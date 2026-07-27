"العقلاة" مهنة فرضتها حرب الإبادة في غزة

- يعاني أحمد غوري من تدهور اقتصادي بعد العدوان الإسرائيلي، حيث فقد راتب الجرحى ويعيش في منزل بالإيجار مع أسرته، مما يزيد من صعوبة تغطية تكاليف المعيشة المتزايدة. - لجأ غوري إلى العمل على "العقلاة" كحل مؤقت لتأمين دخل، رغم نقص وسائل النقل وارتفاع تكاليف التشغيل، مما يجعل أي عطل خسارة كبيرة تؤثر على دخله اليومي. - يواجه غوري تحديات صحية ومالية، حيث يعاني من آلام في القدم ويحتاج لعملية جراحية، ويواجه صعوبات في التحويلات المالية بسبب ضعف الإنترنت والقيود.

بعدما تضاءلت فرص العمل في غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي الطويل، ولم يجد أحمد غوري (31 عاماً) من مخيم النصيرات وسط القطاع، ما يوفر له احتياجات أسرته، وجد مؤخراً عملاً على "العقلاة" وهي عربة تجرها مركبة لنقل الركاب في مهنة فرضتها ظروف حرب الإبادة ونقص وسائل النقل وشح الوقود وقطع الغيار.

يعيل غوري أسرة مكونة من ستة أفراد ويعيش في منزل صغير بالإيجار، لكن ارتفاع تكاليف السكن وتضاعف قيمة الإيجارات خلال الفترة الحالية جعلا الاستمرار في دفع الإيجار عبئاً يفوق قدرته المالية.

وعلى مدار سنوات، عاش غوري على أمل عودة راتب الجرحى الذي كان يمثل مصدر دخل أساسياً لعائلته، إلّا أنّ توقفه منذ بداية الحرب أدخله في أزمة مالية متواصلة دفعته إلى البحث عن أي فرصة عمل متاحة رغم إصابته الدائمة في قدمه التي تعرض لها عام 2019 خلال "مسيرات العودة".

وتقدم قصة غوري صورة عن التحولات التي طرأت على الحياة الاقتصادية في غزة خلال الحرب، حيث دفعت الظروف الصعبة الكثير من السكان إلى ابتكار وسائل جديدة للعمل والتنقل وسط نقص حاد في المركبات والوقود والزيوت وقطع الغيار.

وفي هذا المشهد، ظهرت "العقلاة" وسيلةَ نقلٍ فرضتها الحاجة وأصبحت مصدراً للدخل بالنسبة لبعض الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارات محدودة لتأمين احتياجات أسرهم.

وجع المعيشة

يقول غوري إن راتب الجرحى كان يوفر لعائلته الحد الأدنى من متطلبات الحياة ويساعده على تأمين الطعام ودفع إيجار المنزل وتغطية المصاريف الأساسية، لكن انقطاعه أدى إلى تراكم الالتزامات المالية والديون في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع والخدمات وتراجعت القدرة الشرائية للأسر.

ويضيف: "ظروفي الاقتصادية أصبحت أكثر صعوبة مع استمرار الحرب وما رافقها من نزوح متكرر، تجربة النزوح أثقلت كاهلي نفسياً ومادياً وانعكست أيضاً على أطفالي الذين عاشوا ظروفاً قاسية بسبب الجوع والحرب خلال الفترة الماضية".

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وبينما كان ينتظر عودة راتبه، أملاً في استعادة مصدر دخل ثابت لعائلته، مرت سنوات من دون تحسن في وضعه المالي الأمر الذي دفعه إلى البحث عن عمل يستطيع من خلاله توفير احتياجات أسرته.

وجد غوري فرصة للعمل على "العقلاة"، لكنه دخل هذا العمل بجسد يحمل إصابة قديمة وآلاماً مستمرة. فقد تعرض لإصابة في قدمه عام 2019 خلال "مسيرات العودة" وأدت إلى إعاقة دائمة تؤثر على قدرته على الوقوف والحركة لفترات طويلة. ويحتاج، بحسب حديثه، إلى إجراء عملية جراحية خارج القطاع، ولديه تحويلة طبية إلا أن إغلاق المعبر يحول دون تمكنه من السفر لتلقي العلاج. ورغم ذلك، يضطر إلى الوقوف والعمل لساعات طويلة.

