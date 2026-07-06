- أبرمت الحكومة العراقية اتفاقاً مع شركة هاليبرتون لإدارة حقلي بن عمر والسندباد لزيادة الإنتاج النفطي والغازي، ضمن استراتيجية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة. - من المتوقع زيادة إنتاج حقل بن عمر إلى 150 ألف برميل يومياً و300 مليون قدم مكعبة من الغاز، وحقل السندباد إلى 100 ألف برميل يومياً و260 مليون قدم مكعبة من الغاز، مما يعزز مرونة قطاع الطاقة العراقي. - تسعى وزارة النفط لتطوير الحقول بالتعاون مع شركات أميركية كبرى، وتهدف لرفع إنتاج النفط إلى سبعة ملايين برميل يومياً بحلول 2028، مع تعزيز قدرات مصافي التكرير.

أبرمت الحكومة العراقية، الأحد، اتفاقاً مع شركة هاليبرتون الأميركية العملاقة لخدمات النفط، لإدارة حقلين في جنوب البلاد، في إطار سعي بغداد لزيادة الإنتاج. وكشف وزير النفط العراقي باسم محمد خضير عن أن شركة نفط البصرة وقّعت عقد الإدارة المشتركة لحقلي بن عمر والسندباد النفطيين مع شركة هاليبرتون الأميركية.

وجاء في بيان لوزارة النفط: "وقّعت شركة نفط البصرة، الأحد، عقد الإدارة المشتركة لحقلي بن عمر والسندباد مع شركة هاليبرتون". وقال الوزير خضير، في بيان صحافي، إن توقيع العقد مع شركة هاليبرتون الأميركية يأتي تنفيذاً لخطط الوزارة واستراتيجيتها لزيادة الطاقات الإنتاجية على مستوى النفط والغاز، ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة العراقية للاستثمار في مجال الطاقة. وأوضح أن الاتفاق يأتي أيضاً في إطار خطط حكومة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي الرامية إلى زيادة تلك الطاقات الإنتاجية.

وأفاد العبادي، الذي حضر التوقيع، بأن حقل بن عمر سيشهد زيادة في الإنتاج خلال السنوات الخمس القادمة تصل إلى 150 ألف برميل يومياً، فضلاً عن إنتاج 300 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز المصاحب. وأشار إلى أن معدلات الإنتاج في حقل السندباد ستشهد تطوراً بمعدل يتراوح بين 80 و100 ألف برميل يومياً، وزيادة في معدل إنتاج الغاز المصاحب بكميات تتراوح بين 240 و260 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ما سيوفر مرونة كبيرة في توفير الغاز لقطاع الطاقة في البلاد.

ويأتي توقيع العقد مع اقتراب زيارة رئيس الوزراء الزيدي إلى واشنطن، المرتقبة في وقت لاحق من تموز/ يوليو، بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويسعى الزيدي، الذي نالت حكومته ثقة البرلمان العراقي في أيار/ مايو، إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأميركية، في ظل حاجة بغداد إلى زيادة صادراتها النفطية وإنعاش اقتصادها، خصوصاً بعد خسائر الإيرادات نتيجة توقف صادرات النفط خلال الحرب في المنطقة.

ويأتي الاتفاق عقب مطالبة العراق منظمة "أوبك" برفع مستويات إنتاجه من النفط، خصوصاً بعد الحرب في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية على البلاد. وتوفّر صادرات النفط نحو 90% من إيرادات العراق.

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من جهته، كان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي قد صرّح بأن الوزارة تعتزم تنفيذ خطة لتطوير مجموعة من الحقول النفطية بالتعاون مع عدد من الشركات النفطية الأميركية. وقال الركابي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية، إن خطط الوزارة المستقبلية تتضمن تطوير مجموعة من الحقول النفطية والرقع الاستكشافية بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، أبرزها شيفرون وإكسون موبيل وهاليبرتون، في إطار مساعي الوزارة لتنمية الإنتاج الوطني واستثمار الإمكانات المتاحة.

وذكر أن حقل حمرين النفطي يمضي حالياً نحو إجراءات الإحالة إلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة، بهدف إعداد دراسات فنية متكاملة لتأكيد إمكاناته وتحديد مسارات تطويره المستقبلية. كما أشار إلى أن الأنظار تتجه نحو البئر الاستكشافية في حقل كفري، الواقع شمال شرقي محافظة صلاح الدين، إذ ستشكل نتائجها الأولية الأساس لتقييم القدرة الإنتاجية، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التطوير التي من شأنها رفد الاحتياطيات النفطية المؤكدة للبلاد بنحو 600 مليون برميل من النفط الخام.

وأوضح الركابي أن لدى الوزارة برامج تنفيذية لتوسعة مصافي التكرير الصغيرة المنتشرة في البلاد، إلى جانب إضافة وحدات تكميلية حديثة للمصافي الكبيرة، بهدف رفع كفاءة العمليات التكريرية، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية لقطاعي الاستخراج والتوزيع لتلبية الحاجة المحلية.

وتُبدي الحكومة العراقية رغبتها في رفع مستويات إنتاج النفط الخام في البلاد إلى سبعة ملايين برميل يومياً بالتدريج، بالاستعانة بكبريات الشركات النفطية الأميركية، ورفع قدرات مصافي التكرير لتتجاوز مليوناً و250 ألف برميل يومياً في عام 2028. يُذكر أن مسؤولَين أفادا بأن إجمالي صادرات العراق من النفط في يونيو/ حزيران بلغ نحو 24.5 مليون برميل.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز)