة المستثمرين خيار شراء أسهم في أي طرح عام مستقبلي بخصم قد يصل إلى 20%.

وكان مالك "تليغرام" المولود في روسيا قد لُقِّب بـ"مارك زوكربيرغ روسيا" بعد مشاركته في تأسيس شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في البلاد «فكونتاكتي» عام 2007. وقال الملياردير إنه غادر روسيا في عام 2014 بعد رفضه تسليم بيانات بعض المستخدمين الأوكرانيين في "فكونتاكتي" إلى جهاز الأمن الروسي، مضيفاً أنه باع حصته في الشركة لكيانات مرتبطة بالكرملين تحت الإكراه.

ويمثل "تليغرام" منافساً حقيقياً لمنافسين مثل "ميتا" ومنصة "إكس"، اللتين توظفان آلاف العاملين، بالرغم من أن عدد موظفي "تليغرام" بدوام كامل 100 موظف. ولم تبدأ الشركة إلا مؤخراً بتحقيق إيرادات كبيرة من مستخدميها البالغ عددهم مليار مستخدم عبر الإعلانات والاشتراكات.

وجاء نحو ثلث إيرادات تليغرام -أي ما يعادل 300 مليون دولار- مما يُعرف باتفاقيات الحصرية. ولم يتسنّ تحديد طبيعة هذه الاتفاقيات، غير أن تقارير سابقة لصحيفة "فاينانشال تايمز" عن أرباح "تليغرام" أشارت إلى ارتباطها بعملة "تون كوين المشفّرة، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتطبيق.

وارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 5% لتصل إلى 125 مليون دولار في النصف الأول من العام، في حين قفزت اشتراكات "تليغرام بريميوم" بنسبة 88% إلى 223 مليون دولار، مقارنة بـ119 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2024، مع زيادة عدد المستخدمين المشتركين المدفوعين.

وأبلغت الشركة حملة السندات بأنها تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المالية للعام بأكمله، بحسب شخصين مطّلعين على الأمر، ما يشير إلى مزيد من النمو في النصف الثاني من عام 2025. وقال أحدهما إن «تليغرام» تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة ملياري دولار في عام 2025.

ورغم تحقيق أرباح تشغيلية تقارب 400 مليون دولار، سجّلت الشركة خسائر صافية في النصف الأول بلغت 222 مليون دولار، مقارنة بصافي ربح قدره 334 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024.

صعود "تليغرام"

وكان دوروف وشقيقه نيكولاي قد أطلقا التطبيق في عام 2013، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الخصوصية والرقابة الحكومية على وسائل الاتصال الرقمية، حيث قدّم "تليغرام" نفسه منذ البداية منصة تركز على حرية التعبير وحماية بيانات المستخدمين.

واكتسب التطبيق شهرة واسعة بفضل ميزاته التي تشمل التشفير، وإمكانية إنشاء قنوات وبث الرسائل إلى أعداد غير محدودة من المتابعين، إضافة إلى المجموعات الضخمة التي يمكن أن تضم مئات الآلاف من المستخدمين. ويُعد "تليغرام" أقل تقييداً من منصات أخرى فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى، وهو ما أسهم في انتشاره السريع، خصوصاً في دول تشهد قيوداً على الإعلام أو حرية الإنترنت.

وشهد "تليغرام" نمواً كبيراً خلال العقد الماضي، ولا سيما بعد فرض قيود أو حظر مؤقت على التطبيق في عدد من الدول، الأمر الذي عزّز صورته منصة مقاومة للرقابة، كما استفاد من موجات انتقال المستخدمين من منصات أخرى، عقب تغييرات في سياسات الخصوصية أو إدارة المحتوى.