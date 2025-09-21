- افتتح العراق أول محطة للطاقة الشمسية في كربلاء لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تنتج حاليًا 22 ميغاوات ومن المتوقع أن تصل إلى 75 ميغاوات قريبًا، مع خطط لزيادة الألواح الشمسية إلى 500 ألف بطاقة 525 ميغاوات. - المشروع يساهم في استقرار شبكة الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع العمل على مشروع "شمس البصرة" لتوليد ألف ميغاوات. - يمثل المشروع نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، حيث يقلل الانقطاعات وتكاليف الإنتاج ويوفر فرص عمل، مما يعزز التنمية المستدامة ويحمي البيئة.

افتتح العراق، اليوم الأحد، أول محطة للطاقة الشمسية على نطاق صناعي في منطقة صحراوية بمحافظة كربلاء إلى الجنوب الغربي من العاصمة بغداد. وتعد المحطة الجديدة تطوراً في جهود الحكومة لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تعاني البلاد من أزمات مستمرة في توليد الكهرباء رغم ثروتها الكبيرة من النفط والغاز.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

في تصريح الأحد أن مشاريع الطاقة الشمسية هي خيار أساسي للمرحلة الحالية والمراحل المقبلة، وأنه "من الضروري تجهيز الوحدات السكنية الجديدة بالطاقة الشمسية وكذلك بقية مشاريع الإسكان". وقال السوداني خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المحطة عبر دائرة تلفزيونية: "نثمن جهود وزارة الكهرباء والحكومة المحلية في كربلاء على إنجاز المشروع، كما أتوجه بالشكر لمحافظ كربلاء على حرصه ومثابرته وتعاونه مع مختلف الوزارات والقطاعات الخدمية، وكربلاء اليوم هي بوابة الإنجازات للمشاريع الخدمية والتنموية".

وأشار السوداني إلى أن إنتاج محطة كربلاء من الكهرباء يبلغ حاليا 22 ميغاوات، وسيرتفع خلال شهرين إلى 75 ميغاوات، وأن وزارة الكهرباء ماضية باستراتيجية مشاريع الطاقة الشمسية.

أما وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، فقال إن المرحلة الأولى من المحطة تقوم على 39 ألف لوح شمسي، وأن العمل سيستمر بهدف الوصول إلى 500 ألف لوح شمسي بطاقة تصميمية تبلغ 525 ميغاوات في كربلاء وبابل، ما يعزز استقرار شبكة الكهرباء العراقية ويخفف الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويقلل الانبعاثات الضارة بالبيئة. كما أشار إلى استمرار العمل في مشروع مماثل لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في جنوب العراق هو مشروع "شمس البصرة"، وأن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع سيتم قريباً. وحسب تصريحاته، فإن المشروع سيضم مليوني لوح شمسي بهدف توليد ألف ميغاوات من الكهرباء.

من جهته، قال المختص في شؤون الطاقة عباس الشطري، لـ"العربي الجديد"، إن "افتتاح المحطة يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع الكهرباء في العراق، وهذه الخطوة تؤكد جدية التوجه الوطني نحو تبني مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما ينسجم مع التحديات الراهنة المتمثلة بارتفاع الطلب على الكهرباء، والضغوط المتزايدة على الشبكة الوطنية، فضلاً عن الآثار البيئية الناجمة عن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري".

وبين الشطري أن "الموقع المختار في صحراء كربلاء يعد مثالياً من الناحية الفنية، حيث تتمتع المنطقة بمعدلات عالية من الإشعاع الشمسي على مدار العام، وهو ما يضمن كفاءة تشغيلية مرتفعة للمحطة، ومن شأن هذه المحطة أن تسهم بشكل ملموس في تعزيز الإنتاج الوطني من الكهرباء، وتخفيف الانقطاعات خصوصاً في مواسم الذروة، إضافة إلى تقليل كلف الإنتاج المرتبطة باستخدام الوقود التقليدي".

وأضاف أنه "لهذا المشروع أبعاداً اقتصادية واجتماعية مهمة، إذ سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويفتح المجال أمام نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى الكوادر العراقية، ما يعزز القدرات الوطنية في مجال إدارة مشاريع الطاقة المتجددة وتشغيلها. وعلى المدى البعيد، فإن نجاح هذه التجربة سيكون بمثابة حافز لتوسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة الشمسية والرياح في مختلف المحافظات، ما يرسخ مبدأ التنمية المستدامة ويحمي البيئة من التلوث".

ويشهد العراق منذ حرب الخليج الثانية 1991 أزمة في الطاقة الكهربائية، لكنها تزايدت في السنوات الأخيرة، نتيجة لزيادة الطلب وعجز وزارة الكهرباء عن توفير التيار إلا لساعات محدودة، تصل في أفضل الأحيان إلى 14 ساعة في اليوم، الأمر الذي دفع السكان في مختلف المدن إلى الاعتماد على محطات تجارية لتوليد الكهرباء. كما يشهد العراق بين الحين والآخر تراجعاً كبيراً في ساعات التجهيز للكهرباء الوطنية، نتيجة لتراجع إمدادات الغاز الإيراني التي تعتمد عليها محطات إنتاج الكهرباء العراقية بنسب كبيرة.

ومنذ عام 2003، أنفق العراق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، ومع ذلك، لا تزال المنظومة الكهربائية تعاني عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الدولة بشكل كبير على استيراد الغاز من إيران، حيث تبلغ تكلفة الاستيراد حوالي 6 مليارات دولار سنوياً. وأخيراً، اتجه العراق إلى استيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران، بتكلفة تصل إلى 2.4 مليار دولار سنوياً.

ويشكل اعتماد العراق الكبير على الغاز الإيراني المستورد، فضلاً عن الكهرباء المستوردة مباشرة من إيران لتلبية احتياجاته من الطاقة، ترتيباً يهدد بالتعارض مع العقوبات الأميركية. وفي وقت سابق من هذا العام، أنهت واشنطن الإعفاء من العقوبات الخاص بمشتريات الكهرباء المباشرة من إيران، لكنها أبقت على الإعفاء الخاص بواردات الغاز.