العقلاة مهنة فرضتها الحرب

بالنسبة لغوري، جاء العمل على "العقلاة" نتيجة مباشرة للظروف الاقتصادية التي فرضتها الحرب. ومع النقص الكبير في المركبات وصعوبة الحصول على الوقود وقطع الغيار ظهرت وسائل نقل جديدة تعتمد على إمكانات محدودة لتلبية احتياجات السكان.

ويرى أن "العقلاة" وسيلة نقل صعبة وتفتقر إلى كثير من متطلبات الراحة والأمان، لكنها أصبحت خياراً متاحاً في ظل غياب البدائل. ويلفت إلى أن نقص المركبات وقطع الغيار والإطارات والزيوت والوقود جعل تشغيل وسائل النقل الموجودة تحدياً يومياً، خصوصاً مع القيود المفروضة على إدخال العديد من المستلزمات الضرورية إلى قطاع غزة.

ويشير غوري إلى أن الحصول على زيت للمركبة أصبح مشكلة بحد ذاته، موضحاً أن سعر اللتر الواحد ارتفع من نحو 10 شواكل (الدولار= 3.06 شواكل) في السابق إلى نحو 3000 شيكل حالياً.

كما تشكل الأعطال المتعلقة بالإطارات عبئاً إضافياً إذ يمكن أن يتجاوز سعر الإطار الواحد 10 آلاف شيكل، الأمر الذي يجعل أي عطل مفاجئ خسارة كبيرة بالنسبة لعامل يعتمد على المركبة في تأمين دخله اليومي. ويضيف: "أحياناً تتوقف العربة بسبب عدم توفر الزيت وأحياناً بسبب عطل في الإطار، نحن نعمل بصعوبة كبيرة وكل عطل يعني توقف العمل وتوقف الدخل".

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وتتجاوز الصعوبات التي يمر بها أحمد حدود المركبة والوقود، إذ تواجهه أيضاً مشكلات مرتبطة بالتحويلات المالية والحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية (يحصّل أجره بهذه الطريقة أحياناً). ويقول إن بعض المحافظ الإلكترونية تتوقف عن إجراء التحويلات عند الوصول إلى مبلغ معين إلى جانب الصعوبات المرتبطة بضعف الإنترنت والاتصالات وهي عوامل تعيق إتمام المعاملات المالية اليومية. وفي اقتصاد يعيش تحت ضغط الحرب، تصبح عملية تحويل الأموال أو تحصيل أجرة الركاب جزءاً من سلسلة طويلة من التحديات التي تؤثر في استمرار العمل.

ألم يومي

يفرض العمل على "العقلاة" جهداً بدنياً كبيراً على أحمد، خصوصاً مع إصابته في قدمه وحاجته إلى عملية جراحية. ويقول إن الوقوف لفترات طويلة يزيد الألم في قدمه المصابة، لكنه يواصل العمل لأن دخله يمثل مصدر رزق أسرته.

كما يشعر بالقلق من المخاطر المرتبطة بوسيلة النقل التي يعمل عليها في ظل افتقارها إلى وسائل الحماية والأمان الكافية.

ويقول: "العمل على العقلاة متعب جداً وهي لا تحتوي على وسائل حماية وأمان، كثيراً ما أخاف من حدوث أمر طارئ لي أو لأحد الركاب، لذلك أبقى منتبهاً طوال الطريق".

وتعكس تجربة أحمد جانباً من التحولات التي طرأت على سوق العمل والنشاط الاقتصادي في قطاع غزة خلال الحرب، إذ دفعت الظروف الاستثنائية السكان إلى البحث عن مصادر دخل جديدة واستخدام وسائل نقل غير تقليدية والتكيف مع نقص الوقود وارتفاع أسعار السلع. وفي هذا الواقع، يواجه العامل مجموعة متشابكة من التحديات، تشمل تكاليف تشغيل المركبة ونقص مستلزمات الصيانة ومشكلات التحويلات المالية وارتفاع أسعار السلع والإيجارات إلى جانب مسؤولية إعالة الأسرة.