العراق يقر مشروعات لخطوط أنابيب لتصدير النفط عبر تركيا وسورية

- وافق مجلس الوزراء العراقي على توقيع "اتفاقية مبادئ" مع كونسورتيوم يضم شركات أميركية وقطرية لدراسة مشاريع استراتيجية لخطوط أنابيب تصدير النفط، دون التزامات مالية على وزارة النفط العراقية. - زار وفد عراقي أنقرة لبحث مستقبل اتفاق خط أنابيب النفط مع تركيا، واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات وتوقيع بروتوكول يضمن استمرار صادرات النفط، بما في ذلك خام إقليم كردستان. - يسعى العراق لزيادة إنتاجه النفطي إلى 7 ملايين برميل يومياً، مع خطط لتوسيع طاقته الإنتاجية بما يتجاوز حصته في "أوبك"، حيث شكلت إيرادات النفط 88% من إيرادات الحكومة العام الماضي.

وافق مجلس الوزراء العراقي على قيام شركة نفط البصرة بتوقيع "اتفاقية مبادئ"، أو اتفاق أولي، واتفاقية سرية وعدم إفشاء معلومات مع كونسورتيوم يضم شركتي كابيتال تي. آي. وشيفرون الأميركيتين وشركة يو. سي. سي. القطرية (UCC Holding) لدراسة مشاريع استراتيجية لخطوط أنابيب تصدير للنفط. وسيقوم الكونسورتيوم بإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية لمقارنة المسارات المقترحة، بما في ذلك مسار البصرة-حديثة-كركوك-جيهان ومسار البصرة-حديثة-بانياس.

وأشار مجلس الوزراء العراقي، في بيان، إلى أن هذه الاتفاقيات ستكون من دون أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط العراقية. كما فوض مجلس الوزراء شركة نفط البصرة لتوقيع عقد خدمات استشارية مع شركة كيه. بي. آر. بشأن مشروع خط أنابيب النفط بين البصرة وحديثة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية أول من أمس الجمعة إن وفداً عراقياً زار أنقرة لبحث مستقبل اتفاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا وسبل التعاون في قطاع الطاقة، مؤكدة أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية والقانونية المتعلقة بصادرات النفط. وأضافت أن العراق وتركيا يعتزمان توقيع بروتوكول تنفيذي يضمن استمرار صادرات النفط العراقية، بما في ذلك خام إقليم كردستان العراق. وأوضحت أن البروتوكول سيمثل خطوة انتقالية تمهد لإبرام اتفاق جديد خلال عام من انتهاء سريان الاتفاق الحالي. كما تم عقد اجتماع مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار لبحث آليات تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ومناقشة السبل الكفيلة بضمان استمرارية تصدير النفط العراقي عبر جيهان التركي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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كما بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الخميس الماضي، مع وفد وزاري أردني، برئاسة يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين، عدد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المضي بتنفيذ مشروع أنبوب النفط البصرة- العقبة. وكان العراق، العضو المؤسس في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، يصدّر قبل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما معدّله 3.5 ملايين برميل يومياً من النفط، معظمها عبر مضيق هرمز. ومع امتلاء خزانات النفط، اضطرّ العراق إلى وقف الإنتاج في معظم حقوله واللجوء إلى التصدير بكميات محدودة عبر سورية وتركيا.

وتستهدف خطط العراق على المدى البعيد توسيع طاقته الإنتاجية لتتخطى بمراحل مستويات حصته الراهنة في "أوبك". وأفاد ثلاثة مسؤولين في القطاع النفطي في تصريحات سابقة لوكالة رويترز، بأن البلاد تسعى إلى بلوغ إنتاج 7 ملايين برميل يومياً في السنوات المقبلة. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن العراق لديه القدرة على إنتاج 4.9 ملايين برميل يومياً، ويمكنه بلوغ هذا المستوى خلال 90 يوماً، مقارنة بحصته في أوبك ليوليو/ تموز البالغة 4.378 ملايين برميل يومياً. وتظهر بيانات البنك الدولي إن إيرادات النفط شكلت نحو 88% من إيرادات الحكومة العام الماضي.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)