العزلة المالية وسوق الظل.. كيف يتعايش الروس مع انقطاع "سويفت"؟

- تواجه سفيتلانا، مبرمجة في موسكو، صعوبات في استلام الأموال من عملائها في أوروبا وأمريكا بسبب العقوبات، مما يضطرها لرفض عروض عمل جديدة. - الروس يبحثون عن وسطاء لتسهيل التحويلات الدولية، لكنهم يواجهون شبكات احتيال تدعي قدرتها على فتح حسابات بنكية في دول مجاورة، مما يكشف استغلال الوسطاء للفجوة بين التحويلات المحلية والدولية. - أطلق البنك المركزي الروسي نظام "إس بي إف إس" كبديل محلي لنظام "سويفت"، لكن التحديات التقنية تدفع الأفراد نحو حلول غير رسمية محفوفة بالمخاطر.

في شقتها المتواضعة في ضواحي موسكو، تجلس سفيتلانا، التي تعمل مبرمجة كمبيوتر، أمام شاشتين مضيئتين. على إحداهما، أكواد برمجية لمشروع تكمله لأحد العملاء. على الأخرى، نوافذ متصفح مفتوحة على صفحات بنوك وخدمات تحويل، جميعها تظهر نفس الرسالة "تعذر إتمام العملية".

تقول سفيتلانا، لـ"العربي الجديد": "قبل العقوبات على التحويلات الدولية، كان 70% من دخلي يأتي من عملاء في أوروبا وأميركا، المقابل المالي كان أفضل بكثير". وتضيف متحسرة: "اليوم، أرفض عروض عمل جديدة من دول غربية مختلفة. ليس لأنني لا أستطيع إنجاز العمل، بل لأنني لا أملك طريقة آمنة لاستلام المال" وتوضح: "حاولت السفر إلى خارج روسيا منذ بداية الحرب مثل ما فعل الكثير من أصدقائي، ولكن لم أستطع البعد عن عائلتي، روسيا كل شيء بالنسبة لي، كل شيء، ولا يمكنني المغادرة".

لجأت سفيتلانا، مثل كثيرين غيرها، إلى الإنترنت بحثاً عن حل. تقول: "تواصلت مع وكالة تدعي قدرتها على فتح حساب بنكي عن بعد مقابل 25 ألف روبل روسي. طلبوا مني نسخة من جواز سفري الداخلي قبل البدء، لكنني ترددت. كيف أضمن أن بياناتي لن تستخدم في شيء آخر أو تكون مجرد عملية احتيال".

رحلة البحث عن الوسطاء لتسهيل التحويلات الدولية للروس وغيرهم، قادنا إلى متاهة الوسطاء السريين. وقد تواصلنا مع شركة تزعم قدرتها على تيسير التحويلات، فقد ادعى من تحدثنا إليه قدرته على فتح حساب في بنك من بنوك الدول المجاورة لروسيا مع تقديم بطاقة فيزا مرتبطة به، عن بعد وخلال أيام. وعندما طلبنا اسم أحد البنوك للتحقق، تردد قبل أن يقدم المعلومة وبعد إصرار أخبرنا أن من بين هذه البنوك "بنك طاجيكستان الدولي". موضحًا أن السعر: 28,990 روبلا روسيا للباقة (377 دولارا).

لكن تواصلنا المباشر مع بنك طاجيكستان الدولي قلب الطاولة وأظهر زيف هذه المزاعم: "نحن بنك مرخص ونعمل ضمن إطار قانوني"، هذا ما قاله أحد موظفي البنك أثناء مكالمة صوتية طالبا عدم ذكر اسمه. وأكد: "فتح الحساب يتطلب الحضور الشخصي للمقيم في طاجيكستان. أي وعود غير ذلك هي احتيال".

وفي هذا السياق، يأتي قرار البنك المركزي الروسي في 8 ديسمبر/كانون الأول 2025 بإلغاء القيود على تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج للمواطنين الروس وللأفراد من الدول "الصديقة" (والتي تشمل غالبية دول الاتحاد السوفييتي السابق) كخطوة شكلية أكثر منها عملية. فالمشكلة لم تعد في السقف القانوني، بل في توفر المسار التقني الفعال.

يوضح هذا التناقض بأنه بينما يمكن نظرياً إرسال أي مبلغ إلى طاجيكستان أو قيرغيزستان عبر قنوات بنكية مباشرة، فإن إرسال نفس المبلغ إلى دولة في أوروبا شبه مستحيل في الوقت الراهن عبر نفس هذه القنوات، مما يدفع كثيرين نحو حلول غير رسمية ومحفوفة بالمخاطر.

هنا يبرز دور الوسطاء المشبوهين، كما في حالة الشركة التي عرضت فتح حساب في "بنك طاجيكستان الدولي"، والتي نفى البنك أي علاقة رسمية بها. هذه الشبكات تستغل بالضبط الفجوة بين القدرة على التحويل داخل النطاق الجغرافي المسموح نسبياً، والحاجة للتحويل خارج هذا النطاق إلى الدول التي تشكل فيها العقوبات حاجزاً حقيقياً.

وقد مثل فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت" في عام 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا ، واحدا من أكثر الإجراءات العقابية الغربية التي كان لها التأثير الأكثر سلبية على الاقتصاد الروسي.

وفي محاولة لمواجهة عواقب هذا الانفصال استحدث البنك المركزي الروسي نظاما بديلا خاصا لحماية القطاع المصرفي وحل مشكلة التحويلات من وإلى الخارج باسم مختصر "إس بي إف إس" (SPFS).

وتم تشغيل النسخة الروسية من "سويفت" لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2014 كقناة بين البنوك لنقل الرسائل الإلكترونية حول المعاملات المالية، في محاولة لتأمين نظام للخدمات المالية يضمن نقل الرسائل المالية دون انقطاع.